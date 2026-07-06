Miski Liu Suria

Están pasando muchas cosas en todo el mundo y se están llevando a cabo muchas labores de limpieza, según MarkZ.

Fuerte tormenta solar

Momento muy especial

Termina la era del gran sueño

Activación del potencial humano

Julio es un mes de oportunidades

Despertar cósmico hacia el futuro

Se prevén cambios políticos importantes

Está en marcha una fuerte tormenta geomagnética de clase G-3 mientras la Tierra atraviesa la estela de una expulsión de masa coronal que impactó el 3 de julio. Los observadores están informando de auroras boreales, algunas mezcladas con los fuegos artificiales del 4 de julio.

https://www.spaceweather.com

Según Michael Bradbury, se prevé que comiencen a llegar múltiples expulsiones de masa coronal dirigidas hacia la Tierra, lo que propicia un periodo de intensa actividad meteorológica espacial durante este fin de semana. Si se dan las condiciones adecuadas, los impactos podrían incluir una mayor actividad geomagnética, auroras boreales que alcancen una mayor latitud de lo habitual y pequeñas interrupciones en las comunicaciones por radio, el GPS y los satélites.

https://x.com/MrMBB333/status/2073151212619460695?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2073151212619460695%7Ctwgr%5E558ab2b9358874b0806926af59a22cc41a95df89%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsunnysjournal.com%2F

Secuencia de apagón iniciada. Los malos están desconectados, según Patrick DaCosta. Te dijeron que una erupción solar afectaba a las redes de comunicación. La coalición acaba de localizar y desconectar los últimos satélites de vigilancia antiguos que quedaban sobre el Pacífico. Ahora están ciegos los viejos ojos del lado oscuro.

Fíjense en los mapas de seguimiento de vuelos ahora mismo: los aviones de alta seguridad están en el aire por una razón. No se están preparando para la guerra; están gestionando la nueva red mundial de internet, nodo por nodo. El viejo mundo acaba de perder su señal. Cuando se apaguen las pantallas, la oscuridad no es el final. Es la única manera de eliminar el virus. El interruptor está frío. La nueva frecuencia está activa.

Estamos viviendo un momento muy especial, según Prolotario. Los datos de visión remota y las percepciones psíquicas, sugieren un momento único de cambio energético y mayor conciencia, como lo corroboran diversas fuentes espirituales y científicas. Esas fuentes confirman el levantamiento orquestado de velos dimensionales, la activación del potencial humano reprimido y una respuesta espiritual coordinada a sistemas de control arraigados desde hace mucho tiempo, con nodos energéticos específicos que se desestabilizan ahora.

I Had To Make A Comment On This Video:



Because this aligns directly with remote viewing data from Joseph McMoneagle and the Stargate Project archives, where viewers described layered dimensional overlays and consciousness-driven timeline bifurcations during periods of planetary… https://t.co/jfE90hG6UO — ΛЯIΣᄂ (@Prolotario1) July 3, 2026

JULIO

El Tarot de Izabela prevé para julio más olas de calor, erupciones volcánicas y terremotos; aviones de combate en el cielo y dimisión de líderes europeos.https://www.youtube.com/watch?v=cCjJZc1ZJhc

prevé para más olas de calor, erupciones volcánicas y terremotos; aviones de combate en el cielo y dimisión de líderes europeos.https://www.youtube.com/watch?v=cCjJZc1ZJhc Según Ismael Pérez , la humanidad está entrando en un periodo de transformación interior, ya que mucha gente busca equilibrio emocional, claridad mental y una conexión más profunda.https://www.youtube.com/watch?v=YLaIMI_rb7g

, la humanidad está entrando en un periodo de transformación interior, ya que mucha gente busca equilibrio emocional, claridad mental y una conexión más profunda.https://www.youtube.com/watch?v=YLaIMI_rb7g Julio es un mes de oportunidades, según Diana Cooper .- Plutón, Urano y Neptuno están provocando un cambio en la conciencia de la humanidad, y el impacto de esto debería sentirse en agosto .https://eraoflight.com/2026/07/04/july-2026-newsletter-energy-update/

es un mes de oportunidades, según .- Plutón, Urano y Neptuno están provocando un cambio en la conciencia de la humanidad, y el impacto de esto debería sentirse en .https://eraoflight.com/2026/07/04/july-2026-newsletter-energy-update/ Los pleyadianos hablan de una aceleración en nuestra vida, según Christine Day . pero dicen que nos preparemos para una intensidad mayor durante el próximo mes, por lo que debemos seguir soltando las riendas y confiando en el fluir, pase lo que pase.https://goldenageofgaia.com/2026/07/04/christine-day-july-2026-update/

