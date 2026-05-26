La Guardia Civil de Almería y la UNED organizan una jornada formativa sobre la aplicación práctica del Convenio de Estambul frente a las nuevas formas delictivas.

La actividad académica se desarrollará el próximo miércoles 3 de junio en modalidades presenciales y online, contando con la participación de destacados perfiles de judicatura, la fiscalía y el cuerpo.

La Guardia Civil aborda el nuevo reparto competencial en violencia de género, la investigación de los delitos de trata y el uso de las nuevas tecnologías en la comisión de estos ilícitos.

La matrícula es completamente gratuita para el seguimiento online y está dirigida a profesionales de la seguridad, juristas, estudiantes universitarios y público interesado.

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y bajo el patrocinio de la Diputación Provincial de Almería, ha organizado la actividad formativa titulada “Protocolo Estambul: Nuevas formas delictivas y aplicación práctica”. El encuentro, que tendrá lugar el próximo miércoles 3 de junio, analizará en profundidad los mecanismos jurídicos y policiales para prevenir, perseguir y erradicar las formas de violencia contra las mujeres y las niñas reguladas en este tratado internacional de carácter vinculante.

El convenio de Estambul constituye el primer instrumento vinculante en el ámbito europeo para establecer un marco jurídico integral de prevención, protección de las víctimas y enjuiciamiento de las victimas machistas. Con esta acción formativa, la Comandancia pone de relieve como la guardia civil aborda de manera integral y lidera activamente la lucha contra la trata de seres humanos y cualquier manifestación de violencia producida contra las mujeres, situándose a la vanguardia operativa y de investigación especializada.

La jornada estará bajo la dirección de D. José María Zalvide Escalera, Comandante Jefe de personal de la Comandancia de Almería, y contará con la coordinación de D. Fernando Brea Serra, ex teniente Fiscal de Fiscalía Provincial de Almería.

La actividad académica se estructurará a través de tres ponencias especializadas orientadas a la realidad operativa actual:

Enfoque Judicial: El Ilmo. Sr. Claudio García Vidales, Magistrado de la Plaza 5 del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar, expondrá los pormenores del “Nuevo reparto competencial en materia de violencia de género y sexual en los Tribunales de Instancia”.

Enfoque Policial: La Sra. Dª. Berta Castro Gómez Teniente Jefa del Área de delitos contra las personas de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil en Almería analizará ña “Investigación de los delitos de trata por la Guardia Civil”.

Enfoque Fiscal: El Sr. D. Rafael Payá Aguirre, Fiscal Decano de la Sección Territorial de El Ejido de la Fiscalía Provincial de Almería, disertará sobre el “Uso de actos delictivos en el Convenio de Estambul”.

El curso está dirigido de forma preferente a profesionales de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad, miembros de la judicatura y la fiscalía, así como a estudiantes universitarios de grados como criminología, psicología o sociología, y ciudadanos interesados en la materia.

La modalidad del curso permite tanto la asistencia presencial en el centro de Almería como el seguimiento online en directo. La matrícula ordinaria es de carácter gratuito para el seguimiento online, fijándose el plazo límite de inscripción, fijándose el plazo límite de inscripción para el próximo día 2 de junio de 2026.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden acceder a la plataforma oficial de Extensión Universitaria de la UNED a través del siguiente enlace:

https://extension.uned.es/actividad/522947&codigo=PRO-EST.