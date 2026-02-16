Francisca iniciará en marzo un trasplante de médula con un donante compatible al 50%, una nueva etapa marcada por la esperanza

Rosa Maldonado Aguilera

Día Internacional del Cáncer Infantil

La familia agradece la movilización social y refuerza el llamamiento a los jóvenes para ampliar el registro de donantes.

Coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer Infantil, la familia de Francisca, la niña almeriense de 4 años ingresada desde hace tres meses en el Hospital Materno Infantil de Málaga, ha anunciado un paso decisivo en su tratamiento: a primeros de marzo comenzará el proceso de trasplante de médula ósea con un donante compatible al 50%.

La decisión ha sido adoptada por el equipo de oncología junto a la familia ante la complejidad del tipo de leucemia que padece la pequeña. Aunque el escenario ideal sería un donante con compatibilidad total, la situación clínica ha llevado a optar por este procedimiento experimental, que abre una nueva ventana de esperanza tras meses de incertidumbre.

Agradecimiento y movilización

La familia ha querido trasladar públicamente su agradecimiento a todas las personas que ya forman parte del registro de donantes, a quienes han decidido inscribirse tras el llamamiento y a los medios de comunicación y ciudadanos que han contribuido a amplificar este mensaje.

En las últimas semanas, Almería y otras localidades fuera de la provincia se han volcado con numerosas muestras de solidaridad. Una movilización que, subrayan, trasciende el caso de Francisca.

“Cada nuevo donante inscrito puede salvar una vida en cualquier lugar del mundo”, recuerdan. La familia destaca que países con altos índices de inscripción, como Alemania, cuentan con mayores probabilidades de éxito en la búsqueda de donantes. España, referente internacional en donación de órganos, tiene también “potencial para liderar la donación de médula ósea si continúa creciendo el registro”, explican.

Asimismo, recuerdan que durante el tratamiento y el proceso de trasplante son fundamentales también las donaciones de sangre.

Especial llamamiento a los jóvenes

La familia insiste en que sigue siendo necesario que más jóvenes se hagan donantes ya que “los perfiles más jóvenes suelen ofrecer mejores resultados en los trasplantes”. Asimismo, han aprovechado para hacer un llamamiento a los menores de edad para invitarlos a que “consideren hacerse donante de médula con 18 años como un propósito más en su nueva etapa”.

Información y compromiso

La familia de Francisca recuerda que hacerse donante implica un compromiso firme y responsable. Por este motivo, recomiendan informarse adecuadamente en los centros de transfusión ante cualquier duda, ya que si una persona se echa atrás en el último momento, el paciente podría perder su única oportunidad.

El proceso comienza con un análisis inicial y, en algunos casos, se puede recibir una llamada pocas semanas después de la inscripción. Si el donante resulta preclasificado, se repiten las pruebas de compatibilidad y, en caso de ser el candidato idóneo, se informa de los siguientes pasos. Las ausencias laborales derivadas del proceso están justificadas.

En la mayoría de los casos, la donación es similar a una donación de sangre, con una preparación previa mediante inyecciones para movilizar las células madre que serán recogidas posteriormente. Solo en un porcentaje minoritario es necesaria una punción en la cadera.

Lucha y esperanza

La lucha de Francisca es la de otros muchos niños. Por ello, la familia hace un llamamiento y pide en este Día Internacional del Cáncer Infantil “no bajar la guardia y seguir concienciando, actuando y recordando que la donación de médula ósea es una necesidad permanente que puede marcar la diferencia entre perder la esperanza o recuperarla”.