Inspecciones conjuntas en explotaciones agrícolas en El Ejido para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral

La Policía Nacional refuerza la colaboración con la Inspección de Trabajo para prevenir irregularidades en el sector agrícola

Detenidos dos empresarios por delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal

La Policía Nacional ha llevado a cabo inspecciones conjuntas en explotaciones agrícolas en El Ejido con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y prevenir prácticas irregulares en el sector agrícola.

Estas actuaciones se desarrollan de forma coordinada entre la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de El Ejido y la Inspección de Trabajo de Almería, en el marco de dispositivos periódicos impulsados por la Unidad Especializada de Seguridad y Salud Laboral dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La finalidad principal de estos operativos es evitar la contratación irregular, detectar situaciones de explotación laboral y supervisar las condiciones de trabajo en el ámbito agrícola.

La participación de la Policía Nacional en estas inspecciones responde a una doble función. Por un lado, garantizar la seguridad de los funcionarios de la Inspección de Trabajo ante posibles reacciones adversas derivadas de las sanciones propuestas; por otro, detectar y perseguir posibles conductas delictivas relacionadas con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, el favorecimiento de la inmigración ilegal, delitos contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental o usurpación de identidad.

Como resultado de estas actuaciones, se procedió a la detención de dos empresarios por delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Estas inspecciones también tienen como finalidad combatir la competencia desleal en el sector, protegiendo a aquellos empresarios que desarrollan su actividad conforme a la legalidad y asumen los costes laborales establecidos, frente a prácticas irregulares que perjudican el equilibrio del mercado.

La Policía Nacional continuará desarrollando este tipo de dispositivos conjuntos con la Inspección de Trabajo con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y laboral en el sector agrícola, contribuyendo a la protección de los trabajadores y al cumplimiento de la normativa vigente.