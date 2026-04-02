La alcaldesa realiza la levantá de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Hermandad del Encuentro en la Plaza de las Velas  

Este Jueves Santo también han procesionado las Hermandades de Angustias, Rosario del Mar y Silencio

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha realizado en esta noche de Jueves Santo la levantá de Nuestro Padre Jesús de Nazareno de la Hermandad del Encuentro en la Plaza de las Velas, lugar en el que este año se ha celebrado uno de los momentos más icónicos de la Semana Santa de la ciudad debido a las obras que se están realizando en la plaza Circular.

«Esta levantá va por las mujeres costaleras», ha dicho el capataz del paso a los costaleros antes de que la alcaldesa haya toado el llamador. Vázquez ha estado acompañada por José Ángel Belmonte, Hermano Mayor de la Hermandad del Encuentro, así como por la primera teniente de Alcaldía, Sacra Sánchez, quien ha realizado la levantá del paso de María Santísima de la Amargura.

Durante el emotivo encuentro de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Amargura y Santa Mujer Verónica, los tres pasos de la Hermandad, celebrado en una abarrotada Plaza de las Velas, han actuado la cantaora almeriense Ana Mar, que ha estado acompañada del guitarrista Antonio de Quero. Ambos han levantado la admiración de los miles de almerienses y visitantes presentes.

Además, como es tradición, durante este Jueves Santo también han realizado su estación de penitencia la Real e Ilustre Congregación-Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias y el Santísimo Cristo de la Buena Muerte; la Hermandad Dominicana y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Penas en el abandono de sus discípulos, María Santísima del Rosario del Mar en sus misterios Dolorosos, Santa María Magdalena y Santo Domingo de Guzmán; y la Real e Ilustre y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Redención en su Sagrado Descendimiento y María Santísima del Consuelo.

Junto a la alcaldesa y representantes de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, han seguido la jornada desde la tribuna de la Plaza de la Catedral concejales del Equipo de Gobierno y la Corporación municipal, diputados nacionales, parlamentarios andaluces así como representantes de la Junta de Andalucía.

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