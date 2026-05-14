La Policía Nacional y la UNED consolidan en Almería su colaboración con unas jornadas sobre inteligencia artificial y seguridad pública

§ Especialistas policiales y judiciales abordaron los retos, riesgos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial en la investigación, la ciberseguridad y la lucha contra el crimen organizado

§ La actividad ha contado con el respaldo institucional de la Subdelegación del Gobierno de España en Almería y de la Diputación Provincial de Almería, representadas en el acto de apertura

§ Las jornadas alcanzan su quinta edición como resultado de una colaboración institucional sostenida en el tiempo entre la Policía Nacional y el Centro Asociado de la UNED en Almería

La Policía Nacional y el Centro Asociado de la UNED en Almería han celebrado las V Jornadas UNED y Policía Nacional, bajo el título “Inteligencia artificial y seguridad pública: retos y oportunidades para la labor policial”, una actividad formativa y divulgativa orientada a analizar el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito de la seguridad pública.



La jornada, celebrada en la sede de la UNED en Almería, ha tenido una duración de cinco horas y se ha desarrollado en modalidad presencial y online, facilitando la participación tanto de asistentes en sala como de alumnos conectados en directo. La actividad ha estado dirigida a profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, miembros de la judicatura, estudiantes universitarios y de Formación Profesional, así como a ciudadanos interesados en conocer con mayor profundidad los desafíos que plantea la inteligencia artificial en el ámbito policial y judicial.



El acto de apertura contó con la intervención del comisario jefe provincial de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Almería, Antonio María Delgado de los Reyes; la directora de la UNED en Almería, María del Carmen Pérez Fuentes; el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Antonio Hernández de la Torre Chicote; y el diputado provincial Carlos Sánchez López. También estuvo presente el coordinador de la actividad, Fernando Brea Serra, ex teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Almería y ex profesor tutor de la UNED.



La presencia de estas instituciones refleja el respaldo a una iniciativa que se ha consolidado con el paso de los años como un espacio estable de encuentro entre el ámbito académico, policial, judicial e institucional. Estas jornadas son fruto de una colaboración sostenida en el tiempo entre la Policía Nacional y la UNED en Almería, orientada a acercar la formación especializada a los profesionales que trabajan en la protección de la ciudadanía y al conjunto de la sociedad.



Durante la apertura, se puso de manifiesto que la inteligencia artificial ya forma parte del presente de administraciones públicas, empresas y organizaciones, y que su aplicación en el ámbito de la seguridad pública puede contribuir al análisis de grandes volúmenes de información, la detección de patrones, la prevención de conductas delictivas y la mejora de la respuesta policial. Todo ello, desde una perspectiva basada en la responsabilidad, el criterio humano, la protección de datos, la privacidad y el respeto a los derechos y libertades de la ciudadanía.





La programación de las jornadas incluyó ponencias especializadas sobre inteligencia artificial y ciberseguridad, el uso de estas herramientas por parte de los hackers y su aplicación defensiva, así como su relación con el crimen organizado. En ellas participaron Alejandro López Arqueros, inspector jefe del Grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Almería; José Antonio Maldonado Rubiño, policía integrante de este mismo grupo especializado; y el magistrado Alfonso Peralta Gutiérrez, presidente de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guadix Plaza 2.



Con esta quinta edición, la Policía Nacional y la UNED refuerzan una línea de colaboración orientada a mejorar la formación, actualizar conocimientos y fomentar el debate técnico sobre los nuevos escenarios de seguridad. La inteligencia artificial, la ciberseguridad y la delincuencia digital constituyen hoy ámbitos prioritarios para la labor policial, judicial e institucional, en un contexto en el que la tecnología ofrece nuevas oportunidades, pero también exige mayor preparación, coordinación y responsabilidad.