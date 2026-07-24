El Hospital Universitario Poniente recibe la visita de un grupo de estudiantes iraquíes

GabinetedePrensa julio 24, 2026 0
Hospital Universitario Poniente visita estudiantes IRAK II

La actividad forma parte del programa internacional ‘Study Abroad’ de la Universidad de Almería

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha recibido la visita de un grupo de estudiantes de Enfermería y Odontología de la Universidad Al –Hadba de Irak, que están participando estos días en un programa de intercambio y colaboración internacional de la Universidad de Almería (UAL). La jornada ha tenido como objetivo conocer en primera persona la organización y funcionamiento del centro, integrado en la red del Sistema Sanitario Público de Andalucía en la provincia de Almería.

El grupo, integrado por 10 estudiantes, ha asistido en primer lugar a una recepción por parte del equipo directivo del Hospital Universitario Poniente, encabezado por el director gerente del centro, Pedro Acosta, que ha tenido lugar en el Salón de Actos. Allí se les ha transmitido información básica sobre el centro, su población de referencia, actividad asistencial y organización.

Pedro Acosta ha recordado que “nuestro hospital tiene a la docencia y la investigación entre sus señas de identidad básicas y mantiene una estrecha colaboración con la Universidad de Almería, lo que se traduce en la llegada de decenas de estudiantes a nuestras unidades, para realizar sus prácticas curriculares”. Acosta ha explicado que “esta acogida es posible gracias al trabajo de los tutores clínicos, profesionales que compatibilizan su labor asistencial con la docente y que son los principales garantes de la calidad en la formación práctica del alumnado”.

Tras la bienvenida inicial, el grupo de estudiantes iraquíes ha realizado un recorrido guiado por las unidades de Farmacia Hospitalaria, Urgencias, Diagnóstico por la Imagen y Laboratorio. En cada una de ellas han conocido su organización interna, así como las funciones básicas de las diferentes categorías profesionales que integran sus plantillas y datos sobre su actividad.

La visita ha concluido con una breve estancia en varias de las plantas de Hospitalización, así como en la zona de Observación de las Urgencias de Pediatría.

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