Miski Liu Suria

Sé el instrumento del cambio que quieres ver en el mundo.- Gandhi.

Nueva York se tiñó de rojo

¿Una señal bíblica?

Espectáculo insólito

Se avecina algo llamativo

Tormenta de soles en verano

Operación de libertad mundial

La ciudad de Nueva York se tiñó de rojo el 4 de julio en el 250º aniversario de EEUU, con celebraciones especiales, un desfile histórico de grandes veleros, eventos en Times Square y el tradicional espectáculo de fuegos artificiales. Si el cielo se vuelve rojo, podría ser una señal bíblica del cambio que estamos esperando. El tiempo se acaba porque estamos cerca del fin de los tiempos, según Eliza Ayres.

Nueva York fue uno de los principales escenarios de la celebración del 4 de julio por la independencia estadounidense. La jornada incluyó un desfile de más de cuarenta grandes veleros y embarcaciones militares en el río Hudson, además de actividades especiales en Times Square y el cierre con los fuegos artificiales de Macy’s.

TORMENTA SOLAR

Paralelamente a este fenómeno, la radiación ionizante de una llamarada solar provocó un apagón de radio de onda corta en Norteamérica. Los radio-aficionados notaron una pérdida de señal en frecuencias inferiores a los veinte megahercios alrededor de las 20:41 UTC. La erupción solar también produjo otra expulsión de masa coronal rápida, y estaremos en la zona de impacto de esa mancha solar hasta dentro de unos días.

Se avecina algo llamativo: está emergiendo una nueva y activa mancha solar en el limbo oriental del Sol. A partir del 4 de julio, comienza una reestructuración financiera mundial centrada en la transparencia, las reformas bancarias y la gestión de activos digitales, con importantes implicaciones para los sistemas financieros internacionales.

Según SpaceWeather, las auroras boreales del solsticio de verano son raras, pero la noche del 3 al 4 de julio cubrieron EEUU. El fenómeno fue causado por una expulsión de masa coronal, que desencadenó una fuerte tormenta geomagnética de clase G-3. Roger Hill fotografió las auroras a través de una tormenta eléctrica sobre Bennett, Colorado.

Es insólito tener un espectáculo tan intenso tan cerca del solsticio de verano porque las noches cortas de verano reducen la ventana de observación; a las auroras les desagradan los solsticios. El mismo efecto Russell-McPherron que potencia las auroras alrededor de los equinoccios también las suprime alrededor de los solsticios. Fue necesaria una expulsión de masa coronal de clase X para superar estw obstáculo. La nube de tormenta que nos azotó el 3 de julio fue generada por una llamarada solar de clase X-1 tres días antes.

https://www.spaceweather.com

RUPTURA

La mejor carta de ruptura jamás escrita.- “Cuando cualquier forma de gobierno se vuelve destructiva de estos fines [la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad], el pueblo tiene el derecho de alterarla o abolirla.”

https://www.zerohedge.com/markets/greatest-break-letter-ever-written

¿Qué pasó con los 56 firmantes de la declaración de independencia? Antes de que terminara la guerra, cinco serían capturados, doce perderían su hogar y diecisiete perderían su fortuna. Ninguno renunció a la causa por voluntad propia.

https://www.zerohedge.com/political/what-happened-56-signatories-declaration-independence

Mientras las masas miraban al cielo observando los fuegos artificiales, el verdadero documento de independencia se firmó en Filadelfia por los comandantes de la coalición. La corporación USA ha dejado de existir legalmente según Mr. Pool.

Se han disuelto todos los activos corporativos que vinculaban al público con la antigua trampa de la deuda marítima. La luz verde para el reinicio financiero se pulsó justo en el momento en que los relojes marcaron la hora de la transmisión matutina. Observen los mapas de rutas aéreas seguras sobre Washington en este momento: los políticos corporativos no lo están celebrando; están siendo escoltados fuera de la zona restringida bajo absoluto silencio mediático.

El reinicio de 1776 no fue un aniversario histórico. Fue la cuenta regresiva para la activación de la nueva República restaurada. Se han borrado los códigos antiguos de tesorería y se está separando cada deuda de tu identidad legal. Querían que celebraras la ilusión de libertad mientras ellos controlaban la red. Ahora, los buenos controlan la red y se ha pulsado el interruptor de energía para siempre. Ésta es la hora exacta en que cambia el panorama financiero mundial.

https://x.com/looP_rM_3117211/status/2073395543032635482?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2073395543032635482%7Ctwgr%5E012539987d5bd03e5d9cf09514a6f2d35ac5806e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsunnysjournal.com%2F

Se está desatando la tormenta a nivel mundial. Si ves dimitir o retirarse repentinamente a un político, director ejecutivo o actor, significa que ha sido detenido. Muchos jamás volverán a la vida pública. Hay que sacar a todos los delincuentes de la calle para que no perjudiquen a los civiles inocentes cuando se devuelva al pueblo el dinero robado.

Éste es el momento. El momento más importante en la historia de la humanidad está ocurriendo ahora mismo. El sistema financiero se está reiniciando y el lado oscuro se está desplomando. Los fuegos artificiales son la señal de la victoria. Cada fuego artificial representa la culminación de una fase. Contactos del FMI confirman que se están llevando a cabo operaciones coordinadas en 47 países, con líderes de 12 naciones aliadas. Ésta es la operación de libertad mundial. Los sombreros blancos han ganado.

