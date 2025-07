IU y Podemos reclaman derechos, espacios y respeto para todos

El pleno municipal celebrado hoy en Roquetas de Mar ha puesto sobre la mesa los dilemas clave del modelo de ciudad y de convivencia que se quiere construir. El grupo municipal de Izquierda Unida y Podemos con Roquetas ha defendido dos mociones que retratan bien su línea política: una ciudad que respeta la diversidad, protege a sus vecinos —incluidos los de cuatro patas— y responde con firmeza ante discursos excluyentes.

Con motivo del 28 de junio, Día del Orgullo LGTBIQA+, el grupo presentó una moción ambiciosa que exige al Ayuntamiento medidas concretas contra la LGTBIfobia. El portavoz, Zacarías Lekal, lo dejó claro: “Los derechos conquistados pueden parecer firmes, pero no lo son. No hay que mirar muy lejos para ver retrocesos. Y es que sin protección institucional, lo ganado se deshace”. La moción propone campañas institucionales que visibilicen identidades y orientaciones no normativas, formación especializada para personal municipal y Policía Local, y dotación de fondos bibliográficos inclusivos en las bibliotecas públicas. Además, solicita que cada 28 de junio ondee la bandera arcoíris en los edificios del consistorio como símbolo claro del compromiso con la diversidad. Lekal insistió en que “la diversidad no necesita tolerancia: necesita reconocimiento, espacio y políticas que la defiendan”.

La segunda moción abordó un asunto muy cotidiano: la falta de espacios para los más de 38.000 perros censados en Roquetas. El grupo municipal planteó la creación de una red de parques caninos en todos los núcleos urbanos, con condiciones dignas y participación ciudadana. “Hay barrios donde tener perro se ha convertido casi en una infracción social”, denunció Lekal. “Los dueños no tienen dónde llevarlos, no hay zonas habilitadas, y los conflictos entre vecinos por esto van en aumento”. La propuesta también incluye mejorar el parque existente de Los Bajos, establecer estándares de calidad, habilitar juegos y fuentes adaptadas, e integrar asociaciones vecinales y profesionales veterinarios en el diseño. IU y Podemos insistieron en que esta acción no responde solo a una demanda ciudadana, sino a un modelo de ciudad más amable, ordenado y funcional.

IU y Podemos lamentan que, pese a reconocer públicamente estar de acuerdo con ambas mociones —la relativa a los derechos LGTBIQA+ y la red de parques caninos—, el equipo de gobierno liderado por Gabriel Amat haya votado en contra de ambas propuestas. Esta actitud, afirman, “evidencia que pesa más el rechazo a las siglas políticas que el compromiso real por admitir y trabajar sobre iniciativas que nacen fuera de sus filas”.

Uno de los momentos más tensos de la sesión se vivió con la moción presentada por Vox, que proponía eliminar el programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí. IU y Podemos se posicionaron con rotundidad. “¿Qué problema tenéis con los árabes?”, respondió Lekal desde el plenario. “La unión de culturas no es una amenaza, es una riqueza. Esta moción es disparatada en todos sus párrafos. Estáis insinuando que profesores marroquíes están adoctrinando a niños. ¿Os habéis parado a pensar cómo se sienten esos educadores con esa insinuación?” El concejal cuestionó el doble rasero institucional: “Nadie se alarma por el Instituto Británico ni por sus profesores nativos, pero si son marroquíes, entonces molesta”. Para cerrar, lanzó un mensaje de orgullo y firmeza: “Mis raíces son árabes y soy español. Estoy orgulloso de ambas cosas. Y espero que muchos niños que hoy aprenden esa cultura puedan venir aquí el día de mañana a defenderse como lo hago yo”.

IU y Podemos también intervinieron en otros asuntos del pleno. Apoyaron la candidatura del municipio como Ciudad Amiga de la Infancia, aunque reclamaron mayor participación política en su diseño. Denunciaron la precariedad educativa en el IES Las Marinas, exigieron el refuerzo de la Biblioteca Municipal con horarios estables y accesibles, y pidieron transparencia en las medidas municipales ante la amenaza del virus del Nilo Occidental. Asimismo, solicitaron un compromiso firme del Ayuntamiento con las familias del edificio Vistaverde de Aguadulce, que han evitado por ahora un desahucio colectivo, gracias a la presión vecinal.

“Ser concejal no es levantar la mano de vez en cuando. Es estar donde está la gente, donde están los problemas reales”, concluyó Lekal al final del pleno.