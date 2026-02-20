La Junta teje una red andaluza de innovación en FP

El secretario general de FP ha participado en las jornadas regionales ‘Transformar la FP desde la innovación’, celebradas en el PITA de Almería

El secretario general de Formación Profesional de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, Florentino Santos, ha participado esta mañana en las Jornadas ‘Transformar la FP desde la Innovación. Experiencias, proyectos y transferencia educativa’ que se han celebrado este viernes en el Parque Científico Tecnológico (PITA) de Almería y que han contado con la participación de más 180 docentes andaluces de Formación Profesional.

Florentino Santos ha explicado a los medios de comunicación que con estas jornadas, impulsadas por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, queremos tejer una “red andaluza de innovación en FP que trascienda cada iniciativa individual” y ha explicado que en la última convocatoria de proyectos colaborativos de innovación en FP “hemos contado con un total de 17 proyectos de innovación que conectan el aula con las necesidades reales de sectores productivos concretos, incorporando principios de sostenibilidad, economía circular y desarrollo local, y reforzando el compromiso social de la FP”.

También el secretario general de FP ha detallado durante su intervención que “la jornada reúne hoy al profesorado de Formación Profesional con el objetivo de poner en valor el papel del docente innovador, mediante la visibilización y el intercambio de estos proyectos colaborativos de innovación específicos en digitalización aplicada y proyectos colaborativos de innovación y transferencia del conocimiento desarrollados en centros los 53 educativos andaluces que han participado en el marco de la última convocatoria impulsada por la Junta de Andalucía”.

Sin duda, ha detallado Santos, “la innovación en FP es prioridad estratégica para la Junta” y ha explicado que la convocatoria de septiembre de 2025 movilizó casi un millón de euros (992.479,02 euros) y la nueva convocatoria va a suponer una inversión de 2,2 millones de euros. Hasta el 24 de febrero se pueden solicitar nuevos proyectos de innovación. La financiación máxima por centro es de 20.000 euros, con un tope de 75.000 euros por proyecto.

Finalmente, el secretario general de FP ha concluido destacando que “la FP andaluza ya está transformando nuestra región por ser hoy un motor de transformación real para la economía y para la sociedad andaluza”.

Al acto inaugural también ha asistido la delegada del Gobierno de Andalucía, Aránzazu Martín, quien ha dado la bienvenida a los docentes andaluces que se han desplazado hasta la provincia con propósito de “continuar creciendo en vuestra labor como docentes de los centros educativos andaluces sostenidos con fondos públicos, renovado así vuestro compromiso con la educación en Andalucía para que siga siendo una educación de calidad y, sobre todo, una educación adaptada a las demandas de nuestro tiempo”.