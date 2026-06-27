Renovación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y el Obispado

GabinetedePrensa junio 27, 2026 0
El obispo y el presidente de la diputación provincial

En el día de ayer, se firmó un convenio entre la Diputación y el obispado de Almería para ayudar a un total de 16 templos de la diócesis en sus obras de rehabilitación y conservación. El convenio supone una ayuda de 240.000 euros que se distribuirán entre quince municipios y supondrán una magnífica contribución para la vida religiosa y cultural de las localidades beneficiadas.

El obispo agradeció al presidente de la diputación provincial por la generosa ayuda que contribuye al bien de nuestra sociedad en la que ambas instituciones han de construir puentes para reforzar la vida y la convivencia de los pueblos.

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