José María Martín destaca la inversión de 80.000 euros del Pfea en Bédar para infraestructuras urbanas y acondicionamiento de espacios públicos

El subdelegado del Gobierno junto al alcalde, Ángel Collado, visitan los trabajos para adecuación paisajística en el parque periurbano de esta localidad del Levante

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha realizado una visita al municipio de Bédar donde ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de esta localidad, Ángel Collado. Durante el encuentro, celebrado en el Ayuntamiento, Martín ha puesto en valor la aportación del Programa de Fomento de Empleo Agrario (Pfea) con un total de 80.000 euros de inversión del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), para realizar diferentes mejoras en infraestructuras urbanas del municipio.

Durante el recorrido por Bédar, ha visitado las obras que se están desarrollando en la actualidad entre las que destacan la 2ª fase de intervención paisajística en el parque periurbano de esta localidad que consiste en la construcción de un kiosko hostelero y que forma parte del Programa de Empleo Estable con una partida de 38.000 euros. El PFEA contempla además otras actuaciones en el Programa de Garantías de Rentas destinadas a la adecuación de infraestructuras urbanas y acondicionamiento de espacios públicos que cuentan con un presupuesto de 42.000 euros. También han visitado las denominadas ‘Casas de los Maestros’ dos viviendas también rehabilitadas gracias al PFEA y que tienen como objetivo facilitar el acceso de la vivienda de los vecinos de Bédar.

En la visita, el subdelegado del Gobierno ha destacado “la importancia de este programa para ayudar a la creación de empleo y a fijar la población en los municipios del interior”. Además, tal y como ha detallado Martín “gracias al PFEA se hacen realidad proyectos necesarios para el crecimiento de Bédar y para generar oportunidades para los vecinos de esta localidad”.

Por su parte, el alcalde Ángel Collado ha asegurado que “el PFEA supone un impulso a proyectos demandados por el municipio para el desarrollo de planes en distintas infraestructuras urbanas”.