Miski Liu Suria

Julio podría cambiar el rumbo de los acontecimientos mundiales.

Etapa de máxima energía

Luz al final del túnel

Ganamos al amanecer

Julio será muy intenso

Ventana de alta energía

Se ha ralentizado el tiempo

Portal de frecuencia elevada

Intensa resonancia espiritual

Ciclo de expansión vibratoria

Poderosa activación energética

Amanece sobre un mundo utópico

Fase de transformación y alineamiento

Tiempo de despertar y sanación interior

Estamos entrando en una ventana de intensa energía, según Alexander Quinn. Entramos en una de las ventanas energéticas más intensas del año. Nunca aparecen por casualidad estos portales energéticos. La conciencia siempre se prepara con antelación. Así como la marea comienza a subir mucho antes de llegar a la orilla, comienza a reorganizarse el campo energético semanas antes de que el portal se abra por completo. Por eso, muchos de ustedes ya estarán notando cambios sutiles en su interior. La vieja identidad comienza a sentirse incómoda. Decisiones que han esperado en segundo plano, exigen ahora atención.

A medida que nos acercamos al año nuevo galáctico el próximo mes, la energía ampliará tu situación actual y aquello que estás aplazando. La conciencia nunca fuerza la transformación; la revela. Por eso, dos personas pueden experimentar la misma ventana energética y, sin embargo, tener experiencias diferentes. La energía es la misma, pero la conciencia no lo es.

De aquí al mes que viene, no te sorprendas si la vida empieza a pedirte que sueltes algo que ya no refleja quién eres. Hasta agosto, el río se habrá convertido en un rápido. La cuestión no es si lo ves conscientemente o no, sino si te dejas llevar. Será un periodo muy difícil para algunos, pero para otros, llegará y se vivirá la frecuencia de lo que algunos llaman el cielo, aunque ese nivel no es un lugar, sino una energía. Esa energía está trabajando a tu favor, no en tu contra. Tú puedes.

A medida que la divulgación inicia esta nueva etapa, se insta a la comunidad a mantenerse alerta e informada sobre estos eventos sin precedentes que, según se prevé, redefinirán el mundo tal como lo conocemos. Según estos informes, se dan las condiciones para un cambio trascendental hacia un nuevo paradigma financiero y una era de rendición de cuentas y prosperidad.

RECUPERACIÓN

El tiempo ha regresado, según Xspirit.- Después de que el CERN cerrara el gran colisionador de hadrones el 29 de junio, comenzaron a aparecer publicaciones idénticas: «los días se sienten largos de nuevo, como en la infancia». Algunas personas afirman volver a tener sueños vívidos, otras dicen que perciben los olores con mayor intensidad y que desapareció su ansiedad sin motivo aparente. El tiempo ha dejado de pasar volando y parece haber recuperado su ritmo habitual, más tranquilo.

Los círculos conspirativos llevan mucho tiempo afirmando que el colisionador no sólo acelera partículas, sino que abre portales, altera las líneas temporales y crea fallos en la realidad como el efecto Mandela, la aceleración del tiempo, y la sensación de que alguien hubiera pulsado el botón de avance rápido en nuestra vida. Mientras estuvo en funcionamiento, vivíamos en un flujo ligeramente distorsionado. Y ahora que se ha apagado. Todo parece volver a la normalidad.

Como si una máquina gigantesca estuviera realmente afectando la estructura del espacio-tiempo, creando desgarros o resonancias que experimentamos como una aceleración del tiempo. Ahora los portales están cerrados, la simulación se ha reiniciado a un modo más natural, o tal vez el universo finalmente ha exhalado.

🚨THE INTERNET IS EXPLODING RIGHT NOW:

HUNDREDS OF PEOPLE ARE SAYING THE SAME THING – TIME HAS RETURNED



After CERN shut down the Large Hadron Collider on June 29 for a 4-year pause, identical posts suddenly started appearing: "the days feel long again, like they did in… pic.twitter.com/GjZhNIi2WB — XSpirit (@TubeSpirit) July 2, 2026

LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

Los pleyadianos llaman al 2026 la luz al final del túnel, según XSpirit. La guerra de frecuencias no desaparecerá de la noche a la mañana, pero comenzará a desvanecerse a medida que despierte más gente y elija su propia realidad. Ya no es una fantasía el contacto abierto con civilizaciones benévolas: es un futuro cercano. Quienes eleven su frecuencia, aprendan a trabajar con el corazón y utilicen el idioma de la luz serán los primeros en sentirlos y verlos.

¿Qué pasaría si, en 2026, presenciáramos apariciones diurnas masivas de naves enormes sobre las ciudades? ¿Qué pasaría si los gobiernos reconocieran finalmente no solo «objetos no identificados», sino la presencia de razas inteligentes?

