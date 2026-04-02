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Ramón Fernández-Pacheco asiste a la salida del ‘Paso Blanco’ en el Jueves Santo de Huércal-Overa

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abril 2, 2026 9:11 pm

El consejero de Agricultura ha admirado las imágenes de las hermandades que procesionan esta semana en el municipio del levante almeriense

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha presenciado la salida de las imágenes del ‘Paso Blanco’ que procesionan este Jueves Santo por las calles de Huércal-Overa (Almería). Y lo ha hecho desde la ermita de San Juan donde ha tenido la oportunidad de ver la preparación del cortejo acompañado, entre otros, por el alcalde del municipio, Domingo Fernández.

Con anterioridad a la salida, Fernández-Pacheco ha tenido oportunidad de visitar las sedes de los pasos ‘Morado’ y ‘Negro’ y admirar las imágenes que esta Semana Santa reúnen en Huércal-Overa a cientos de nazarenos, vecinos y visitantes atraídos por la manifestación cultural y de devoción y fe que recorre las calles de este municipio del levante almeriense.

GabinetedePrensa

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