Francisco Javier Cárdenas García se alza con el Premio Internacional de Poesía  Joven Martín García Ramos

Ha logrado este prestigioso galardón gracias a su poemario ‘Paritorio’

El municipio de Albox se prepara para acoger el próximo sábado 18 de abril la Gala de entrega de la XXV Edición del Premio Internacional de Poesía Joven Martín García Ramos.

En esta ocasión, el galardonado es Francisco Javier Cárdenas García, un joven médico y poeta nacido en Lucena (Córdoba) que, a sus 28 años, ha logrado conquistar el jurado con su obra titulada «Paritorio».

Nacido el 12 de julio de 1997, Cárdenas García es graduado en Medicina por la Universidad de Córdoba, actualmente ejerce como médico en Madrid.

Ha sido galardonado con el XXIII Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven por su obra ‘Hijos del asedio’ y el XXXII Premio Nacional de Poesía Acordes por ‘Los archipiélagos’. Recientemente ha sido nombrado finalista del Premio Adonáis de Poesía 2025. Debutó en 2019 con su primer poemario, ‘Jardines del ánima’.

La ceremonia de entrega tendrá lugar a las 19h del sábado 18 de abril en el Salón de Actos Federico García Lorca, en Albox.

Este certamen, que nació en el año 2001 en el seno del instituto Martín García Ramos, se ha consolidado como el premio más importante de poesía joven en España y Latinoamérica.

El premio, financiado íntegramente por la fundación Martín García Ramos, tiene una dotación económica de 6.000 euros. Además del premio en metálico, el poemario ganador, «Paritorio», será publicado por la reconocida editorial vallisoletana Difácil.

Con este reconocimiento, Albox vuelve a convertirse en la capital mundial de la poesía joven hispanoamericana, honrando la figura del ilustre literato que da nombre a la distinción.