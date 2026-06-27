La alcaldesa participa en la Marcha del Orgullo LGTBI+  en un ambiente festivo y reivindicativo

GabinetedePrensa junio 27, 2026 0
ALMERIA MARCHA LGTBI 13

Enmarcada en la programación municipal bajo el lema ‘Referentes de ayer, pilares de hoy’ con motivo de la Semana del Orgullo, ha salido desde la EMMA para llegar al Parque de Las Almadrabillas

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha participado este sábado en la Marcha del Orgullo LGTBI+ que, en un ambiente festivo y reivindicativo, ha recorrido desde la Rambla Obispo Orberá hasta el Parque de Las Almadrabillas, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto por parte de Bibiana Montoya.

Acompañada por los concejales Óscar Bleda, Ana Trigueros, Vanesa Lara, Paola Laynez y la también diputada provincial, Lorena Nieto, la alcaldesa ha querido sumarse a una de las últimas actividades celebradas en la programación municipal con motivo de la Semana del Orgullo, que bajo el lema ‘Referentes de ayer, pilares de hoy’ ha contado con una programación de una quincena de actos entre charlas, exposiciones, convivencia, galas y otras actividades.

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