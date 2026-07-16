El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales y la Fundación Justicia Social propone un modelo de reincorporación laboral gradual para frenar el absentismo estructural en España

El informe desvela que la tasa de absentismo alcanzó el 5,51% en 2025, impulsada por un mayor número de bajas y no por su duración.

Las patologías osteomusculares y de salud mental concentran más del 65% de los procesos de incapacidad temporal.

La entidad urge a implantar un modelo de retorno progresivo y voluntario tras bajas de larga duración para proteger la sostenibilidad del sistema.



El Colegio de Graduados Sociales de Almería, ha presentado hoy el informe elaborado por La Fundación Justicia Social “Absentismo en España: un desequilibrio entre derechos laborales y productividad”. El estudio propone un cambio radical en la gestión de la Incapacidad Temporal (IT) ante un fenómeno que ya es estructural. La tasa equivalente alcanzó el 5,51% en 2025, con más de 1,24 millones de procesos activos al cierre del año.

El informe aclara que el motor del absentismo no es el aumento de la duración de las bajas, sino el incremento de la incidencia, que subió a 40,89 procesos por cada mil trabajadores en 2025. Detrás de estas cifras destacan el envejecimiento de la población activa y la saturación de la atención primaria, que retrasa el seguimiento médico con esperas medias de 17,5 días.

Un plan de cinco ejes para la sostenibilidad del sistema

La Fundación rechaza el falso debate entre «fraude o recorte de derechos». En su lugar, plantea cinco ejes operativos para mejorar la gestión sin mermar la protección social:

Reincorporación progresiva: Modelo gradual y voluntario para trabajadores recuperados tras bajas superiores a 180 días (p. 2). Incluye escalado de jornada y adaptación de funciones.

Modelo gradual y voluntario para trabajadores recuperados tras bajas superiores a 180 días (p. 2). Incluye escalado de jornada y adaptación de funciones. Coordinación institucional: Ventanilla digital única entre el INSS, servicios de salud, mutuas y empresas con actualizaciones en 72 horas. Establece un calendario estricto de hitos de revisión a los 7, 30 y 90 días.

Ventanilla digital única entre el INSS, servicios de salud, mutuas y empresas con actualizaciones en 72 horas. Establece un calendario estricto de hitos de revisión a los 7, 30 y 90 días. Prevención por edad: Planes de envejecimiento activo obligatorios en empresas de más de 50 empleados. Prioriza sectores con alta carga física como industria, logística, limpieza y sanidad.

Planes de envejecimiento activo obligatorios en empresas de más de 50 empleados. Prioriza sectores con alta carga física como industria, logística, limpieza y sanidad. Foco en salud mental: Evaluaciones psicosociales anuales obligatorias, formación contra el burnout y circuitos confidenciales de apoyo psicológico temprano.

Evaluaciones psicosociales anuales obligatorias, formación contra el burnout y circuitos confidenciales de apoyo psicológico temprano. Negociación colectiva: Vincular la mejora de los complementos de IT a planes de prevención reales y pactar incentivos positivos a la asistencia.

Un impacto económico e institucional crítico

La urgencia de estas medidas viene respaldada por el coste económico del sistema. El gasto en IT alcanzó los 16.500 millones de euros en 2024, mientras que el Tribunal de Cuentas constata un patrimonio neto negativo de la Seguridad Social superior a los 106.000 millones.

«El absentismo no se resuelve con sospecha, sino con prevención, coordinación y buena gestión», concluye el informe, instando a las administraciones a reforzar la atención primaria y a las empresas a liderar los retornos con empatía y datos (p. 5).

El informe fue presentado por Dña. Maria del Mar Ayala Andújar, Presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, y D. Miguel Ángel Tortosa López, Tesorero del Colegio y Coordinador de Estudios e Informes de la Fundación Justicia Social.

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