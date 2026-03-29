IU y Podemos Roquetas reclaman un plan municipal urgente para garantizar vivienda digna a las personas mayores en situación de vulnerabilidad

El Grupo Municipal de IU y Podemos en Roquetas de Mar ha presentado una moción para que el Ayuntamiento ponga en marcha un plan integral que garantice alternativas habitacionales a las personas mayores de 55 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad y sin un hogar. La iniciativa incluye la creación de un censo municipal, un parque de viviendas sociales de emergencia y un servicio de acompañamiento social individualizado.

El portavoz del grupo, Zacarías Lekal, ha explicado que la moción “no es un gesto político, sino una obligación moral y legal”. “En Roquetas estamos viendo cómo vecinos que han trabajado toda su vida, que han levantado este municipio con sus manos, acaban en la calle sin apoyo y sin recursos. Eso no lo puede permitir una administración que se llame democrática”, ha señalado.

Lekal ha recordado que el derecho a la vivienda está recogido en la Constitución y en la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, así como en la Ley 1/2010 andaluza. “No estamos pidiendo nada extraordinario. Estamos pidiendo que el Ayuntamiento cumpla la ley y actúe con humanidad. Dejar a un mayor sin techo no es un fallo administrativo: es un fracaso social”, ha afirmado.

El portavoz ha insistido en que la moción plantea medidas “realistas, asumibles y urgentes”. Entre ellas, un censo actualizado de personas mayores en riesgo, un parque de viviendas sociales o de emergencia, mediante rehabilitación, adquisición o convenios, y un servicio de acompañamiento que garantice no solo techo, sino también salud, alimentación y bienestar. “Una vivienda sin apoyo no es una solución. Y un apoyo sin vivienda tampoco”, ha subrayado.

Lekal ha lamentado que Roquetas de Mar “carezca de una estrategia municipal seria en materia de vivienda social”, pese a ser uno de los municipios con mayor crecimiento demográfico y presión habitacional de Andalucía. “Aquí se construye mucho, pero no se construye para quienes más lo necesitan. Y mientras tanto, hay mayores durmiendo en coches, en habitaciones precarias o directamente en la calle”, ha denunciado.

El portavoz ha pedido al equipo de gobierno que abandone la inacción y asuma su responsabilidad. “No podemos mirar hacia otro lado mientras nuestros vecinos envejecen en la precariedad. No podemos permitir que la soledad y la pobreza sean la puerta de salida de la vida de nadie”, ha afirmado. “Roquetas tiene recursos, tiene capacidad y tiene la obligación de actuar. Lo que falta es voluntad política”.

IU y Podemos Roquetas concluyen que garantizar el derecho a la vivienda “no es un lujo ni una promesa electoral: es la base de una sociedad decente”. La moción se debatirá en el próximo pleno municipal.