Imaginen la energía libre que surge repentinamente, eliminando la pobreza y las guerras por los recursos. Imaginen a miles de personas en todo el mundo experimentando contacto directo al mismo tiempo, no en sueños, sino en la realidad. Imaginen un cambio mundial de conciencia que lo transforme todo: la economía, la ciencia y la espiritualidad. 2026 y 2027 podrían ser los años en que la humanidad abandone finalmente la etapa infantil y entre en el mundo galáctico adulto.

¿Qué significa esto para cada uno de nosotros? Corren el riesgo de quedarse atrás quienes permanecen atrapados en el miedo, la ira y viejos patrones mentales en una realidad que se desvanece. Pero quienes trabajan conscientemente con su energía abrirán la puerta a un nivel completamente nuevo: contacto personal, manifestación instantánea, participación en la comunidad galáctica y una vida sin límites.

PLEIADIANS: 2026 – THE END OF THE FREQUENCY WAR AND THE BEGINNING OF OPEN CONTACT WITH ALIENS❗



For the last 7 years, we have been drawn into an invisible but fierce battle – not for territory, but for our souls and frequencies. Systems of control, fear, division, and low… pic.twitter.com/y4eMtIj4c8 — XSpirit (@TubeSpirit) July 1, 2026

NOTICIAS DEL RESETEO

El Congreso detiene la integración de los ejércitos de EEUU e Israel .https://www.zerohedge.com/news/2026-07-01/congress-blocks-amendment-stop-integration-us-and-israeli-militaries

.https://www.zerohedge.com/news/2026-07-01/congress-blocks-amendment-stop-integration-us-and-israeli-militaries La Fuerza Espacial se ha integrado en la Fuerza Aérea en una carrera contra reloj para garantizar el dominio de la misión.https://operationdisclosureofficial.com/2026/07/02/the-peoples-newsletter-for-july-2-2026-golden-age-of-love-peace-and-joy/

La era dorada comienza el 4 de julio de 2026, en el 250 aniversario de la firma de la declaración de independencia, según James O’Brien .https://operationdisclosureofficial.com/2026/07/02/the-golden-age/

.https://operationdisclosureofficial.com/2026/07/02/the-golden-age/ Starship Earth escribió estas palabras: «No pueden permitirse perdernos en esta etapa tardía, cuando los despiertos están al límite, cansados y rebuscando en lo más profundo de su ser las últimas gotas de fe y el compromiso para continuar.»https://operationdisclosureofficial.com/2026/07/02/ascension-with-sierra-c-in-c-golden-age-of-america/

Según Axios4B , contactos del FMI confirman que se están llevando a cabo operaciones coordinadas en 47 países mediante la confiscación de activos y la detención de los responsables. A su juicio, se está desmontando la camarilla financiera mundial.https://t.me/s/AXIOS4B

, contactos del FMI confirman que se están llevando a cabo operaciones coordinadas en 47 países mediante la confiscación de activos y la detención de los responsables. A su juicio, se está desmontando la camarilla financiera mundial.https://t.me/s/AXIOS4B Se está derrumbando el antiguo sistema fiduciario en tiempo real. Varios bancos importantes sufren escasez de liquidez a medida que grandes transferencias se redirigen al nuevo sistema. Fuentes internas del FMI confirman reuniones urgentes a puerta cerrada; son conscientes de que están perdiendo el control.https://operationdisclosureofficial.com/2026/07/03/restored-republic-via-a-gcr-as-of-july-3-2026/

Ganamos al amanecer .- La gente exige una respuesta inmediata, pero los protagonistas se niegan a acelerar el calendario para satisfacer la curiosidad del público, según Rob Cunningham . El plan se desarrolla en función de las circunstancias, no de las emociones. El silencio se convierte en parte de la estrategia porque es una necesidad operativa. Las mayores contiendas siempre se libraron donde pocos podían verlas, no porque sea noble el secreto, sino porque a lo largo de la historia, las campañas exitosas han dependido de mantener los planes ocultos hasta su ejecución.https://x.com/KuwlShow/status/2072668603715817574

