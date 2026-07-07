Miski Liu Suria

“El intelecto de un ser humano vale por su capacidad de almacenar incertidumbres.” Enmanuel Kant.

Julio es el principio

Proceso de divulgación

Nuevo Cielo y nueva Tierra

Conversión del infierno al Cielo

Camino dorado hacia un Sol radiante

Julio es un mes clave para sembrar la semilla de la manifestación, la sanación, el evento y la ascensión, según Cobra, debido a la energía que está presente para todos, a través de varias configuraciones planetarias, pero se beneficiarán más quienes estén más abiertos y dispuestos a recibirla. Julio es el comienzo de una fase muy importante en el proceso de liberación. La clave del nuevo cielo y de la nueva tierra en los grandes movimientos de julio será la energía principal que interactuará durante este proceso.

Aunque nadie sabe cuándo se producirán los acontecimientos visibles que estamos esperando, lo único que se sabe es que a partir del 25 de julio habrá una mejora y actualización del plan divino. Además hay fechas de las efemérides astronómicas más importantes. Lo primero que sucederá será la llegada de la energía positiva del nuevo cielo y de la nueva tierra, que ya está presente ahora mismo y se irá fortaleciendo cada vez más.

Habrá un tiempo entre el evento y la ascensión para que la humanidad pueda disfrutar de su vida en 3-D sin toda la oscuridad que ha hecho nuestra vida tan difícil, porque mucha gente tiene muchos sueños que les gustaría hacer realidad, y les gustaría experimentar la alegría de la creación positiva en el mundo físico.

Cobra no ve posible que se celebre el evento en este momento, pero opina que, si tiene éxito esta activación, se podría reducir el tiempo de espera unos meses. Lo más importante es saber que terminará esta pesadilla. No sabemos exactamente cuándo ni cómo, pero terminará, y ya se notan los resultados. La energía terrestre es mucho mejor que hace diez años, así que lo importante es seguir adelante hasta la meta.

Sobre el estado actual del acechador y de la anomalía subcuántica, se ha avanzado mucho, pero aún queda trabajo por hacer. El problema radica en la capa más interna, los treinta metros superficiales en los planos físico y no físico. Esto representa un gran desafío, ya que este lugar ha permanecido en la oscuridad durante los últimos 25.000 años y su limpieza requiere tiempo. Se ha avanzado de forma significativa, pero aún no hemos llegado a la meta.

ERA DORADA

Según Cobra, la era dorada comenzará después del evento, tras la detención de la camarilla y la eliminación de la oscuridad, cuando se introduzcan nuevas tecnologías y se instalen camas médicas, cuando se produzca el primer contacto con razas positivas y cuando los seres humanos comiencen a vivir en paz y armonía finalmente.

Antes de que se produzca el primer contacto, habrá un proceso de divulgación que ya está en marcha. Así que no sólo habrá pleyadianos, sino también otras razas que contactarán con individuos. Entonces habrá mucha creatividad y crecimiento espiritual, e islas de luz y todo eso forma parte del proceso.

Se aprovecharán las configuraciones astrológicas masivas que se suceden en julio para crear un portal a través del cual unificar nuestra conciencia y activar el proceso que optimizará aún más la línea de tiempo de ascensión para el planeta.

Serán procesos individuales y planetarios simultáneamente. Por lo tanto, algunas personas lo experimentarán antes que otras. Se resolverán ciertas situaciones antes que otras, y en algún momento, esto también se sentirá en el ámbito geopolítico.

Uno de los cambios más importantes que ocurrirán será el inicio de la conversión del infierno al cielo, lo que significa que comenzarán a desaparecer situaciones negativas y se reducirá el sufrimiento. Es decir, que comenzarán a mejorar las cosas, aunque no sabemos cómo ni cuándo, pero éste es el comienzo de una fase muy importante del proceso.

Este pasado mes de mayo se cumplió un año de la gran reunión Wesak de los maestros ascendidos, que se celebra cada cien años en el Tíbet. Fue en esa reunión donde declararon que se debía erradicar la oscuridad del planeta. Están llevando a cabo su plan de derrota de la oscuridad día tras día, y están muy presentes en julio en esta energía de activación. Apoyarán esa activación desde planos superiores.

