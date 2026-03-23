José María Martín clausura las Jornadas de FERAL por el Día Mundial del Agua celebradas en El Saltador de Huércal Overa

El subdelegado destaca las inversiones del Gobierno en desalación y regadíos que superan los 440 millones de euros en la provincia

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha clausurado este mediodía las jornadas organizadas por FERAL bajo el lema ‘Donde fluye el agua, fluye la vida’ que se han celebrado en el Saltador en Huércal Overa con motivo del Día Mundial del Agua, que se conmemoró ayer 22 de marzo.



Martín ha destacado el compromiso de Gobierno con el agua en Almería y ha destacado “las inversiones en materia de desalación y en regadíos que superan en la provincia los 440 millones de euros en numerosas actuaciones que se desarrollan en distintos puntos de la geografía almeriense”. En este sentido, ha desgranado proyectos impulsados por Acuamed hasta 2030 que van desde la reparación de la planta desaladora del Bajo Almanzora I que, en torno a un año, estará produciendo 15 hectómetros cúbicos de agua, la nueva planta desaladora de Bajo Almanzora 2, que aportará otros 30 hectómetros cúbicos, la mejora de la eficiencia energética de la planta de Carboneras, las obras de vertido desde la desaladora de Carboneras por el cierre de la central térmica, la ampliación de la desaladora de Dalías para aumentar la producción de agua desalada de 30 Hm3 hasta 40Hm3 y los trabajos para garantizar el sistema de distribución en alta disponiendo en el Campo de Dalías de un almacenamiento de reserva y el abastecimiento desde la desaladora del campo de Dalías hasta Adra. Para el subdelegado, “se trata de actuaciones de más de 250 millones de euros que van a servir para reforzar y fortalecer el sistema hídrico de la provincia”.

Además, el subdelegado ha puesto en valor “el impulso del Gobierno a través del Plan de Regadíos del Ministerio de Agricultura que contempla 12 proyectos de modernización en Almería de los que 8 se encuentran ya en ejecución con una inversión cercana a los 190 millones de euros”. Tal y como ha subrayado, son actuaciones que “permiten garantizar el agua para el riego incluso en épocas de escasez”. Unas nuevas infraestructuras, según Martín que “los presidentes de las comunidades de regantes algunos aquí presentes conocen bien y que incluyen la construcción de balsas de regulación, sistemas capaces de aprovechar aguas regeneradas o no convencionales o la instalación de plantas solares fotovoltaicas”.

Para finalizar, el subdelegado ha afirmado que “en esta provincia y en esta comarca el agua no es solo una necesidad: es una cuestión estratégica, es la base sobre la que se ha construido nuestro despegue y desarrollo económico”. Así, ha asegurado que “en Almería hemos innovado donde había escasez y, desde hace décadas, somos ejemplo de eficiencia en el uso del agua y sin este elemento básico no se entiende nuestra agricultura intensiva, ni nuestra capacidad exportadora, ni el empleo que sostiene a miles de familias”. Ha terminado destacando “el esfuerzo de los regantes, de sus comunidades, de su capacidad de organización y de su compromiso con la eficiencia”.