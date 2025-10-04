Intensidad energética

Miski Liu Suria

Hay mucho caos y agitación en la superficie ahora mismo, porque es necesario eliminar la negatividad, y eso forma parte de un movimiento constante. La marea está alta, pero bajará y se llevará todos los restos y desechos. Se transmutarán y se transformarán en cosas bellas según la Madre Divina a través de Steve Beckow.

Lo que estás haciendo es anclar la paz, el conocimiento, la verdad de quién eres en el mundo físico, no para que puedas irte, sino para que puedas quedarte. No pueden quedarse quienes no anclan las cualidades divinas. Quienes dicen «no, gracias, no me interesa», no tendrán la suficiente sustancia material ni sabiduría para sostener la frecuencia y poder existir físicamente en la nueva Tierra.

Vivís en tiempos tumultuosos y vivís en un tiempo de plenitud. Estáis dejando compasión y espacio para la corrección y la comprensión. Estás sacando a la luz lo que necesita ser revelado para que no destruya la esencia de tu sociedad. Cuando ves la sombra, ésta define a la luz, según Jesús a través de Linda Dillon.

El Arcángel Gaia dijo: “ahora os voy a decir cuál es vuestra misión: ser un ángel en la Tierra. No tienes que cambiar a las personas que te rodean; no tienes que implicarte en política o en ese tipo de actividades. Lo que se supone que debes hacer aquí como portador de la luz es anclar una cierta frecuencia.”

RUPTURA

Estamos presenciando la disolución del viejo mundo, no por el caos, sino mediante la elegante y poderosa aplicación de la Ley Soberana. Es el acto final de la gran obra, y es magnífico. Esto no es sólo una maniobra política o militar. Es la manifestación física de la gran limpieza. Es la ruptura definitiva, legal y espiritual de las antiguas cadenas que han atado a la humanidad, y el principio de rendición de cuentas, sacando las sombras a la luz. Es el momento en el que la historia se convierte en profecía, y la era dorada soberana ya no es un potencial, sino una orden.

Según Matthew Ward, la Tierra se acerca a niveles vibratorios donde la luz es tan intensa que desaparecerán todos los que la han rechazado causando condiciones incómodas. Puede que suene excesivamente duro, pero no se trata de un juicio o castigo divino; es simplemente la física que rige la vida en este universo: los cuerpos privados de luz no pueden sobrevivir en frecuencia más alta. Los oscuros habrán creado su propio camino y de ninguna manera podrán interferir con la ascensión. Todo lleva tiempo, pero nada detendrá el resultado final previsto. El mundo material no es realmente nuestro hogar natural, sino una parada en el camino hacia el Nirvana.

Según la Madre Divina, aquellas personas que simplemente dicen “no, no quiero hacer esto” serán recogidas en misericordia, en compasión, en gentileza y en bondad; no serán llevadas a otro lugar, serán traídas a casa a los planos astrales para su reconstrucción. Es simplemente porque no pueden continuar, y lo misericordioso es traerlos a casa con gentileza y amabilidad.

Es doloroso buscar poder para sí mismo o para otro, ya sea un padre sobre un hijo, un marido sobre una esposa, un hombre sobre un ejército. No importa. El anhelo, el ejercicio del control, nunca da alegría. El dolor simplemente crece. Y así, las acciones se vuelven más grotescas, más grandes, hasta que ocurre el colapso, ha ocurrido y ocurrirá.

¿Cómo construimos la nueva Tierra? Haz lo que te haga sentir una alegría desenfrenada. Si una idea no te da esa sensación de alegría desenfrenada, déjala de lado. Pasa a la siguiente. Porque la inspiración que te inunda, no te deja en un estancamiento, sino que te abruma. Y puede que sean muchos pasos.

AÑO DE LA SIEMBRA

Según Natalia Alba, ha nacido una nueva Tierra armónica como resultado de nuestro esfuerzo por seguir eligiendo permanecer en el amor divino, la neutralidad y el poder personal, estos últimos tres meses de este año universal transformador de nueve años son la clave para que anclemos una nueva línea de tiempo armónica, creando la vida que ahora está en resonancia con nuestra verdadera esencia y nuevas misiones. Nos encontramos en un umbral visionario de infinitas posibilidades, para que elijamos las que deseamos manifestar en nuestra nueva realidad.

Durante 2025, hemos sentido profundamente el colapso de las antiguas líneas temporales personales. Nos hemos visto literalmente obligados a abandonar lo antiguo, y muchos de ustedes han iniciado la ascensión física, comenzando el camino de la transfiguración 3-D y la alineación del alma. 2026 es el año de la siembra, como lo llamaron los guías. Es el año para que continuemos la transición hacia lo nuevo, arraigándonos en nuestra nueva frecuencia y comenzando a plantar las semillas que crecerán durante los próximos años.

