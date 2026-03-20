Ismael Torres anuncia un paso “clave” para hacer realidad el parque de bomberos de Huércal

Tito Sánchez Núñez

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ya ha adjudicado la redacción del proyecto de ejecución, último trámite antes de licitar las obras

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha dado un paso decisivo hacia la construcción de su futuro parque de bomberos tras aprobar en Junta de Gobierno Local la adjudicación de la redacción del proyecto de ejecución, el último trámite necesario antes de proceder a la licitación de las obras.

Con este avance, el Ayuntamiento prevé que en los próximos meses pueda iniciarse el proceso de contratación para la construcción de una infraestructura considerada estratégica para el municipio, ya que reforzará la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Cabe recordar que en 2025 el Ayuntamiento suscribió un convenio con la Diputación Provincial de Almería para impulsar esta actuación, que contará con un presupuesto base de licitación de 2,5 millones de euros. De esta cantidad, la Diputación financiará el 80% (al menos 2 millones de euros), mientras que el Ayuntamiento asumirá el 20% restante (hasta un máximo de 500.000 euros).

El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha subrayado que se trata de un proyecto “clave” para el presente y futuro del municipio, destacando que “es cuestión de tiempo que superemos los 20.000 habitantes, lo que nos obligaría a asumir íntegramente este servicio”. En este sentido, ha señalado que “nos hemos adelantado a esa situación, lo que va a permitir un importante ahorro para las arcas municipales gracias a la financiación mayoritaria de la Diputación”.

“Con este proyecto, avanzamos en la consolidación de servicios esenciales y reforzamos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestros vecinos”, ha añadido Torres.

El futuro parque de bomberos se ubicará en una parcela de cerca de 1.500 metros cuadrados en el Polígono Venta Alegre, concretamente entre las calles Estrella Polar, Osa Menor y Osa Mayor, en un enclave estratégico con acceso directo a dos rotondas de la N-340a, lo que facilitará una rápida salida hacia cualquier punto del municipio y su entorno.

La instalación contará con un hangar con capacidad para hasta cinco vehículos o camiones y estará equipada con todas las dependencias necesarias para dar servicio a turnos de ocho efectivos, con una plantilla total prevista de 48 profesionales. El edificio, con forma de L, tendrá su acceso principal por la calle Estrella Polar, optimizando así la operatividad y funcionalidad del conjunto.

En cuanto a su distribución, el parque incluirá en planta baja las áreas administrativas y de atención, así como los espacios de uso operativo del personal. Además, dispondrá de planta sótano destinada a almacenamiento, planta alta con dependencias residenciales para los efectivos y una planta técnica para instalaciones.