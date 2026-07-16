La Guardia Civil interviene 557 vapers destinados a su venta clandestina en El Ejido

Los agentes localizaron en el interior de un vehículo 557

Dispositivos con nicotina valorados en más de 6.400euros

La actuación se enmarca en los servicios de control para combatir el comercio ilícito y proteger la salud pública

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, ha intervenido 557 dispositivos susceptibles de liberación de nicotina (DSNL), conocidos comúnmente como vapers, que presuntamente iban a ser comercializados de forma clandestina en la localidad de Las Norias de Daza (El Ejjido). El material intervenido alcanza un valor estimado de más de 6.400euros.

Esta actuación se desarrolla en el marco de los servicios que la Guardia Civil mantiene de forma permanente para prevenir y perseguir el comercio ilegal de productos sometidos a regulación específica, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, proteger la salud pública y velar por los derechos de los consumidores.

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana observó en la vía pública un varón mostrando diversos dispositivos de vapeo a otra persona, en una actitud compatible con una posible transacción comercial.

Tras identificar al supuesto vendedor y realizar las comprobaciones oportunas, los agentes inspeccionaron el vehículo utilizado por esta persona, localizando en un interior 557 vapers con nicotina, de diferentes capacidades-15.000,30.000,40.000 y 80.000 caladas-, preparados presuntamente para su distribución y venta.

Como resultado de la intervención, la Guardia Civil procedió a la aprehensión de la totalidad de los dispositivos, formulando las correspondientes denuncias por presuntas infracciones a la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando. Asimismo, las actuaciones fueron remitidas a las Dependencias de Aduanas e Impuestos Especiales y a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Almería por las posibles infracciones administrativas detectadas.

La Guardia Civil recuerda la importancia de adquirir este tipo de productos únicamente en establecimientos autorizados y evitar su compra a través de canales no regulados o en la vía pública.

Los dispositivos de origen desconocido pueden incumplir la normativa sanitaria y de seguridad, suponiendo un riesgo para la salud de los consumidores.

Ante cualquier información relacionada con la venta ilegal de productos del tabaco o dispositivos de vapeo, la guardia civil recomienda comunicarlo através de sus diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”

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