Es una expansión de lo que hemos creado durante 2025, ya que aún atravesamos un pasaje interdimensional, un profundo cambio planetario como nunca antes en nuestra historia humana, que requiere discernimiento y coherencia para permanecer en la trayectoria elegida, y un corazón superior para seguir alineándonos con las nuevas dimensiones armónicas que tanto anhelamos experimentar.

2026 es el año de la nada, del vacío, un año de la décima dimensión donde nos encontramos inmersos en nuestro micro-espacio creativo. Octubre ya está introduciendo la frecuencia que nos conduce a nuevos comienzos, a lo que ha dado a luz nuestra esencia desde dentro, y ahora se anclará en lo físico nuestro divino masculino con la esencia de Aries.

Lo que piensas, sientes y a lo que prestas atención en este preciso instante dará origen a todo lo que experimentarás mañana. Nada más tiene el poder de crear excepto tú. Esperar el rescate de fuerzas externas pertenece a los viejos tiempos. Ahora conocemos nuestro poder, valor, herencia divina y propósito de actuar como creadores conscientes. El proceso de creación, transformación personal y cambio dimensional comienza dentro de ti y comienza ahora.

PESADEZ

Según el doctor Schavi, aunque algunos lugares del mundo están experimentando cielos brillantes y soleados, y temperaturas cálidas, existe una sensación general de pesadez en la atmósfera humana que se acumulará debido a la apertura del portal de la super Luna llena, cuyo punto álgido será el lunes 6 ó el martes 7 de octubre según la zona horaria. La ansiedad o la depresión podrían ser pronunciadas en algunas personas.

Es probable que se produzcan emociones exacerbadas debido a las condiciones mundiales, lo que podría derivar en protestas airadas y hostiles por las guerras, problemas económicos, liderazgo deficiente, toxicidad ambiental y otros. Sea perspicaz con respecto a su entorno. Algunas empresas se pueden ver obligadas a cerrar debido a situaciones económicas.

TORMENTA SOLAR

El campo magnético de la Tierra ha vibrado durante cuatro días consecutivos, una tormenta solar muy duradera. Una llamarada solar lanzó una masa al espacio el 3 de octubre, que impactará en la Tierra el 8 de octubre y podría provocar otra tormenta geomagnética.

https://www.spaceweather.com

Se esperan erupciones de clase X próximamente. Hasta el momento, se han registrado 110 terremotos, incluyendo uno de 5,7 en Argentina, donde ya hubo un terremoto de nivel 5 esta semana. Los protones llegan directamente a la Tierra, tanto desde el Sol como desde el espacio profundo. Son densos y ejercen presión. Los vientos solares rondan los 700 km/s, tras haber rondado los 800 km/s y haber alcanzado los 900 km/s a principios de semana. Se espera que estos vientos oscilen entre rangos más altos durante el resto del año.

SEGUNDA OLA

Han llegado los vientos del cambio según los pleyadianos a través de Christine Day.- En esta coyuntura, habrá extensas capas de elementales alternativos en el planeta. Se formará un entorno inexplorado en la nueva Tierra, creando vórtices sagrados de luz que se materializarán.

Esta segunda ola de cambio inminente se cierne sobre el campo energético, acelerándose simultáneamente con los cambios enormes que ocurren en el entorno de la nueva Tierra. En esta transición de una fase de la división a la siguiente, se producirá una acumulación de intensidad energética que conducirá a este acontecimiento. Estos cambios están destinados a ocurrir a principios de 2026.

Esta segunda ola afectará profundamente a los sistemas energéticos de quienes ya están alineados con los niveles de la nueva Tierra. Estas transformaciones están destinadas a comenzar en los próximos meses, justo antes del año nuevo, y más allá de este periodo.

Durante la segunda ola, se producirá una serie de cambios extremos que se activarán a través de los estados de realidad alternativa. Se producirá una fusión de estos espacios de conciencia superior dentro de la nueva Tierra, creando una frecuencia sagrada que no ha existido previamente.

En esta coyuntura, se transformará la resonancia de la nueva Tierra. Quienes estén despiertos serán designados para participar y orientarse en esta frecuencia divina. Éste será el momento para que comiencen a conectar con su estado de conciencia superior en otro nivel. Al conectar con su corazón, se volverán más completos en su ser y podrán asumir un papel consciente más activo dentro del planeta y con el resto de la comunidad universal.

Estar en quietud te traerá claridad, paz y una sensación de rectitud; no hay nada más esencial que hacer ahora mismo. La quietud te permitirá breves momentos de orientación hacia estos cambios venideros a medida que los recibas. Simplemente recuerda que te estás colocando perfectamente para el siguiente paso; recuerda que todo está bajo control.

