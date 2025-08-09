La Dirección General de Salud detecta la circulación del virus del Nilo en mosquitos en Zurgena, Pulpi y Mojácar

Andalucía intensifica la vigilancia frente al virus del Nilo y realiza estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 240 usuarios y todos han resultado negativos

Los Agentes de salud pública han realizado 1797 verificaciones en un total de 770 municipios

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha detectado circulación del virus del Nilo en mosquitos Culexpipiensen las trampas situadas en los municipios almerienses de Zurgena, Pulpi y Mojácar. De esta forma, Zurgena se mantendrá durante otras cuatro semanas en alerta, situación a la que se suman Pulpi y Mojácar, declarándose desde hoy en área de alerta. Además, se ha decretado la elevación del nivel de riesgo de medio a alto de los municipios una vez finalice este periodo.

Salud y Consumo ha decretado estas medidas tras recibir por parte del laboratorio que realiza la identificación de especies de mosquitos, densidad y presencia del virus del Nilo occidental los resultados de los análisis realizados a tres lotes de mosquitos capturados en trampas situadas en los municipiosalmerienses. Una vez realizada la evaluación epidemiológica de este hecho, teniendo en cuenta las distancias a núcleos de población y las condiciones ambientales, y de acuerdo con lo establecido el vigente Programa de vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo occidental de Andalucía, la Consejería de Salud ha decretado mantener al municipio de Zurgena en área enalerta y pasar a área en alerta los municipios dePulpi y Mojácar, durante cuatro semanas seguidas sin que se evidencie nueva circulación del virus del Nilo occidental.

La Consejería ha trasladado inmediatamente la información y la decisión adoptada a la Diputación de Almería y alosayuntamientos de los tres municipios, con los que se mantendrá reuniones en los próximos días.

La declaración del área en alerta, por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta que durante un periodo equivalente no se declaren nuevos casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio, supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, lasadministraciones locales deben intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que las áreas estén en alerta.Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de vigilancia y Control de vectores transmisores del virus del Nilo Occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

Refuerzo de la vigilancia

Por otro lado, la vigilancia humana, entomológica y animal del virus del Nilo occidental (VNO) se ha visto reforzada durante la última semana tras la detección de circulación del virus en Castiblanco de los Arroyos en la provincia de Sevilla y debido a la alta densidad de mosquitos que se están encontrando en los municipios que conforman la comarca de especial seguimiento del Bajo Guadalquivir.

De esta forma, el lunes se iniciaron ya los tratamientos adulticida perimetrales a los núcleos de población, continuado a lo largo de esta semana, así como tratamientos perimetrales a las parcelas de arroz cercanas a éstos. A la vez que se continua con la vigilancia y control larvario. La semana próxima las actuaciones se complementarán con tratamientos aéreos adulticida en parcelas de cultivo inundadas de agua a menos de 1,5 km d ellos núcleos de población.

Además, desde la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica se ha descartado casos probablesen humanos hasta el momento, habiéndose realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 240 usuarios y todos han resultado negativos.Durante esta semana tampoco se han registrado nuevos casos en equinos ni en aves.

No obstante, se mantiene como área en alerta el municipio de Castiblanco de los Arroyos en Sevilla, tras la detección de circulación del virus del Nilo occidental en la toma de muestras realizadala pasada semana.

De los resultados de la información de vigilancia entomológica de la Consejería, hasta el momento, con un total actual de 188 trampas instaladas, en cuanto a las densidades de mosquitos observadas en las últimas capturas disponibles, se ha detectado abundancia en los municipios de Los Palacios y Villafranca (zona de Cerro de las Cigüeñas), La Puebla del Río (zona de Dehesa de Abajo, Cañada de los Pájaros y Brazo del Este y núcleo urbano), Coria del Río, Benacazón, Almensilla, Isla Mayor, Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, Bollullos de la Mitación y Málaga. Y nivel moderado en los municipios de Úrracal, Tarifa, Guadalcazar, La Carlota, La Rambla, Lucena, Las Navas de SanJuan, Mijas, Alhaurín de la Torre, Cártama, Gerena, Guillena, Gelves, Dos Hermanas, Aznalcázar, Mairena del Aljarafe el Viso del Alcor, y La Luisiana. El resto de las trampas dispuestas en el territorio aportan valores con presencia baja.

Actualización del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la FNO

La Consejería de Salud y Consumo aprobó el pasado febrero la actualización del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para la temporada 2025.

Este programa establece que todos los municipios de Andalucía están incluidos en algún nivel de riesgo y, por tanto, todos tienen una necesidad de control del mosquito ya que ningún municipio está exento de riesgo.Los niveles de riesgo se han reducido a tres (bajo, medio y alto) para facilitar su comprensión por parte de todos los implicados, incluida la población, así como las medidas de prevención y control asociadas a cada nivel.

Actualmente, se encuentran en riesgo alto cuatro municipios de Almería; 16 municipios en la provincia de Cádiz, 11 en Córdoba, cuatro en Granada, 15 en Huelva, siete en Jaén, nueve en Málaga y 42 en Sevilla.

En cuanto a las competencias de cada administración la Ley de Salud Pública de 2011 establece que la evaluación, gestión y comunicación de los riesgos para la salud de la población asociados a las plagas urbanas compete a la Junta de Andalucía, mientras que los tratamientos de desinsectación se deben efectuar por los servicios oficiales de los municipios y, en su caso, de las diputaciones provinciales, de acuerdo con el decreto de la Consejería de Salud 8/1995, así como la Ley de Autonomía Local de Andalucía, de 2010, atribuye a los ayuntamientos el control de la salubridad de los espacios públicos y, en especial, de las zonas de uso público.

Seguimiento por parte de Salud Pública

En marzo se comunicó a todos los municipios su nivel de riesgo y los inspectores de Salud Pública (más de 400 desplegados en toda Andalucía) han venido asesorando técnicamente sobre la puesta en marcha de las medidas de vigilancia y control, así como verificando su implementación.

Estos agentes han realizado hasta la fecha 1.797 verificaciones en un total de 770 municipios. En éstas se ha comprobado que en 229 municipios de nivel de riesgo bajo (62%) se aplica un Plan de Control de Mosquitos (PCM) y/o han realizado alguna actuación relacionada con el mismo. Por otro lado, 189 (51%) de municipios con esos niveles de riesgo adoptan medidas de vigilancia y control adecuadas.

En el caso de municipios con niveles de riesgo medio y alto, un total de 333 (80%) disponen de un Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial (PMVCV) y/o han realizado alguna actuación relacionada con el mismo. Además, en 288 (69%) de municipios de nivel de riesgo medio o alto se adoptan medidas de vigilancia, control y comunicación adecuadas. En 268 municipios con estos últimos niveles de riesgo se han revisado los imbornales y otros puntos de control.

Los Equipos de proyectos locales de fiebre del Nilo occidental (EPL-FNO) han realizado 1.197 formaciones en las que han participado 45.489 personas. Por tipo de actividad se han desarrollado 470 en centros escolares; 378 acciones comunitarias; 128 colaboración con profesionales no sanitarios y 221 colaboración con profesionales sanitarios.

Situación en Europa

Durante la semana pasada se ha producido un incremento de casos en Europa, sobre todo en Italia donde han detectado 43 casos. Actualmente, han reportado casos humanos desde inicio de esta temporada hasta final julio Bulgaria, Francia, Grecia, Italia y Rumanía. Declarándose en total 96 casos.