El pulso creativo de Michael Thomas guía un nuevo y brillante concierto de la OCAL

El estreno revisado del concierto para piano del propio director y la Segunda Sinfonía de Brahms protagonizan la nueva sesión de la primavera musical en el Auditorio Maestro Padilla

Hay conciertos que se escuchan y otros que parecen respirarse. La propuesta ‘Escuchar crecer la hierba’, interpretada esta mañana por la Orquesta Ciudad de Almería en el Auditorio Maestro Padilla, dentro del programa de primavera del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, pertenece sin duda a esta segunda categoría: una experiencia donde el detalle mínimo adquiere dimensión poética y donde la música se convierte en un territorio de evocación. En el centro de esta vivencia ha estado la figura de Michael Thomas, no solo como director, sino como arquitecto de un universo sonoro propio.

El estreno de la nueva versión de su concierto para piano en sol ha sido uno de los momentos clave de la mañana. Michael Thomas revisita aquí una obra profundamente personal, reconfigurándola desde la madurez y la distancia, con un segundo movimiento que redefine el equilibrio interno de la partitura. La pieza, dedicada a su hija, se mueve entre la ironía y la ternura, entre el gesto lúdico y la reflexión íntima, con un estilo contemporáneo. Lejos de solemnidades, el compositor introduce elementos casi narrativos que rompen con la expectativa clásica: risas insinuadas, juegos de tensión y distensión, e incluso una cierta irreverencia que conecta con lo cotidiano.

Desde el punto de vista formal, el concierto despliega una escritura rica en contrastes. El primer movimiento se presenta como un mosaico de escenas sonoras, donde la orquesta dialoga con el piano en un intercambio constante de roles. El último movimiento, vibrante y casi cinematográfico, parece dibujar secuencias, con una energía que remite tanto al humor como al vértigo. Entre ambos, el breve episodio central ofrece un remanso de lirismo contenido, sostenido por la cuerda, que aporta una dimensión casi suspendida en el tiempo.

En ese delicado entramado ha brillado la pianista Susana Gómez Vázquez, cuya interpretación ha sabido habitar cada uno de los registros emocionales de la obra. Con una pulsación precisa y una expresividad contenida pero elocuente, ha logrado convertir cada frase en un gesto significativo, estableciendo un diálogo fluido con la orquesta y con el propio compositor en el podio. Su presencia ha sido clave para dotar de coherencia y profundidad a una partitura que exige tanto virtuosismo como sensibilidad.

La segunda parte del programa ha trasladado al público a otro paisaje emocional con la Sinfonía nº 2 en re mayor, Op. 73 de Johannes Brahms. Aquí, la naturaleza parece expandirse en sonido: una música que fluye con aparente serenidad, pero que encierra una complejidad estructural notable. La OCAL ha sabido explorar esa dualidad, ofreciendo una lectura que ha destacado tanto la calidez de las líneas melódicas como la densidad de su tejido interno. Cada sección ha aportado color y profundidad a una obra que, sin estridencias, construye un discurso de gran riqueza expresiva.

Con este concierto, precedido de un diálogo de Michael Thomas con el público, en la mañana de hoy, domingo, la Orquesta Ciudad de Almería confirma su capacidad para ir más allá de la mera interpretación y situarse como un agente creativo dentro de la vida cultural de la ciudad. El concejal de Cultura, Diego Cruz, alaba “la apuesta por programas que combinan riesgo, sensibilidad y coherencia artística, así como el cuidado que hacen de la cantera, convierten a la OCAL en un referente en el panorama musical de Almería y en el ámbito nacional, con el liderazgo de Michael Thomas”.

‘Escuchar crecer la hierba’ no ha sido solo un título sugerente, sino una declaración de intenciones: detener el tiempo, afinar la escucha y descubrir que, incluso en lo imperceptible, puede habitar una emoción intensa.

La OCAL cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería a través del Área de Cultura, Cajamar Caja Rural, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y Diputación de Almería, además de la colaboración de Caparrós, La Gergaleña, Cosentino, Avenida Hotel, Ikea, Barceló Cabo de Gata, la Escuela Superior de Música Reina Sofía y Michelín.