La alegría del alumnado de Ocaldrum, el curso de percusión de la OCAL, conquistó ayer la Plaza de la Constitución

Nacido en 2018, la iniciativa se ha convertido en una de las actividades clásicas del verano para la Orquesta Ciudad de Almería, a la que suma el Festival Internacional de Percusión desde el año pasado

Con un goteo constante, la Plaza de la Constitución se fue llenando poco a poco ayer por la tarde de curiosos, almerienses y turistas, que sabían o se dejaron llevar por la llamada del ritmo que proponía la Orquesta Ciudad de Almería a través de la animosa batucada del alumnado de Ocaldrum, el curso formativo de especialización que nació en 2018 y que se ha convertido en un clásico imprescindible del verano tanto para la OCAL como para la propia ciudad.

En el marco de dicho curso, una de las actividades es la batucada participativa en la que toman la calle con su ritmo frenético, intrincado y bien dirigido por el profesorado, como Álvaro Jurado, coordinador de Ocaldrum. Así, escolares de todas las edades y también algún que otro adulto, recorrieron la Plaza de la Constitución como ya hicieran en anteriores ediciones en el Paseo Marítimo, el Anfiteatro de la Rambla o la Plaza del Mar de Retamar El Toyo.

Después de la batucada, la comitiva, como mucho público, se trasladó a la Alcazaba de Almería para disfrutar con ‘Del Plata al Mediterráneo’. Un concierto de Emmanuel Séjourné y Sylvie Reynaert que propuso un viaje sonoro con músicas étnicas y populares de todo el mundo en un entorno histórico que se llenó de ritmos vibrantes y melódicos bajo el cielo estival de Almería.

Este concierto formaba parte de la segunda edición del Festival Internacional de Percusión (FIPAL), organizado también por la OCAL y que se desarrolla de forma paralela con Ocaldrum. El pasado miércoles Álvaro Jurado (percusión), Ana Senn (piano) y Daniel Sanmartín (órgano) ofrecieron el concierto ‘Super Flumina, cantos de vida y natura’ en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Gádor y el jueves el Museo de Almería recibió la cita ‘Imágenes Sonoras’, con un concierto a cargo de Neopercusión, grupo en primera línea de la vanguardia internacional, en el que se proyectaron películas de distintas estéticas.

Tanto FIPAL como Ocaldrum están impulsados por la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), y cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Cajamar Caja Rural, además de numerosos colaboradores habituales de la OCAL.

La clausura de FIPAL y Ocaldrum será hoy sábado, 9 de agosto, a las 16.00 horas con un concierto especial del alumnado de Ocaldrum Percusonic en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata – Ciudad de Almería de El Toyo.