Hace 250 años, un grupo de hombres firmó un documento que cambió el mundo. Declararon que todo ser humano tiene derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. No sólo libertad política. Libertad biológica. La libertad de vivir en un cuerpo que funciona. La libertad de dormir sin dolor. La libertad de despertar con energía. La libertad de recuperarse, plena, completa, sin límites. Se ha suprimido esa libertad durante décadas. La tecnología para sanar el cuerpo a nivel celular ha existido durante años en instalaciones clasificadas, disponible solo para la élite, y oculta al público.

https://t.me/s/AXIOS4B

https://t.me/s/MrPool_Q

DESMONTAJE

Fin del sistema de esclavitud por deuda.- Se está desmontando el sistema bancario central privado, que ha controlado a la humanidad mediante intereses y deuda durante más de cien años, según Mr. KidPool. El sistema Swift es una reliquia del pasado; ya está en funcionamiento el nuevo sistema de contabilidad. El QFS no es una criptomoneda ni una moneda digital de banco central. Es un libro mayor soberano basado en tecnología cuántica que opera en una red satelital segura, fuera del alcance de cualquier gobierno, banco o pirata informático. Este sistema imposibilita el lavado de dinero, la corrupción y la financiación de operaciones encubiertas. El dinero que ganes te pertenecerá a tí finalmente, no a los bancos.

La coalición está migrando actualmente los datos mundiales al nuevo sistema. Por eso se observan fallos en las aplicaciones bancarias, cambios repentinos en los acuerdos comerciales internacionales y el colapso de instituciones financieras. La moneda digital de banco central es el último recurso para mantener el control mediante la vigilancia, pero está fracasando. El QFS ya es el sistema dominante, pero aún no se ha informado al público. La salida de la matrix comienza con la soberanía financiera. Los bancos están vacíos y el antiguo sistema está fuera de servicio. El nuevo mundo se basa en la verdad, no en el papel.

https://t.me/MrKidPool17

NOTICIAS

El sistema estadounidense rechaza el suicidio económico de Europa .https://www.zerohedge.com/geopolitical/american-system-rejects-europes-economic-suicide

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ya .https://rumble.com/embed/v7a0zqc/?pub=4 El mayor proyecto de centro de datos del mundo está al borde del colapso tras la inesperada retirada de Blackstone.https://www.zerohedge.com/technology/worlds-largest-data-center-campus-verge-collapse-after-blackstone-unexpectedly-pulls-out

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desarrolló la tecnología del rayo violeta, que penetra la piel y puede actuar como desinfectante en las células del cuerpo, y que se podía usar con fines terapéuticos. El gobierno británico intentó manipular un algoritmo de YouTube para imponer propaganda de la BBC.https://www.zerohedge.com/political/uk-governments-shocking-bid-rig-youtube-algorithm-force-feed-bbc-propaganda

intentó manipular un algoritmo de YouTube para imponer propaganda de la BBC.https://www.zerohedge.com/political/uk-governments-shocking-bid-rig-youtube-algorithm-force-feed-bbc-propaganda Multitudes multiculturales francesas se pelean por aires acondicionados con descuento ante la ola de calor.https://www.zerohedge.com/personal-finance/multicultural-french-crowds-brawl-over-discount-air-conditioners-heatwave-looms

ECONOMÍA

La cabeza de la serpiente es el sistema financiero que nos arrebata el poder y se lo entrega a un pequeño grupo de individuos que controla el mundo a través de las finanzas.pic.twitter.com/9Wh389WXSd

Falleció a los cien años el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan . ¿Anuncia su muerte la transición de la humanidad del antiguo sistema financiero al nuevo?https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/alan-greenspan-two-months-fed-164000868.html

. ¿Anuncia su muerte la transición de la humanidad del antiguo sistema financiero al nuevo?https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/alan-greenspan-two-months-fed-164000868.html Gran Bretaña paga quince veces la tarifa normal por electricidad de emergencia europea, mientras la ola de calor pone al descubierto una política energética fallida.https://naturalnews.com/2026-06-29-britain-pays-15-times-normal-rate-for-european-emergency-electricity.html?utm_source=NaturalNews.com&utm_medium=Email-Newsletter-2026-06-30&utm_campaign=Article-NaturalNews.com&utm_content=Featured-10-Title

paga quince veces la tarifa normal por electricidad de emergencia europea, mientras la ola de calor pone al descubierto una política energética fallida.https://naturalnews.com/2026-06-29-britain-pays-15-times-normal-rate-for-european-emergency-electricity.html?utm_source=NaturalNews.com&utm_medium=Email-Newsletter-2026-06-30&utm_campaign=Article-NaturalNews.com&utm_content=Featured-10-Title El oro se desplomó un 30% desde su máximo y perdió doce billones de dólares de su capitalización de mercado, alcanzando un mínimo de 3.942 dólares en siete meses. Esta caída es seis veces superior a la capitalización total del mercado de criptomonedas.https://benjaminfulford.net/beyond-blue-beam-119/

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