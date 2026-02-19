Junta y Asociación Asperger TEA Almería animan a las empresas a conocer el potencial y el talento de las personas TEA en el ámbito laboral

La Delegación de Empleo acoge una mesa redonda sobre inserción laboral en el marco de la Semana del Síndrome de Asperger

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, y la presidenta de la Asociación Asperger TEA Almería, Amparo García Escarabajal, han animado hoy a las empresas almerienses a conocer el potencial y talento de las personas TEA en el ámbito laboral, durante la presentación de la mesa redonda ‘Construyendo puentes: claves para una inserción laboral con éxito’, que se ha desarrollado hoy en la sede de la Delegación de Empleo.

Amós García ha señalado que “la Junta de Andalucía tiene entre sus funciones servir de puente entre las empresas y las personas con dificultades para acceder al empleo, propiciando el acercamiento y conocimiento mutuo necesarios para lograr su inserción laboral”. Ha destacado “la participación en la mesa redonda de organizaciones empresariales como Asempal, la Cámara de Comercio y AJE-Almería, que han expuesto sus colaboraciones con entidades y su disposición para fortalecer esta cooperación y transmitir a sus asociados las necesidades de adaptación que tiene las personas TEA”. También ha felicitado a la Asociación Asperger TEA Almería “por su incansable esfuerzo por mejorar la vida de las personas con TEA y sus familias, con especial hincapié en su plena integración sociolaboral”.

A esta mesa redonda, que se enmarca en la Semana del Asperger que organiza la Asociación Asperger TEA Almería, han asistido representantes de entidades sociales, administraciones y organizaciones empresariales. En ella han intervenido José Juan Rodríguez Guerrero, primer teniente de alcalde y concejal de Gobierno Interior, Educación y Cultura del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que ha informado de los distintos programas de apoyo a la inserción laboral en su municipio, en concreto del programa Cualifícate, sobre el que se puede obtener más información en la web del ayuntamiento; Elena Luque Puertas, consultora de la Fundación Adecco; Isabel Jiménez García, secretaria de la Asociación de Emprendedoras Rurales de Almería (AERAL); Begoña Rodríguez Navarro, trabajadora social de la Asociación Asperger TEA Almería; y Juan Pedro López Lorente y Neiva Martínez Berenguel, usuarios de la asociación.

Amparo García presidenta de Asperger TEA Almería, ha señalado que “las personas Asperger y TEA tienen una gran capacidad para el trabajo, son personas muy trabajadoras y útiles para las empresas. Con esta mesa redonda queremos dar a conocer a las organizaciones y responsables empresariales esa capacidad y también la necesidad de estructurar las tareas para facilitar su desempeño”.

Las asociaciones empresariales han participado de manera muy activa en la mesa redonda, agradeciendo la información. En concreto, el presidente de AJE-Almería, José Andrés Soriano, ha señalado que “desde nuestra asociación deseamos expresar nuestra plena disponibilidad para colaborar, alcanzar acuerdos, establecer alianzas, suscribir convenios y brindar apoyo en cualquier aspecto que la Asociación de Asperger Almería requiera. Asimismo, actuaremos como altavoz para trasladar sus necesidades y solicitudes a todos nuestros asociados y empresas”.

Amós García ha remarcado que “la Junta de Andalucía siempre estará al lado de las entidades que comparten el objetivo de derribar las barreras a la formación y el empleo de las personas TEA, que en gran parte provienen del desconocimiento, manteniendo un constante y fluido diálogo para conocer sus necesidades y darles respuesta. Con esta mesa redonda, queremos difundir entre el tejido empresarial el potencial y las competencias para el empleo que tienen las personas TEA y Asperger, así como sus particularidades en cuanto a habilidades sociales y de comunicación, ya que muchas personas Asperger son intelectualmente brillantes. De ahí la importancia de adoptar medidas de adaptación para facilitar su integración sociolaboral”.

Nueva orden de Empleo con Apoyo

Amós García ha remarcado “el firme compromiso del Gobierno andaluz con la mejora de la empleabilidad de las personas con dificultades de inserción laboral” y ha recordado las principales actuaciones que desarrolla la Consejería de Empleo en este sentido, entre las que ha destacado la nueva orden de Empleo con Apoyo, “un programa que estará dotado con 4 millones para toda Andalucía y que tiene como objetivo acompañar a las personas con mayores necesidades, entre ellas las personas TEA, durante su proceso de integración laboral en el mercado ordinario de trabajo mediante acciones desarrolladas por personas preparadoras laborales dentro del proyecto de empleo con apoyo diseñado por la persona beneficiaria”.

El delegado territorial ha anunciado que este año “se va a poner en marcha por primera vez un programa específico de Formación Profesional para el Empleo para personas con discapacidad, que incluye adaptaciones para facilitar su adaptación y mejorar su eficacia”, dotado con 1,14 millones de euros. También ha mencionado el programa T-Acompañamos, puesto en marcha esta legislatura con una inversión de 28,6 millones de euros en la provincia para dar atención integral a más de 6.200 personas en situación vulnerable, jóvenes y desempleados mayores de 52 años.

Amós García ha puesto de relieve “los buenos resultados del programa Experiencias Profesionales para el Empleo, que facilita la inserción laboral de colectivos vulnerables mediante prácticas tutorizadas en empresas. En cada edición, se superan objetivos y se consiguen unos niveles de inserción laboral positivos, lo que nos ha llevado a reforzar este programa con un mayor presupuesto para pasar de 560 prácticas a 880 en la edición que actualmente está en marcha. En esta legislatura, el programa EPES, al que hemos destinado 4,7 millones, ha ayudado a 1.941 personas a adquirir una experiencia laboral que contribuye a impulsar su empleabilidad”.

Asimismo, ha recordado otras medidas como el programa Andalucía Orienta, que cuenta con 7 unidades para colectivos específicos; los incentivos al empleo de personas con discapacidad en empresas y Centros Especiales de Empleo, “que hemos reforzado simplificando procedimientos e incrementando el presupuesto, con 26,2 millones movilizados en esta legislatura para apoyar 5.200 contrataciones” y el programa de fomento del empleo estable, Emplea-T, que tiene una línea específica para respaldar la contratación indefinida de personas con discapacidad y otra para dar continuidad en el empleo a personas que han hecho prácticas con EPES.

Estudios sobre el empleo en las personas TEA señalan que entre el 70 y 90% de los adultos carecen de empleo pero que quienes lo tienen, perciben su vida como mejor. También indican que los programas con recursos y apoyo especializados han demostrado que las personas TEA son excelentes trabajadoras e inciden en la necesidad de un mayor conocimiento y compromiso social y del tejido productivo sobre las competencias y talento de estas personas.