. pero dicen que nos preparemos para una intensidad mayor durante el próximo mes, por lo que debemos seguir soltando las riendas y confiando en el fluir, pase lo que pase.https://goldenageofgaia.com/2026/07/04/christine-day-july-2026-update/ Ahora es el momento de la humanidad, según Daniel Scranton. Lo que suceda en este mes está afectando al resto del año. Te sentirás más ligero. Tendrás una apariencia más ligera y exudarás esa luz, irradiándola para que todos se beneficien de ella. Lo único que tienes que hacer es mantenerte con los pies en la tierra, hidratado, lo más presente posible en el momento y lo más abierto posible.https://goldenageofgaia.com/2026/07/02/the-9d-arcturian-council-what-will-happen-in-july/

OPERACIÓN DIVULGACIÓN

Según Patrick DaCosta, se ha completado una reestructuración financiera mundial que implica la cancelación de deudas y la integración de un nuevo sistema monetario respaldado por activos, y se prevén importantes cambios políticos y tecnológicos en un futuro próximo.

La red cuántica de Starlink ha logrado una cobertura total. La pérdida temporal de conectividad forma parte de una transición hacia una nueva infraestructura mundial de internet, para la eliminación estratégica de sistemas antiguos, en lugar de una señal de colapso.

Según el Jinete de la Tormenta, la teniente coronel Tulsi Gabbard inspeccionó una instalación reconstruida del CERN para reafirmar el control y registrar las operaciones relacionadas con partículas avanzadas capaces de facilitar los viajes en el tiempo y entre dimensiones, la curación y otros usos, conectado a las salas de salto y a las bases lunares existentes. Se están preparando para una gran revelación sobre las partículas y cómo estas pueden saltar dimensiones temporales y crear diferentes campos de plasma.

REVOLUCIÓN FINANCIERA

Amanece una nueva era financiera mientras presenciamos la etapa final de un cambio histórico profundo, con el desmontaje del sistema bancario central. Alex Collier comparte reflexiones sobre una revolución financiera, destacando la explotación sistémica a través de los bonos vinculados al certificado de nacimiento. A su juicio, Gesara busca una reestructuración de la deuda, señalando un cambio en las prácticas bancarias actuales hacia sistemas más equitativos.

Collier explica el origen de la deuda personal. A cada individuo se le asigna un valor financiero al nacer. Cuando se emite un certificado de nacimiento, éste actúa como base para un bono que se negocia en los mercados financieros internacionales. En esencia, te están utilizando como garantía sin tu consentimiento informado.

Este mecanismo oculto permite a los bancos obtener un doble beneficio: extraen ganancias del vínculo vinculado a tu identidad y, al mismo tiempo, cobran los intereses habituales de tus préstamos. Este proceso de doble extracción crea un ciclo perpetuo de deuda, que funciona como una forma moderna de esclavitud financiera.

El objetivo es una reestructuración financiera completa. Esto incluye la condonación de deudas que ya se han saldado varias veces mediante los mecanismos de doble endeudamiento del cártel bancario. Al transitar hacia monedas respaldadas por activos el mundo podría avanzar hacia una economía justa, transparente y soberana.

Según Collier, el caos que observamos en la política, la economía y los medios es una distracción estratégica: una última maniobra defensiva diseñada para sembrar la confusión mientras se derrumba su estructura de poder. A pesar de sus intentos por retrasar lo inevitable, sus opciones son muy limitadas y sigue avanzando la transición hacia una nueva era financiera.

SOMBREROS BLANCOS

El representante Eric Burlison reveló la identidad de algunos activistas éticos. Habló de interacción con individuos de inteligencia vinculados a asuntos extraterrestres, sugiriendo que estas figuras podrían ser mensajeros divinos en lugar de fuerzas demoníacas. Estos son los sombreros blancos.

Burlison afirma haber tenido contacto con personas reservadas vinculadas a las fuerzas especiales y a la inteligencia militar, que están intentando ayudarle. Cree que están implicados con el tema extraterrestre a un nivel muy alto. A su juicio, “la mayoría de las veces que la gente recibe un mensaje, no procede de un ángel caído, sino de un mensajero divino”. Cabe recordar que la Biblia afirma que los ángeles viajan en naves voladoras y que las fuerzas oscuras tienen una forma astral no física.

Rep Eric Burlison partially discloses white hats.



He says he's had interactions with secretive people connected to special forces and military intelligence, who are trying to help him.