.- La gente exige una respuesta inmediata, pero los protagonistas se niegan a acelerar el calendario para satisfacer la curiosidad del público, según . El plan se desarrolla en función de las circunstancias, no de las emociones. El silencio se convierte en parte de la estrategia porque es una necesidad operativa. Las mayores contiendas siempre se libraron donde pocos podían verlas, no porque sea noble el secreto, sino porque a lo largo de la historia, las campañas exitosas han dependido de mantener los planes ocultos hasta su ejecución.https://x.com/KuwlShow/status/2072668603715817574 Guerra meteorológica, según Medea Greere.- En una operación especial coordinada, las fuerzas estratégicas aseguraron los últimos nodos del sistema de armas meteorológicas clasificado con nombre en clave “throne climate”. Una coalición secreta de seis países ha desmontado una red de 22 estaciones de guerra atmosférica que había funcionado desde 1979. Por primera vez en casi medio siglo, están inactivos los generadores de frecuencia, el cielo no pertenece a nadie y caerá la lluvia donde quiera la naturaleza.https://amg-news.com/military-intel-report-operation-throne-down-seizure-of-rothschild-weather-warfare-assets-confirmed-via-qfs-maritime-tracking/

BATALLA ESPIRITUAL

La realidad en la que vivimos es completamente diferente, según “Man in America”.https://rumble.com/embed/v79hlwk/?pub=4

La batalla espiritual es la lucha más dura a la que nos enfrentamos, en la que terminamos inmersos debido a nuestras fortalezas y habilidades, según Chris Yoon .https://youtu.be/akXHQrjAL6o

es la lucha más dura a la que nos enfrentamos, en la que terminamos inmersos debido a nuestras fortalezas y habilidades, según .https://youtu.be/akXHQrjAL6o Todos los países participan en la despoblación y cada uno utiliza métodos parecidos, aunque con ligeras diferencias, según Michael Yon y Maria Zee .https://www.vigilantfox.com/p/exclusive-secret-leak-suggests-elites

y cada uno utiliza métodos parecidos, aunque con ligeras diferencias, según y .https://www.vigilantfox.com/p/exclusive-secret-leak-suggests-elites Estamos escapando de una trampa del alma de 178.000 años, según Core Thalon Thor .- La ascensión consiste en comprender lo que ha ocurrido en este reino y aceptarlo.https://christian21.com/https://rumble.com/embed/v79pdi0/?pub=4

.- La ascensión consiste en comprender lo que ha ocurrido en este reino y aceptarlo.https://christian21.com/https://rumble.com/embed/v79pdi0/?pub=4 La conciencia no significa que lo sepas todo; significa que te has convertido en un observador y que puedes ver a través de las tonterías, según Russel Geoffrey Banks .https://www.brighteon.com/4ae88c29-fc53-46fd-adeb-1fcc82336e54

.https://www.brighteon.com/4ae88c29-fc53-46fd-adeb-1fcc82336e54 La tierra tiembla y la humanidad se despierta, según Kerry K . Éste es el despertar del ser verdadero bajo los escombros de la matrix falsa. Aquí es donde se comienza a disolver la carga heredada y se comienza a elevar tu linaje verdadero.https://www.youtube.com/watch?v=DvR4wABzc_Y

. Éste es el despertar del ser verdadero bajo los escombros de la matrix falsa. Aquí es donde se comienza a disolver la carga heredada y se comienza a elevar tu linaje verdadero.https://www.youtube.com/watch?v=DvR4wABzc_Y Mensaje de Dave Smith .- Todos los aspectos de nuestra sociedad se convierten en armas contra el individuo, y nos llevan a diferentes divisiones, diferentes etiquetas para diferentes culturas y diferentes sectores, impidiéndonos unirnos como especie.https://www.reverbnation.com/leftydavesmith/song/31850304-you-better-believe-it

.- Todos los aspectos de nuestra sociedad se convierten en armas contra el individuo, y nos llevan a diferentes divisiones, diferentes etiquetas para diferentes culturas y diferentes sectores, impidiéndonos unirnos como especie.https://www.reverbnation.com/leftydavesmith/song/31850304-you-better-believe-it “El miedo se nos inculca como protección contra el mal, pero su función no es dominar la razón, sino ayudarla. No se le debe permitir que tiranice la imaginación, que genere fantasmas de horror, ni que abrume la vida con aflicciones superfluas.” Samuel Johnson .https://www.zerohedge.com/political/fear-overwhelming-us

.https://www.zerohedge.com/political/fear-overwhelming-us Según Elon Musk , “te gravan con impuestos lo que ganas, lo que compras y lo que posees. ¿Y en qué se gasta ese dinero? En un montón de cosas con las que ni siquiera estás de acuerdo. Por eso necesitamos reducir el tamaño del gobierno, gastar menos dinero y dejar que la gente conserve mucho más de su dinero ganado con tanto esfuerzo”.https://x.com/travelingflying/status/2067321378303324379

