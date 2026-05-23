La Junta garantiza la estabilidad de taludes y la protección de viales en Zurgena gracias a las ayudas de FECLIMA

La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública visita los trabajos financiados por la Consejería con 86.000 euros

La delegada territorial de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Rebeca Gómez, se ha trasladado al municipio de Zurgena para visitar las obras ya terminadas de reparación y estabilización de infraestructuras municipales, como taludes y viales deteriorados tras las intensas lluvias registradas en el municipio, que el Ayuntamiento ha ejecutado gracias a una ayuda de la Consejería de 85.936 euros.

Se trata de una subvención de la línea FECLIMA que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública destina anualmente a las entidades locales para financiar actuaciones urgentes con el fin de recuperar y poner nuevamente en servicio infraestructuras municipales tras la reparación de daños provocados por fenómenos naturales adversos o por circunstancias extraordinarias.

Durante el recorrido, en el que ha estado acompañada por el alcalde del municipio, Domingo Trabalón, la delegada ha señalado que el Ayuntamiento de Zurgena ha llevado a cabo dos intervenciones esenciales “que han permitido eliminar riesgos de desprendimiento, asegurar la estabilidad de los viales y proteger a vecinos y usuarios en zonas especialmente sensibles del municipio, reforzando la capacidad de Zurgena para hacer frente a episodios meteorológicos adversos”.

La primera actuación se desarrolló en el Camino de Los Llanos del Peral, donde el talud que soporta la carretera había sufrido graves daños, llegando a comprometer la comunicación con las viviendas de la zona.

Se ejecutó un muro de contención de bolos de piedra, de seis metros de altura media, con cimentación en hormigón en masa, sistema de drenaje mediante tubos para evitar futuras filtraciones, coronación con bordillo de hormigón para conducir escorrentías y protección del trasdós mediante geotextil, completado con rellenos compactados.

La segunda intervención tuvo lugar en el entorno del cementerio municipal, donde las lluvias habían provocado inestabilidad en dos tramos de talud, tanto en la parte superior del recinto como bajo la carretera de acceso.

Se ejecutaron dos muros de bolos de grandes dimensiones, adaptados a los desniveles existentes, incluyendo cimentación reforzada, drenaje, geotextil y rellenos compactados, además de la renovación del acerado afectado mediante soleras, piezas prefabricadas y pavimento de terrazo para garantizar la seguridad peatonal y el correcto drenaje del área.

Gómez ha recordado que además de estas ayudas que se convocan anualmente, la Junta activó este invierno el Decreto DANA con ayudas extraordinarias para los municipios afectados por el tren de borrascas ocurrido entre el 23 de enero y el 16 de febrero de 2026. La Consejería ya está abonando a los ayuntamientos beneficiados estas ayudas, que en caso de Almería han solicitado 41 municipios que recibirán en total casi 1,4 millones de euros.

Fondos del PFEA para transformar la Casa del Médico en Albergue Juvenil

Durante su visita a Zurgena, la delegada también ha podido conocer algunos de los proyectos ejecutados con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), una herramienta clave de cooperación entre el Estado, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial.

En el último PFEA ejecutado en este municipio, el conjunto de actuaciones contó con 294.355 euros, generando 2.333 jornales y contando con una aportación de la Junta de Andalucía de 66.445 euros destinados a la adquisición de materiales. Para Gómez el PFEA “supone un apoyo fundamental para el empleo local y la modernización de infraestructuras básicas”.

Asimismo, ha indicado que gracias a este programa este año se rehabilitará la planta baja de la antigua Casa del Médico para convertirla en el Albergue Juvenil “Juan Andrés Toledo”. Este proyecto contempla demoliciones, saneados, nueva distribución accesible, renovación de todas las instalaciones, pavimentos, carpinterías, revestimientos, rampa accesible, baño adaptado y sistemas de protección contra incendios, con un presupuesto de ejecución material de 53.320 euros y con 403 jornales estimados para su desarrollo.

La actuación permitirá dotar al municipio de un recurso juvenil moderno, accesible y plenamente equipado, potenciando el uso social del edificio y reforzando la oferta de servicios municipales.