Etapa de máxima energía

Miski Liu Suria julio 3, 2026 0
LIU SURIA Guillermo Herrera Plaza

Miski Liu Suria

Julio podría cambiar el rumbo de los acontecimientos mundiales.

Etapa de máxima energía

  • Luz al final del túnel
  • Ganamos al amanecer
  • Julio será muy intenso
  • Ventana de alta energía
  • Se ha ralentizado el tiempo
  • Portal de frecuencia elevada
  • Intensa resonancia espiritual
  • Ciclo de expansión vibratoria
  • Poderosa activación energética
  • Amanece sobre un mundo utópico
  • Fase de transformación y alineamiento
  • Tiempo de despertar y sanación interior

Estamos entrando en una ventana de intensa energía, según Alexander Quinn. Entramos en una de las ventanas energéticas más intensas del año. Nunca aparecen por casualidad estos portales energéticos. La conciencia siempre se prepara con antelación. Así como la marea comienza a subir mucho antes de llegar a la orilla, comienza a reorganizarse el campo energético semanas antes de que el portal se abra por completo. Por eso, muchos de ustedes ya estarán notando cambios sutiles en su interior. La vieja identidad comienza a sentirse incómoda. Decisiones que han esperado en segundo plano, exigen ahora atención.

A medida que nos acercamos al año nuevo galáctico el próximo mes, la energía ampliará tu situación actual y aquello que estás aplazando. La conciencia nunca fuerza la transformación; la revela. Por eso, dos personas pueden experimentar la misma ventana energética y, sin embargo, tener experiencias diferentes. La energía es la misma, pero la conciencia no lo es.

De aquí al mes que viene, no te sorprendas si la vida empieza a pedirte que sueltes algo que ya no refleja quién eres. Hasta agosto, el río se habrá convertido en un rápido. La cuestión no es si lo ves conscientemente o no, sino si te dejas llevar. Será un periodo muy difícil para algunos, pero para otros, llegará y se vivirá la frecuencia de lo que algunos llaman el cielo, aunque ese nivel no es un lugar, sino una energía. Esa energía está trabajando a tu favor, no en tu contra. Tú puedes.

A medida que la divulgación inicia esta nueva etapa, se insta a la comunidad a mantenerse alerta e informada sobre estos eventos sin precedentes que, según se prevé, redefinirán el mundo tal como lo conocemos. Según estos informes, se dan las condiciones para un cambio trascendental hacia un nuevo paradigma financiero y una era de rendición de cuentas y prosperidad.

We’re Entering An Intense Energetic Window | Alexander Quinn

RECUPERACIÓN

El tiempo ha regresado, según Xspirit.- Después de que el CERN cerrara el gran colisionador de hadrones el 29 de junio, comenzaron a aparecer publicaciones idénticas: «los días se sienten largos de nuevo, como en la infancia». Algunas personas afirman volver a tener sueños vívidos, otras dicen que perciben los olores con mayor intensidad y que desapareció su ansiedad sin motivo aparente. El tiempo ha dejado de pasar volando y parece haber recuperado su ritmo habitual, más tranquilo.

Los círculos conspirativos llevan mucho tiempo afirmando que el colisionador no sólo acelera partículas, sino que abre portales, altera las líneas temporales y crea fallos en la realidad como el efecto Mandela, la aceleración del tiempo, y la sensación de que alguien hubiera pulsado el botón de avance rápido en nuestra vida. Mientras estuvo en funcionamiento, vivíamos en un flujo ligeramente distorsionado. Y ahora que se ha apagado. Todo parece volver a la normalidad.

Como si una máquina gigantesca estuviera realmente afectando la estructura del espacio-tiempo, creando desgarros o resonancias que experimentamos como una aceleración del tiempo. Ahora los portales están cerrados, la simulación se ha reiniciado a un modo más natural, o tal vez el universo finalmente ha exhalado.

LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

Los pleyadianos llaman al 2026 la luz al final del túnel, según XSpirit. La guerra de frecuencias no desaparecerá de la noche a la mañana, pero comenzará a desvanecerse a medida que despierte más gente y elija su propia realidad. Ya no es una fantasía el contacto abierto con civilizaciones benévolas: es un futuro cercano. Quienes eleven su frecuencia, aprendan a trabajar con el corazón y utilicen el idioma de la luz serán los primeros en sentirlos y verlos.

¿Qué pasaría si, en 2026, presenciáramos apariciones diurnas masivas de naves enormes sobre las ciudades? ¿Qué pasaría si los gobiernos reconocieran finalmente no solo «objetos no identificados», sino la presencia de razas inteligentes?

Imaginen la energía libre que surge repentinamente, eliminando la pobreza y las guerras por los recursos. Imaginen a miles de personas en todo el mundo experimentando contacto directo al mismo tiempo, no en sueños, sino en la realidad. Imaginen un cambio mundial de conciencia que lo transforme todo: la economía, la ciencia y la espiritualidad. 2026 y 2027 podrían ser los años en que la humanidad abandone finalmente la etapa infantil y entre en el mundo galáctico adulto.

¿Qué significa esto para cada uno de nosotros? Corren el riesgo de quedarse atrás quienes permanecen atrapados en el miedo, la ira y viejos patrones mentales en una realidad que se desvanece. Pero quienes trabajan conscientemente con su energía abrirán la puerta a un nivel completamente nuevo: contacto personal, manifestación instantánea, participación en la comunidad galáctica y una vida sin límites.

NOTICIAS DEL RESETEO

BATALLA ESPIRITUAL

UFOLOGÍA

  • La exanalista del grupo de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificadosSarah Gamm, acaba de declarar: «Me he encontrado con inteligencia no humana en público y hay lugares donde se sabe que están presentes». Afirma haber visto a seres humanoides caminando entre nosotros en Washington DC. Se camuflan usando disfraces, pero los delata sus ojos y su energía distintiva. Sus contactos confirman que ellos viven sin ser detectados en lugares específicos.https://t.me/LauraAbolichannel/85585
  • El Congreso recibió testimonios jurados que detallan cinco lugares específicos de recuperación de restos de ovnis estrellados que contienen materiales exóticos y biológicos. Tim Burchett dijo: «tenemos cuerpos extraterrestres en nuestro poder»Elizondo confirma que manipuló materiales diseñados a nivel atómico que ninguna tecnología humana actual podría replicar ni fabricar.
  • El Pentágono utiliza una compartimentación extrema para ocultar la tecnología ovni al Congreso, al público e incluso a presidentes en ejercicio. Los contratistas privados de defensa explotan lagunas legales para eludir la Ley de Libertad de Información. Los denunciantes se enfrentan a amenazas, ataques y desapariciones sospechosas. En cualquier caso, se están filtrando rápidamente los archivos que nunca se publicaron y la inteligencia no es humana.https://x.com/overclassifiedx/status/2072191453896527898

Enlace al vídeo en español:

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