, “te gravan con impuestos lo que ganas, lo que compras y lo que posees. ¿Y en qué se gasta ese dinero? En un montón de cosas con las que ni siquiera estás de acuerdo. Por eso necesitamos reducir el tamaño del gobierno, gastar menos dinero y dejar que la gente conserve mucho más de su dinero ganado con tanto esfuerzo”.https://x.com/travelingflying/status/2067321378303324379 Según Jason Christoff , las elecciones, los partidos políticos, las votaciones, las falsas contiendas entre políticos bien pagados, son meros elementos escénicos, utilizados para crear una ilusión de libertad mientras se ultiman los detalles de una prisión electrónica mundial al estilo chino . Las personas bajo control mental piensan que «el gobierno nunca haría eso».https://www.jchristoff.com/blog/5-things-people-under-mind-control-can-t-see

, las elecciones, los partidos políticos, las votaciones, las falsas contiendas entre políticos bien pagados, son meros elementos escénicos, utilizados para crear una ilusión de libertad mientras se ultiman los detalles de una prisión electrónica mundial al estilo . Las personas bajo control mental piensan que «el gobierno nunca haría eso».https://www.jchristoff.com/blog/5-things-people-under-mind-control-can-t-see Caducidad del monopolio.- Guardian Daniel anuncia la expiración de un software de monopolio de recursos, interpretado como un sistema de control artificial que mantenía la escasez, la dependencia y el dominio sobre tecnologías y recursos esenciales. Ha llegado a su fin este software, permitiendo la liberación de innovaciones suprimidas, como tecnologías de energía libre, replicadores y modelos de abundancia planetaria.https://sunnysjournal.com/2026/07/03/expiration-of-the-resource-monopoly-software-guardian-daniel-r/

anuncia la expiración de un software de monopolio de recursos, interpretado como un sistema de control artificial que mantenía la escasez, la dependencia y el dominio sobre tecnologías y recursos esenciales. Ha llegado a su fin este software, permitiendo la liberación de innovaciones suprimidas, como tecnologías de energía libre, replicadores y modelos de abundancia planetaria.https://sunnysjournal.com/2026/07/03/expiration-of-the-resource-monopoly-software-guardian-daniel-r/ Control mental.- El Congreso reabrió los archivos MKultra. La nueva audiencia exige la divulgación completa, según Elena Danaan. En esa audiencia se presentaron pruebas que demuestran que es posible sustituir la memoria de una persona e implantarle una nueva mente tras destruirla mediante el uso de drogas, hipnosis y tortura. La persona no recordaría nada ni sería consciente de haber sido sometida al programa. También se mencionaron armas de energía dirigida e influencia remota como herramientas utilizadas en este proceso.https://www.elenadanaan.info/congress-repoens-the-mkultra-fileshttps://sunnysjournal.com/2026/07/03/mk-ultra-mind-control-accountability-elena-danaan/

UFOLOGÍA

La exanalista del grupo de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados, Sarah Gamm , acaba de declarar: «Me he encontrado con inteligencia no humana en público y hay lugares donde se sabe que están presentes». Afirma haber visto a seres humanoides caminando entre nosotros en Washington DC. Se camuflan usando disfraces, pero los delata sus ojos y su energía distintiva. Sus contactos confirman que ellos viven sin ser detectados en lugares específicos.https://t.me/LauraAbolichannel/85585

, acaba de declarar: «Me he encontrado con inteligencia no humana en público y hay lugares donde se sabe que están presentes». Afirma haber visto a seres humanoides caminando entre nosotros en DC. Se camuflan usando disfraces, pero los delata sus ojos y su energía distintiva. Sus contactos confirman que ellos viven sin ser detectados en lugares específicos.https://t.me/LauraAbolichannel/85585 El Congreso recibió testimonios jurados que detallan cinco lugares específicos de recuperación de restos de ovnis estrellados que contienen materiales exóticos y biológicos. Tim Burchett dijo: «tenemos cuerpos extraterrestres en nuestro poder». Elizondo confirma que manipuló materiales diseñados a nivel atómico que ninguna tecnología humana actual podría replicar ni fabricar.

dijo: «tenemos cuerpos extraterrestres en nuestro poder». confirma que manipuló materiales diseñados a nivel atómico que ninguna tecnología humana actual podría replicar ni fabricar. El Pentágono utiliza una compartimentación extrema para ocultar la tecnología ovni al Congreso, al público e incluso a presidentes en ejercicio. Los contratistas privados de defensa explotan lagunas legales para eludir la Ley de Libertad de Información. Los denunciantes se enfrentan a amenazas, ataques y desapariciones sospechosas. En cualquier caso, se están filtrando rápidamente los archivos que nunca se publicaron y la inteligencia no es humana.https://x.com/overclassifiedx/status/2072191453896527898

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