FECHAS

El 9 de julio se sitúa Neptuno en el punto medio entre Urano y Plutón . Esa es precisamente la posición de resonancia a través de la cual se anclará en el plano físico el arquetipo energético del nuevo sistema financiero.

en el punto medio entre y . Esa es precisamente la posición de resonancia a través de la cual se anclará en el plano físico el arquetipo energético del nuevo sistema financiero. El 15 de julio, Urano entra en sextil con Neptuno . Urano es el planeta de la rebelión, el cambio y la transformación repentina, y Neptuno es el planeta de la energía mística, compasiva, espiritual y creativa. Ésta es una configuración muy armoniosa que desencadena un despertar espiritual para la humanidad.

entra en sextil con . es el planeta de la rebelión, el cambio y la transformación repentina, y es el planeta de la energía mística, compasiva, espiritual y creativa. Ésta es una configuración muy armoniosa que desencadena un despertar espiritual para la humanidad. El 18 de julio habrá un trígono entre Urano y Plutón, lo cual también es armonioso. Además de que Urano es un planeta de cambio, Plutón es un planeta de transformación e ilumina nuestra capacidad de renacimiento y sanación mental. Será un salto cuántico hacia la siguiente etapa de preparación para la activación principal.

El 21 de julio tendrá lugar un sextil entre Júpiter y Urano, momento en el que se realiza la tercera meditación de refuerzo. Las meditaciones de impulso funcionan con el mismo principio que los propulsores de un cohete multi-etapa. De este modo, es mucho más fácil alcanzar una masa crítica que si se hiciera sin ellas.

A través de ese proceso, se tendrá que liberar y transformar una parte del campo inconsciente de la humanidad, y parte de una historia colectiva reprimida. Lo importante es alcanzar la masa crítica de 144.000 participantes. Estamos empezando a usar nuestro libre albedrío de nuevo a gran escala al comenzar a trabajar en nuestra línea de tiempo dorada.

Esto significa el comienzo de una era dorada. Esa energía estuvo presente aquí desde principios de la década de 1950 hasta 1986, y ese fue un periodo de gran despertar. Fue una época del progreso espiritual más intenso de la humanidad desde los tiempos de la Atlántida, y está regresando esa energía después de cuatro décadas.

NUEVO CIELO

Las llaves para el nuevo cielo y la nueva tierra se unificaron por primera vez el 24 de mayo durante un importante hito que se ancló en Bora Bora. Éste es un proceso mediante el cual la Fuente Absoluta y seres de luz muy avanzados transmutan la condición infernal que se encuentra aquí a nivel cuántico. Esto nunca había sucedido antes.

Después del 25 de julio, esa conversión del infierno al cielo comenzará a transmutar situaciones negativas de modo no lineal. Es muy difícil predecir con exactitud qué se solucionará primero. Cuando comience este proceso, la gente empezará a notar que fluyen las cosas con más fluidez.

La llave de la nueva tierra tiene como objetivo crear el paraíso lemuriano. Lemuria estaba en el Océano Pacífico y fue una civilización que existió antes de la Atlántida. Era una civilización paradisíaca donde aterrizaron muchos seres cósmicos en sus naves espaciales y guiaron a la humanidad en perfecta armonía. El maestro Saint Germain está a cargo del proyecto nueva Atlántida en la región del Atlántico, y Ramu está a cargo de supervisar el proyecto en el Pacífico.

La llave del nuevo cielo nació, el 11 de agosto de 1999 en el momento de un eclipse solar. La llave de la nueva tierra es un subconjunto de esa llave y nació el 21 de agosto del año pasado. Es un planeta en cuarentena y necesita una llave un poco diferente.

Si te conectas con la llave del nuevo cielo, puedes obtener inspiración, conectarte con tu ser superior y experimentar una gran sanación. Y con la llave de la nueva tierra, puedes acelerar el proceso de manifestación, especialmente la abundancia y cualquier manifestación relacionada con tu vida física.

El ópalo es la piedra que activa y ancla las energías del nuevo cielo. Las piedras cintamani, las esmeraldas y los ópalos son la encarnación más poderosa de esa conversión. Es el arquetipo más positivo que existe. Esta energía llegará a todas partes, pero llegará con mayor intensidad a las zonas más puras.

Se están limpiando nuestros chakras primero, segundo y tercero gracias a la energía de la nueva tierra. Habrá mucho menos miedo, mucha menos manipulación y mucho menos dolor. La seguridad está conectada con el primer chakra raíz, y la clave para la seguridad es liberar el miedo. Cuando liberas el miedo y te conectas con tu ser superior, aumenta la sensación de seguridad.

