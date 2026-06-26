Adjudicadas las obras de remodelación del skatepark del Parque de San Isidro para renovar este espacio de ocio y deporte urbano

La actuación, con una inversión de 46.623,93 euros, permitirá rehabilitar integralmente este espacio y mejorar su integración en una zona situada junto a un área de juegos infantiles

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado la adjudicación de las obras de rehabilitación del skatepark situado en el Parque de San Isidro, una actuación que permitirá renovar por completo esta instalación deportiva para su puesta en uso en las mejores condiciones de seguridad y funcionalidad. La inversión municipal asciende a 46.623,93 euros y el plazo de ejecución previsto es de dos meses.

La actuación responde al deterioro – consecuencia del uso y del paso del tiempo – que presenta actualmente esta pista, un espacio destinado a la práctica del skateboarding y ubicado en un enclave especialmente concurrido del parque, al encontrarse junto a una zona de juegos infantiles. Con esta intervención, el Ayuntamiento pretende recuperar un equipamiento muy utilizado por jóvenes y aficionados a los deportes urbanos, mejorando al mismo tiempo la imagen y la calidad de este entorno de convivencia para toda la ciudadanía.

Las obras, comprometidas por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, contemplan una rehabilitación integral de la pista, comenzando por la eliminación de pinturas deterioradas, el lijado de las superficies y el saneado de las juntas existentes. Posteriormente se repararán las zonas degradadas del pavimento mediante tratamientos específicos, se procederá al pulido de toda la superficie y se aplicará un nuevo sistema de pintura continua de poliuretano que garantizará una mayor durabilidad y un mejor comportamiento para la práctica deportiva.

Además, el proyecto incluye la ampliación y mejora de los elementos existentes con la ejecución de un nuevo módulo tipo córner y la ampliación del funbox, incrementando así las posibilidades de uso de una instalación que ocupa una superficie aproximada de 650 metros cuadrados.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado estos trabajos a Alejandro Villegas Bernal, por un importe de 46.623,93 euros (IVA incluido), tras el procedimiento de contratación correspondiente.

De esta forma el Ayuntamiento continúa avanzando en la mejora y modernización de los espacios públicos y las instalaciones deportivas al aire libre, favoreciendo la práctica de hábitos saludables y ofreciendo equipamientos de calidad para el disfrute de jóvenes, familias y usuarios de todas las edades.

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