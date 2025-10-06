La Asociación Española Contra el Cáncer pide a la Junta de Andalucía que resuelva de manera inmediata la situación de las mujeres afectadas por los problemas del cribado de cáncer de mama

Antonio Verdegay Flores

La Asociación pone a disposición de las mujeres andaluzas afectadas su teléfono de atención gratuita (900 100 036) para ayudarlas a recibir información de la Junta de Andalucía

La Asociación Española Contra el Cáncer pide a la Junta de Andalucía que resuelva de manera inmediata la situación de las mujeres afectadas para acabar con su incertidumbre o, de confirmarse el diagnóstico de cáncer, iniciar cuanto antes el tratamiento.

Asimismo, la Asociación pone a disposición de las mujeres andaluzas afectadas su teléfono gratuito 24 horas (900 100 036) para ayudarlas a recibir información de la Junta de Andalucía, así como todos sus servicios de atención integral. De la misma manera, ofrece a la Junta este mismo teléfono para contactar con las mujeres afectadas.

La Asociación quiere volver a poner de manifiesto que:

España carece de un sistema de información integrado de conocimiento en cáncer con datos homogéneos, públicos, actualizados, accesibles y comparables que permita conocer la realidad del cáncer en general y la de los programas de cribado en particular.

Esta falta de datos impide cuidar y proteger a la población española de manera adecuada, especialmente a las personas con cáncer, por lo que la Asociación pide que todas las entidades sociales y científicas y administraciones públicas nacionales, autonómicas y locales trabajen de manera conjunta en este sistema integrado de información sobre el cáncer.

Entre la falta de datos se encuentra la carencia de un protocolo de actuación común para los programas de cribado poblacional lo que profundiza en las inequidades que provoca el cáncer en España.

La Asociación quiere recordar que lleva muchos años pidiendo a las Administraciones la publicación de datos sobre cribados y denunciando la falta de un mapa nacional sobre la situación de los programas de cribado poblacional en las distintas CCAA. En concreto, la Asociación lleva un año poniendo a disposición de las distintas Consejerías de Sanidad recursos de la IARC, la agencia de investigación de la OMS, para tener un registro de datos específico sobre el programa de cribado de cáncer de colon.

La Asociación quiere señalar que el cáncer debe volver a ser una prioridad para España y para Europa porque dejar de serlo cuesta vidas y sufrimientos innecesarios.

Sobre la Asociación Española Contra el Cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 70 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica, la Asociación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 143 millones de euros en 750 proyectos, en los que participan más de 2.300 investigadores.

La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 35.000 personas voluntarias, más de 728.000 socios y 1.261 profesionales.

Durante el 2024, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a más de 136.000 personas con sus servicios de atención profesionalizada.