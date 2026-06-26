Adjudicadas las obras de remodelación del skatepark del Parque de San Isidro para renovar este espacio de ocio y deporte urbano

GabinetedePrensa junio 26, 2026 0
OBRAS REMODELACIÓN SKATE PARQUE SAN ISIDRO

La actuación, con una inversión de 46.623,93 euros, permitirá rehabilitar integralmente este espacio y mejorar su integración en una zona situada junto a un área de juegos infantiles

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado la adjudicación de las obras de rehabilitación del skatepark situado en el Parque de San Isidro, una actuación que permitirá renovar por completo esta instalación deportiva para su puesta en uso en las mejores condiciones de seguridad y funcionalidad. La inversión municipal asciende a 46.623,93 euros y el plazo de ejecución previsto es de dos meses.

La actuación responde al deterioro – consecuencia del uso y del paso del tiempo – que presenta actualmente esta pista, un espacio destinado a la práctica del skateboarding y ubicado en un enclave especialmente concurrido del parque, al encontrarse junto a una zona de juegos infantiles. Con esta intervención, el Ayuntamiento pretende recuperar un equipamiento muy utilizado por jóvenes y aficionados a los deportes urbanos, mejorando al mismo tiempo la imagen y la calidad de este entorno de convivencia para toda la ciudadanía.

Las obras, comprometidas por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, contemplan una rehabilitación integral de la pista, comenzando por la eliminación de pinturas deterioradas, el lijado de las superficies y el saneado de las juntas existentes. Posteriormente se repararán las zonas degradadas del pavimento mediante tratamientos específicos, se procederá al pulido de toda la superficie y se aplicará un nuevo sistema de pintura continua de poliuretano que garantizará una mayor durabilidad y un mejor comportamiento para la práctica deportiva.

Además, el proyecto incluye la ampliación y mejora de los elementos existentes con la ejecución de un nuevo módulo tipo córner y la ampliación del funbox, incrementando así las posibilidades de uso de una instalación que ocupa una superficie aproximada de 650 metros cuadrados.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado estos trabajos a Alejandro Villegas Bernal, por un importe de 46.623,93 euros (IVA incluido), tras el procedimiento de contratación correspondiente.

De esta forma el Ayuntamiento continúa avanzando en la mejora y modernización de los espacios públicos y las instalaciones deportivas al aire libre, favoreciendo la práctica de hábitos saludables y ofreciendo equipamientos de calidad para el disfrute de jóvenes, familias y usuarios de todas las edades.

Más historias

TRÁFICO DE ENTRADA Y SALIDA POR VÍA PARQUE CRUCE CALLE GENERAL TAMAYO CON PASEO DE ALMERÍA

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán durante el fin de semana.

GabinetedePrensa junio 26, 2026 0
ALMERÍA VERANO EN EL MORATO Presentación Verano en El Morato (7)

El Ayuntamiento impulsa una nueva edición de ‘Verano Flamenco en El Morato’ con actuaciones durante julio y agosto

GabinetedePrensa junio 26, 2026 0
Presentación X Carrera nocturna contra el Cáncer (1)

La 10ª Carrera Nocturna Contra el Cáncer volverá a llenar de deporte y solidaridad el casco histórico de Almería el 4 de julio

GabinetedePrensa junio 26, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

OBRAS REMODELACIÓN SKATE PARQUE SAN ISIDRO

Adjudicadas las obras de remodelación del skatepark del Parque de San Isidro para renovar este espacio de ocio y deporte urbano

GabinetedePrensa junio 26, 2026 0
Hospital Universitario Torrecardenas en Almeria

CSIF denuncia la falta de transparencia en torno al Plan de Verano del SAS y alerta de que las contrataciones serán insuficientes para garantizar la asistencia

GabinetedePrensa junio 26, 2026 0
TRÁFICO DE ENTRADA Y SALIDA POR VÍA PARQUE CRUCE CALLE GENERAL TAMAYO CON PASEO DE ALMERÍA

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán durante el fin de semana.

GabinetedePrensa junio 26, 2026 0
Autovia enlace Roquetas de Mar

Obras en la autovía A-7 (T.M. Vícar)

GabinetedePrensa junio 26, 2026 0
Cultura-OJAL Divino Tesoro Cartel

El Auditorio alza el telón el sábado al talento precoz de la Orquesta Joven de Almería con el concierto ‘Divino Tesoro’

GabinetedePrensa junio 26, 2026 0