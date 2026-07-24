Antonio Sanz destaca que Andalucía consolida su apuesta por formar a los profesionales que necesita el sistema sanitario público

Andalucía oferta el mayor número de plazas de Formación Sanitaria Especializada de su historia

En la convocatoria 2026-2027 alcanzará un máximo histórico con 2.068 plazas, 76 más que el último año y un 40% más que en 2019

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que Andalucía ofertará el mayor número de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) de su historia en la convocatoria 2026-2027. Tal y como ha detallado Antonio Sanz, se alcanzarán las 2.068 plazas, la mayor oferta realizada hasta la fecha en Andalucía y que supone que “Andalucía consolida su apuesta por formar a los profesionales que necesita el sistema sanitario público andaluz”.

De hecho, ha informado Antonio Sanz, la nueva convocatoria que ya ha sido aprobada supone un incremento de 76 plazas respecto al pasado año, cuando se ofertaron 1.992. Unos datos, ha subrayado el vicepresidente primero, que “reafirman una trayectoria de crecimiento sostenido que permitirá seguir fortaleciendo la formación de especialistas y garantizar el relevo generacional de los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía”. Desde 2019, la oferta ha aumentado en 590 plazas, lo que representa un incremento cercano al 40%.

En cuanto a la distribución de la oferta, contempla 1.571 plazas de Medicina, 364 de Enfermería, 59 de Farmacia, 48 de Psicología, 13 de Biología, 12 de Física y 1 de Química.

Al respecto, Antonio Sanz ha explicado que la planificación de la convocatoria “responde a las necesidades actuales y futuras del sistema sanitario, reforzando aquellas especialidades consideradas estratégicas para garantizar una atención sanitaria de calidad a la ciudadanía”.

Entre las novedades destaca el importante impulso a la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, que pasa de 11 a 36 plazas, consolidando, ha destacado el responsable de Sanidad,“el desarrollo de esta nueva especialidad en Andalucía”.

La propuesta también incrementa la oferta en otras áreas prioritarias, entre ellas Medicina Familiar y Comunitaria, que alcanza las 442 plazas, así como Medicina Interna, Medicina Física y Rehabilitación, Oftalmología, Farmacia Hospitalaria, Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Obstétrico-Ginecológica, Enfermería Pediátrica, Enfermería de Salud Mental y Psicología Clínica, entre otras especialidades.

Esta evolución, ha dicho Antonio Sanz, “responde al compromiso de adaptar progresivamente la formación especializada a las necesidades asistenciales y a la evolución demográfica y epidemiológica de la población andaluza”.

Crece la capacidad docente del sistema sanitario público

El incremento de la oferta ha ido acompañado de un crecimiento continuado de la capacidad docente del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Para la convocatoria 2026-2027 Andalucía dispone de 2.158 plazas acreditadas, lo que supone 68 más que el pasado año y 357 más desde 2019. Algo, ha asegurado Antonio Sanz, que “refleja el esfuerzo realizado por los centros sanitarios y sus unidades docentes para ampliar su capacidad formativa”.

La propuesta aprobada mantiene el objetivo de continuar aumentando progresivamente la oferta de especialistas en formación, garantizando al mismo tiempo una planificación responsable y una formación de calidad acorde con la capacidad docente de los centros.

La Formación Sanitaria Especializada, ha explicado el vicepresidente primero,“constituye uno de los principales instrumentos para asegurar la disponibilidad futura de profesionales altamente cualificados y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público”.

Con esta nueva convocatoria, ha concluido Antonio Sanz, el Gobierno de Andalucía reafirma su compromiso “con una política de crecimiento sostenido de la formación especializada, orientada a responder a las necesidades de salud de la población, fortalecer el relevo generacional de los profesionales y seguir consolidando a Andalucía como una comunidad de referencia en la formación de especialistas sanitarios”.

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