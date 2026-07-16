La bahía de Almería ha vivido una madrugada excepcional al haberse producido un reventón cálido disparó la temperatura hasta los 43,3 ºC y dejó un brusco desplome de la humedad y fuertes rachas de viento

GabinetedePrensa julio 16, 2026 0
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Algunas poblaciones de Almería han vivido una madrugada tan insólita como extrema. Un reventón cálido ha provocado un ascenso repentino de la temperatura en distintos puntos de la bahía almeriense, donde los registros térmicos superaron los 40 ºC en plena madrugada, cuando lo habitual es que durante la noche desciendan.

¿Qué es un reventón cálido?
Un reventón cálido es una corriente descendente de aire asociada a una tormenta que, al llegar a la superficie, provoca un ascenso brusco de la temperatura, un desplome de la humedad relativa y fuertes rachas de viento.

El episodio también estuvo acompañado por un desplome de la humedad relativa, variaciones en la presión atmosférica y un notable aumento del viento, tres señales características de este fenómeno meteorológico.

El reventón cálido dejó una madrugada excepcional en la bahía de Almería

La situación comenzó a cambiar durante la madrugada, cuando una intensa corriente descendente asociada a la convección provocó un aumento muy brusco de la temperatura en distintos puntos de la bahía de Almería.

Según los datos recopilados por la Asociación Meteorológica del Sureste (AMETSE), los registros más destacados se alcanzaron en El Toyo, con 43,3 ºC, seguido de Retamar (41,9 ºC), Santa Fe de Mondújar (40,8 ºC), Viator (40,6 ºC) y Gádor (40,2 ºC), entre otras localidades que también superaron la barrera de los 40 ºC.

El episodio quedó reflejado igualmente en las observaciones de la estación de AEMET en el aeropuerto de Almería, donde hacia las 3 horas de la madrugada la temperatura se disparó hasta rozar los 36 ºC en apenas unos minutos.

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