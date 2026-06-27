La UE envía ayuda de emergencia a Venezuela tras los terremotos

La Comisión Europea está desplegando equipos de rescate y otros tipos de ayuda de emergencia en Venezuela tras los dos fuertes terremotos del pasado 24 de junio que han causado numerosas víctimas. Hasta la fecha, ocho Estados miembros (Chequia, España, Italia, Francia, Luxemburgo, Alemania, Portugal y los Países Bajos) están enviando ayuda a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.

La presidenta Úrsula von der Leyen ha declarado: «En estos momentos de gran tragedia y catástrofe, nos mantenemos al lado del pueblo de Venezuela. Agradezco a todos los Estados miembros su solidaridad y rapidez en el envío de bomberos, perros de rescate, personal médico y otras formas de ayuda. Venezuela no está sola».

Hasta la fecha, se han movilizado más de 520 efectivos de los ocho Estados miembros como parte de este despliegue. Italia también está enviando un equipo médico y Luxemburgo está movilizando material para refugios y equipos de telecomunicaciones y energía.

Para apoyar esta respuesta, se ha activado el servicio de satélites Copernicus de la UE en el modo de cartografía de emergencia. El componente de cartografía del Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (cartografía del SGEC) utiliza imágenes por satélite y otros datos geoespaciales para ofrecer un servicio gratuito de cartografía en casos de catástrofes naturales o desastres causados por el hombre en todo el mundo.

La UE está dispuesta a prestar más asistencia a medida que evolucionen las necesidades sobre el terreno.

En octubre de 2001, la Comisión creó el Mecanismo de Protección Civil de la Unión para mejorar la prevención, la preparación y la respuesta ante catástrofes en todo el mundo. Cualquier país afectado por una catástrofe, tanto en Europa como fuera de ella, puede solicitar asistencia de emergencia a través del mecanismo. La Comisión desempeña un papel clave en la coordinación de la respuesta a las catástrofes y en la contribución a los costes operativos y de transporte de los despliegues.

Venezuela es uno de los principales destinatarios de la ayuda humanitaria europea en América Latina. Este año, la UE ha asignado hasta 52 millones de euros para hacer frente a las consecuencias humanitarias de la crisis socioeconómica en Venezuela. La ayuda humanitaria de la UE se canaliza únicamente a través de socios humanitarios, como las agencias de las Naciones Unidas y las ONG internacionales, que colaboran con socios locales.

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