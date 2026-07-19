La Copa, el icono más blindado de la FIFA, el gol perdido de Pelé revive gracias a la IA, el estadio flotante de Mark Fenwick…

GabinetedePrensa julio 19, 2026 0
FIFA cartel

Agencia EFE

1. La FIFA blinda la Copa

6,175 kilos y oro de 18 quilates. La FIFA ha protegido su icono ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE para numerosos productos. Desde relojes, joyas, cosméticos, jabones, pasta de dientes, detergentes, gasolinas, productos farmacéuticos y alimentos nutritivos a llaveros, adornos, abrelatas, bolígrafos. La Copa se protege. Por Antonio Martín. 👉 https://efesportbusiness.com/noticias/copa-mundial-blindado-fifa/

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2. Petersen lidera la expansión global de la AFA

De cinco a más de 120 patrocinadores en los últimos nueve años. Seis nuevos contratos de patrocinio solo en esta Copa del Mundo. Google, Kalshi, Pirelli, Spotify… La Asociación de Fútbol Argentino hace caja. De la mano de Leo Messi está en su segunda final mundialista consecutiva. Por Andrea Montolivo, desde Nueva York. 👉 https://efesportbusiness.com/noticias/argentina-messi-patrocinadores/

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3. La IA, al servicio de ‘O Rei’

Tres sombreros consecutivos y un cabezazo para la posteridad. El ‘Gol de la Rua Javari’ de Pelé ante el Juventus de Mooca en 1959, del cual no existen vídeos, ha vuelto a la vida gracias la inteligencia artificial (IA) casi 70 años después. Un proyecto de Google. Por Carlos Meneses, desde São Paulo.  👉 https://efesportbusiness.com/noticias/gol-perdido-pele-revive-ia/

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4. El estadio flotante

Una enorme plataforma se aproxima al puerto. A bordo, un estadio de fútbol. 50.000 espectadores embarcan hacia sus asientos. La infraestructura ideal para usar en cada Mundial, cada cuatro años. Es la última idea de Mark Fenwick, arquitecto detrás del estadio de contenedores de Catar o del RCDE Stadium. Lo cuenta en EFE. Por Alba Calzado. 👉 https://efesportbusiness.com/noticias/mundial-estadio-mar/

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5. Madrid, 137M€ con la Fórmula Uno

Todo está vendido. Los 137 millones de euros ingresados por patrocinios, ya cubren el coste de la obra del circuito. Se estima que cada visitante gaste 1.680 euros durante el fin de semana en Madrid. Por Carlos Pérez Gil. 👉 https://efesportbusiness.com/noticias/madrid-formula-uno-todo-vendido/

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6. Un Abierto más británico

El Abierto Británico cumple este año su 154º edición, y su impacto económico superará los 225 millones de euros. Entre sus novedades, se estrenará un código de conducta para los aficionados, con el objetivo de evitar que los jugadores reciban insultos. Por Carlos Pérez Gil. 👉 https://efesportbusiness.com/noticias/abierto-britanico-sigue-creciendo/

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