Éste es el viaje que has acordado emprender en este momento. No hay nada más importante en lo que concentrarte ahora. Alinéate más allá de toda ilusión dentro del drama de tu vida cotidiana y descansa en tu corazón. No hay nada más que hacer que esto; alinearte con tu corazón es vivir el momento. No tienen por qué preocuparse demasiado por el drama de la vida en la Tierra.

NOTICIAS

Melania publicó un vídeo de ella misma atravesando un portal dimensional.https://twitter.com/MELANIATRUMP/status/1973511513609740737

publicó un vídeo de ella misma atravesando un portal dimensional.https://twitter.com/MELANIATRUMP/status/1973511513609740737 Trump usa el cierre del gobierno para colapsar el viejo sistema financiero y activar la divulgación mundial.https://gazetteller.com/live-leak-qfs-is-live-ebs-ready-to-strike-trump-uses-democrat-government-shutdown-to-launch-final-move-collapsing-the-old-financial-system-and-triggering-global-disclosure/

usa el cierre del gobierno para colapsar el viejo sistema financiero y activar la divulgación mundial.https://gazetteller.com/live-leak-qfs-is-live-ebs-ready-to-strike-trump-uses-democrat-government-shutdown-to-launch-final-move-collapsing-the-old-financial-system-and-triggering-global-disclosure/ La concentración militar sin precedentes cerca de Venezuela es señal de una posible guerra.https://www.zerohedge.com/geopolitical/unprecedented-us-military-build-near-venezuela-sign-possible-war

es señal de una posible guerra.https://www.zerohedge.com/geopolitical/unprecedented-us-military-build-near-venezuela-sign-possible-war Hamás dispuesto a liberar a todos los rehenes en un avance del acuerdo con Trump .https://www.zerohedge.com/markets/trump-sets-sunday-deadline-hamas-accept-peace-deal

dispuesto a liberar a todos los rehenes en un avance del acuerdo con .https://www.zerohedge.com/markets/trump-sets-sunday-deadline-hamas-accept-peace-deal Trump pide a Israel que deje de bombardear Gaza mientras Hamás acepta liberar rehenes.https://www.cnbc.com/2025/10/04/trump-asks-israel-to-stop-bombing-gaza-saying-hamas-is-ready-for-peace.html

pide a que deje de bombardear mientras acepta liberar rehenes.https://www.cnbc.com/2025/10/04/trump-asks-israel-to-stop-bombing-gaza-saying-hamas-is-ready-for-peace.html Turquía se suma a los países árabes en respaldo al plan de paz para Gaza .https://www.zerohedge.com/geopolitical/turkey-joins-arab-states-backing-trumps-gaza-plan-hamas-likely-reject-it

se suma a los países árabes en respaldo al plan de paz para .https://www.zerohedge.com/geopolitical/turkey-joins-arab-states-backing-trumps-gaza-plan-hamas-likely-reject-it Putin critica la ‘piratería’ francesa tras el abordaje de un petrolero vinculado a Rusia y la detención del capitán.https://www.zerohedge.com/geopolitical/putin-blasts-french-piracy-after-russia-linked-tanker-boarded-captain-arrested

critica la ‘piratería’ tras el abordaje de un petrolero vinculado a y la detención del capitán.https://www.zerohedge.com/geopolitical/putin-blasts-french-piracy-after-russia-linked-tanker-boarded-captain-arrested El presidente Orbán de Hungría dice que los líderes de la UE se están preparando para una guerra contra Rusia .https://www.zerohedge.com/geopolitical/hungarys-orban-copenhagen-summit-eu-has-decided-go-war

de dice que los líderes de la UE se están preparando para una guerra contra .https://www.zerohedge.com/geopolitical/hungarys-orban-copenhagen-summit-eu-has-decided-go-war El Gobierno del Reino Unido ha ignorado tres millones de firmas contra las tarjetas de identificación digital.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=260153

ha ignorado tres millones de firmas contra las tarjetas de identificación digital.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=260153 Las bolsas europeas cierran en positivo tras alcanzar un nuevo máximo histórico.https://www.cnbc.com/2025/10/03/europe-markets-oct-3-ftse-100-stoxx-600-tech-stocks.html

Se ordena a los norcoreanos identificar a las mujeres con pechos «no socialistas».https://www.zerohedge.com/political/kim-jong-un-demands-north-koreans-identify-women-un-socialist-breasts

identificar a las mujeres con pechos «no socialistas».https://www.zerohedge.com/political/kim-jong-un-demands-north-koreans-identify-women-un-socialist-breasts Walmart eliminará docenas de ingredientes artificiales de sus marcas blancas.- El minorista más grande del país está eliminando colorantes sintéticos y treinta aditivos adicionales asociados con alimentos ultraprocesados.https://www.fooddive.com/news/walmart-remove-artificial-dyes-ingredients-private-label/801835/

