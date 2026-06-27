La Comisión publica el informe anual sobre alertas de seguridad alimentaria, que resalta los estrictos controles de alimentos y piensos para proteger a los ciudadanos

El intercambio de información de los Estados miembros en materia de controles oficiales en la cadena agroalimentaria. El informe examina la Red de Alerta y Cooperación, que es el marco a escala de la UE a través del cual la Comisión y los Estados miembros colaboran para proteger la seguridad alimentaria mediante el intercambio de alertas y notificaciones de incumplimientos, así como la investigación rápida de los casos.

El informe de este año revela un aumento del 11 % en el número total de notificaciones (10 490) en 2025 en comparación con el año anterior. Las notificaciones sobre riesgos para la seguridad alimentaria, a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Comisión, aumentaron un 2 % el año pasado, hasta alcanzar las 5 344. Este aumento pone de manifiesto la eficacia de las autoridades de control de la UE a la hora de detectar problemas de seguridad de los alimentos y piensos, así como el valor añadido de la coordinación a nivel de la UE. Como en años anteriores, las frutas y hortalizas representaron el mayor número de notificaciones de incumplimiento (18 %).

El informe también abarca dos nuevas redes sobre animales de compañía y bienestar animal. La Red de Bienestar Animal, en su primer año completo de funcionamiento ha mostrado su dinamismo, en particular a la hora de abordar las cuestiones de transporte transfronterizo. La red de animales de compañía se centra especialmente en la protección del bienestar de perros y gatos. En el contexto de las nuevas normas de la UE sobre el bienestar de perros y gatos, esta red será una herramienta clave para luchar contra el comercio ilegal, el fraude documental y los riesgos para la salud pública asociados a estas mascotas.

Se espera que el papel crucial de la Red de Alerta y Cooperación en el seguimiento de la seguridad de la cadena alimentaria de la UE aumente aún más en los próximos años tras el éxito de la puesta en marcha de TraceMap en 2026. Esta herramienta mejorará la trazabilidad, al utilizar la IA para relacionar grandes volúmenes de datos y detectar los riesgos de forma más temprana, en el momento en que surgen. Puede encontrar más información sobre las políticas de seguridad alimentaria de la Comisión en línea.

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