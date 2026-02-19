La música andaluza para banda del siglo XX protagonizará el concierto matinal de este domingo de la Banda Municipal en el Apolo

Dirigida por su titular José Solá Palmer, la cita comentará a las 12.00 horas, con entrada libre, y el programa contará con obras de cuatro compositores

La Banda Municipal de Música de Almería ofrecerá este domingo, 22 de febrero, el tercero de sus conciertos de temporada de invierno en el Teatro Apolo tras las citas de los pasados 25 de enero y 8 de febrero. En esta ocasión será bajo el título de ‘Una mirada a la música andaluza para banda del siglo XX’ y, como es habitual, contará con la dirección de su titular José Solá Palmer, comenzará a las 12.00 horas del mediodía y la entrada será libre hasta completar aforo, en el marco de la programación trimestral puesta en marcha por el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería.

“Aunque en breve presentaremos otro concierto especial conjunto con el Conservatorio Profesional de Música con dicho motivo –será el 26 de febrero en el Auditorio y a las 20.30 horas-, la Banda Municipal no puede olvidar el Día de Andalucía en sus conciertos de temporada en el Teatro Apolo y es por ello que, para este día, proponemos una mirada a Andalucía, en esta ocasión a la música andaluza para banda producida por célebres autores andaluces del siglo XX”, detalla José Solá Palmer.

El programa seleccionado para la cita de este domingo contará con obras de Manuel López Farfán y Manuel López-Quiroga en la primera parte del concierto, y de José Faus Rodríguez y José Susi López para la segunda.

Hay que recordar que el último de los conciertos del ciclo de invierno en la matinal de domingo y en el Teatro Apolo será el próximo 8 de marzo. En este caso con el título de ‘Una mirada a la música norteamericana para banda’ y contará con obras de Alfred Reed, Robert Jager, John Barnes Chance, Erik Whitacre y Rossano Galante.

Estos conciertos de temporada no serán las únicas oportunidades de disfrutar de la Banda Municipal en este trimestre, ya que, como es habitual, también se incluirán conciertos en el marco del XXIII Ciclo de Música Sacra del 12 al 26 de marzo en templos de la ciudad, ya sea con actuación propia o acompañando el encuentro de saetas, y cuya programación se presentará en próximas fechas.