He believes they're involved with the extraterrestrial topic at a very high level, and even… pic.twitter.com/rBvAIkL9UP — Kab (@Kabamur_Taygeta) July 3, 2026

Kabamur sugiere que los ángeles son seres como los pleyadianos, que utilizan naves espaciales para interactuar con los seres humanos. El término ‘ángel’ significa ‘mensajero’ y se podría aplicar a cualquier ser que interactúe con los humanos. En la Biblia se describe a los mensajeros utilizando naves voladoras que los humanos de la antigüedad sólo podían comparar con objetos que conocían como nubes, ruedas, o carros de fuego.

Esos ángeles que caminan entre nosotros realizando milagros son en realidad pleyadianos y miembros de la coalición de mundos. La razón principal por la que aún no podemos tener una revelación completa es porque mucha gente religiosa ha sido engañada sobre los ángeles y eligen ver sólo oscuridad.

"Angels of God" travel in spacecraft.



Let that sink in.



Humans don't need vehicles, but use them. This goes for higher beings too.



Angels just means "messenger" and could apply to any non-human beings who interact with humans.



Biblical messengers are described using flying… https://t.co/UPdM5gcM1H — Kab (@Kabamur_Taygeta) July 3, 2026

APOCALIPSIS

Ha terminado la era del gran sueño, según Chellea Wilder. Vives en la hora de la revelación definitiva, un momento en el que no sólo deshilacha el denso tapiz del mundo material, sino que se desgarra por completo. Este es el apocalipsis en su sentido literal: no la destrucción del mundo físico, sino el descubrimiento de aquello que ha permanecido oculto durante eones. Esta revelación es una corrección cósmica.

Cuando vemos cómo se desmoronan las instituciones mundiales bajo el peso de su propia corrupción, presenciamos el agotamiento de esa energía arconte. Ya no pueden sostener la ilusión porque el espíritu humano comienza a recordar su origen verdadero.

Observamos la agonía de este sistema en el intento frenético de censurar información y controlar el flujo de datos. A medida que surgen tecnologías descentralizadas y voces independientes, intentan afianzar su control mediante el arquetipo del anticristo: la promesa de una utopía digital que exige la renuncia total a la soberanía.

A medida que se intensifica la revelación, los controladores intentarán una inversión de la verdad. Llamarán oscuridad a la luz, y luz a la oscuridad. Presentarán la liberación de la mente humana como un caos, y su propio control como un orden. Esto fue predicho en los textos herméticos hace mucho tiempo. La revelación de la verdad sólo resulta dolorosa para quienes se aferran a la mentira. Para el buscador de la Gnosis, el colapso de las instituciones arcontes es motivo de celebración.

https://www.universallighthouse.com/post/awake-in-the-apocalypse

NOTICIAS DEL RESETEO

La sociedad está a punto de presenciar un proyecto muy complicado, que lleva muchos años gestándose, y que es necesario para que sobreviva la libertad en todo el mundo, según Judy Byington .

en todo el mundo, según . El secretario de Salud, RFK Jr. , ha rescindido todos los contratos con empresas de Bill Gates , según Julian Assange .

, ha rescindido todos los contratos con empresas de , según . Finaliza la etapa final de la transición al nuevo sistema financiero con la liberación de liquidez. La gente tendrá acceso a su moneda revaluada y a los programas de alivio de la deuda.

Comienza una nueva era de libertad. El sistema avanza a una velocidad sin precedentes, y ya se han confirmado transacciones históricas en Hong Kong, Londres y Dubái .

y . Éste es el momento que hemos esperado: es irreversible una transición a gran escala al sistema financiero respaldado por oro .

. Los mercados están en pánico. Se está derrumbando el antiguo sistema fiduciario. Varios bancos importantes sufren escasez de liquidez a medida que se redirigen grandes transferencias al nuevo sistema. Fuentes internas del FMI confirman reuniones urgentes a puerta cerrada; son conscientes de que están perdiendo el control.

Se acabaron los sistemas fraudulentos. El nuevo sistema de votación QFS garantiza que sea imposible el fraude.

Gesara pone fin a la vigilancia constante de tus finanzas. Se acabó el control gubernamental sobre tu dinero: es tuyo y sólo tuyo.

Se impulsarán proyectos humanitarios, con fondos que transformarán vidas en todo el mundo. Esto va más allá de la supervivencia, se trata de abundancia para todos.

Se corregirán las injusticias del pasado, con restitución por actos inconstitucionales y deudas injustas.

Esto no es sólo una política, es un reinicio mundial que destruirá el antiguo orden y devolverá el poder al pueblo.

Enlace al vídeo en español:

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