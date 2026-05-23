El Club de Debate de El Ejido se consolida como espacio de pensamiento libre en EL Ejido

El Club de Debate de El Ejido celebró esta semana la décima sesión de su segunda temporada, reafirmándose como uno de los pocos espacios de pensamiento libre y reflexión crítica existentes actualmente en la ciudad. La iniciativa, impulsada por la asociación Filosofía en la Calle, volvió a reunir a ciudadanos de perfiles muy diversos para debatir, esta vez, sobre la regulación de la inmigración.

Durante el encuentro se puso especialmente en valor la importancia de contar con espacios abiertos al diálogo y al intercambio de ideas. En este sentido, Ahmed, representante de la asociación CEPAIM, destacó que “es un privilegio” contar con iniciativas como esta, ya que “no en todas las ciudades existen espacios libres donde pensar y debatir colectivamente”.

A la sesión acudieron los integrantes habituales del club, así como los concejales del Grupo Socialista Felipe Navarro Navarro y Mari Carmen Álamo Morantes, además del asesor del PSOE Federico Galdeano. También participó, como decimos, Ahmed en representación de CEPAIM, entidad dedicada al acompañamiento y apoyo a personas migrantes.

El debate abordó distintas perspectivas sobre la regulación migratoria, generando una conversación enriquecedora y profundamente respetuosa. Por un lado, surgieron posturas centradas en la necesidad de atender los derechos humanos en cualquier proceso de regularización, así como reflexiones filosóficas sobre la idea de una “especie humana sin límites políticos”, defendiendo una visión más universal de la convivencia.

Frente a ello, también aparecieron opiniones que planteaban la necesidad de reflexionar sobre la redistribución de los recursos disponibles y sobre la relación entre el número de personas que llegan y la capacidad de los territorios para garantizar servicios y oportunidades dignas para todos. No obstante, ambas posiciones coincidieron en señalar los beneficios de la multiculturalidad y la importancia de la convivencia entre diferentes culturas como un valor positivo para la sociedad.

Desde la organización se volvió a insistir en que el objetivo principal del Club de Debate no es alcanzar consensos cerrados, sino fomentar el pensamiento crítico y ofrecer a la ciudadanía un lugar donde poder reflexionar colectivamente sobre los grandes temas sociales y políticos de actualidad.

El proyecto continúa consolidándose como uno de los principales espacios culturales y filosóficos de participación ciudadana en El Ejido, manteniendo viva la idea de que el diálogo y la reflexión compartida son herramientas fundamentales para fortalecer una sociedad más consciente, abierta y democrática.

La sesión concluyó además con una reflexión especialmente humana: muchas de las personas que llegan a El Ejido lo hacen movidas por el amor, por el deseo de construir una vida junto a sus familias y encontrar un futuro mejor, recordando que detrás de cualquier debate migratorio siempre existen historias personales y vitales.

Pero las sesión no acabó en el Centro de la Cultura Mediterránea, donde se celebra habitualmente. Poco después el debate siguió su camino en un conocido local de este municipio al abrigo de una buena taza de café y la grata amistad.

Fotos:

Antonio Guerrero Ruiz

Doctor en Filosofía. Profesor UNED