CANSANCIO

La gente se cansó porque esperaba resultados que no llegaron y se rindieron. Simplemente quieren obtener su recompensa, lo cual es comprensible, pero esto se debe equilibrar. Hay tanta oscuridad en este planeta que se necesita tiempo para resolverlo todo. Los oscuros saben cooperar, y por eso son tan eficaces, pero los luminosos también necesitan aprender a cooperar para ser igual de eficaces.

Debido a la demora, hay portadores de la luz muy agotados que sienten que ya no pueden más en esta vida, tanto física como emocionalmente, y desean abandonar esta dimensión física. Las personas cansadas sólo necesitan descansar uno o dos años. Necesitan tiempo para sí mismas, para descansar y recuperarse.

Si la gente manifiesta su línea de tiempo dorada, éste es el mejor enfoque hacia el evento, porque entonces estarán menos estresados y más equilibrados. Si estás manifestando tu línea de tiempo dorada, hay un momento en el futuro en el que ya está manifestada esa línea de tiempo y el futuro está enviando una señal a tu yo presente.

En los últimos tres años, los misioneros de la luz han llevado a cabo numerosos proyectos relacionados con la red de luz planetaria, como el ecuador de la diosa, las líneas telúricas del dragón, el nuevo renacimiento, Wesak, la luz esmeralda, los caballeros templarios y la línea de tiempo dorada. Desde la activación del pasado agosto, podemos empezar a utilizar nuestro libre albedrío. Si intentas manipular el libre albedrío de los demás, sólo conseguirás confundirlos más. El enfoque correcto es informar a la gente, proporcionándoles la información necesaria, y quienes estén preparados la recibirán y la aplicarán.

Lo más importante para manifestar una nueva sociedad será que la humanidad establezca su conexión con su ser superior, abra su corazón, conecte con su niño interior y recupere su inocencia innata. Para manifestar nuestra línea de tiempo dorada, es esencial conectar con nuestro ser superior. Eso mejora nuestra vida y, al vivir mejor, encarnamos el arquetipo del nuevo paraíso. Eso crea un campo de resonancia que permite la liberación del planeta.

GUERRA

El lado oscuro cree que se está utilizando la guerra en Oriente Medio como un enfrentamiento parecido al Armagedón bíblico, pero no sucederá eso, según Cobra. Lo que sucederá será el final de la oscuridad. Les gustaría creer que esta batalla final resolverá su problema y les permitirá gobernar el planeta, pero se resolverán estos conflictos a medida que fluya una energía más positiva.

Hay personas de origen no humano dentro de la administración. Según Cobra, se está orquestando la infiltración de andromedanos y aldebaranos positivos en la Casa Blanca. Antes de que se produzca el primer contacto, habrá un proceso de divulgación que ya está en marcha. No sólo habrá pleyadianos, sino también otras razas que contactarán con individuos.

El plan básico de la ascensión sigue siendo el mismo, pero las mejoras son más operativas y más críticas en este momento. Si tiene éxito esta activación, se podría reducir el tiempo de espera al menos unos meses.

Si la gente manifiesta su línea de tiempo dorada, éste es el mejor enfoque hacia el evento, porque entonces estarán menos estresados y más equilibrados. Si estás manifestando tu línea de tiempo dorada, hay un momento en el futuro en el que esa línea de tiempo ya está manifestada y el futuro está enviando una señal a tu yo presente.

MED BEDS

Lo más importante, por supuesto, serán las camas médicas, que abordarán la situación sanitaria de la población. También habrá replicadores. Esas dos son las principales tecnologías que estarán presentes. Lo que se podrá hacer es eliminar parásitos, entidades, emociones y apegos negativos, y ciertos problemas mentales. Pero para la sanación emocional y mental, será necesaria mucha más participación consciente. La protección más importante es la conexión con el Ser Superior.

Durante el último año se redujeron en un 50% las tecnologías perjudiciales como armas de energía dirigida y perturbaciones electromagnéticas e infrasónicas. El proceso de formación comenzará después del evento. Las primeras islas de luz estarán ubicadas en lugares de gran belleza natural y con la energía más pura posible. Una de ellos es Bora Bora.

https://www.sisterhoodoftherose.network/post/sisterhood-of-the-rose-interview-with-cobra-12-21-ascension-portal-activation-part-2

Enlace al vídeo en español:

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