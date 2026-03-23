CORTES DE TRÁFICO OBRAS EN EL PASEO DE ALMERÍA: SE ABRE AL TRÁFICO GENERAL TAMAYO Y VUELVE A SU SENTIDO DE CIRCULACIÓN GENERAL SEGURA (CENTRO)

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán desde mañana martes, 24 de marzo, debido a:

OBRAS EN EL PASEO DE ALMERÍA: SE ABRE AL TRÁFICO GENERAL TAMAYO Y VUELVE A SU SENTIDO DE CIRCULACIÓN GENERAL SEGURA (CENTRO)

HORARIO: Desde las 09.30 horas.

ITINERARIO: Se procede a la apertura al tráfico rodado de la calle General Tamayo, dirección a la Plaza Virgen del Mar (volviendo a su estado habitual), permitiendo la transversabilidad de la circulación del Paseo de Almería.

Además, la calle General Segura se modifica a su estado de circulación habitual, sentido de circulación desde Arapiles hacia la Avda. Federico García Lorca, permitiendo la transversabilidad de la circulación del Paseo de Almería.

TRASLADO DE IMÁGENES DE LA HERMANDAD DE LA ESTRELLA (SAN LUIS-REGIONES)

HORARIO: Desde las 20.00 A LAS 23.00 horas.

ITINERARIO: Parroquia San Luis Gonzaga, Haza de Acosta, aparcamientos del Centro Periférico de Especialidades Bola Azul, cruce de la Carretera de Níjar, Santiago, Alta de la Iglesia (patio anexo de la Parroquia de San Isidro).