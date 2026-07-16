Robert Amsterdam asegura en Almería que “el avance de la inteligencia artificial en Hacienda será devastador para empresas y ciudadanos”

El prestigioso abogado ha explicado a los empresarios almerienses, en un coloquio en el Círculo Mercantil, las reformas necesarias en materia tributaria, reunidas en el libro ‘Hacienda y el Estado Dual’

Robert Amsterdam afirma que “las pequeñas empresas en España pagan un 20% más de lo que deberían” y “España pierde un millón de puestos de trabajo por las prácticas abusivas de Hacienda”

El jurista internacional reclama un código ético para la defensa de los derechos de los contribuyentes

“España es la Corea del Norte fiscal. No existe un sistema fiscal en el mundo peor que el español, salvo el de Corea del Norte”. Así de claro se ha expresado Robert Amsterdam, jurista internacional, con más de 50 años de experiencia, que ha litigado contra las principales oligarquías del mundo. Hoy se ha reunido con más de 65 empresarios de diferentes sectores de la provincia, en un desayuno-coloquio celebrado en el Círculo Mercantil de Almería, en el que ha reclamado que “se cree en España un código ético para la defensa de los derechos de los contribuyentes, para que se restaure la presunción de inocencia, y para que los españoles dejen de vivir en la tiranía fiscal en la que se encuentran”.

Un código ético más necesario que nunca, pues el futuro que se presenta es aún más peligroso. “Con el avance de la inteligencia artificial en Hacienda, sin los controles y reformas que reclamamos, el daño va a ser devastador para las empresas y los ciudadanos en general”, sentencia.

Empresarios procedentes de los sectores de la agricultura, tecnología, construcción, comercio, servicios, etc. han escuchado atentamente al prestigioso jurista, en un acto que ha contado con la presencia de la concejala del Ayuntamiento de Almería Vanesa Lara; la diputada provincial Ana Lourdes Ramírez; la diputada del Congreso Ana Martínez Labella y el senador Jesús Caidedo. También ha asistido Andrew J. Durkovic, socio de ‘Amsterdam and Partners’. En la bienvenida, Vanesa Lara, concejala de Economía, Contratación y Función Pública, ha afirmado que “la seguridad jurídica es una condición esencial para una buena gestión pública, porque cuando las reglas son claras, previsibles y se aplican con rigor, se protege el interés general”. Una frase que continúa aseverando que “el debate que nos propone hoy Robert Amsterdam resulta especialmente valioso: cómo asegurar que el poder público actúe con equilibrio, proporcionalidad y respeto a los derechos de todos”.

Durante la conferencia, Robert Amsterdam ha explicado que “soy abogado y ejerzo desde hace 50 años, y no conozco ningún país con un sistema fiscal como el de España. No existe ningún país del mundo en el que se bonifique a los inspectores de Hacienda a la hora de hacer las liquidaciones, y ninguno donde primero debes pagar la multa antes de acudir a los juzgados en litigios que se eternizan durante años. No es un sistema democrático. No existe ningún Gobierno en el mundo que tenga tal grado de control sobre los españoles, en las cuentas bancarias, facturas, el dinero que le das a tus hijos…”.

Robert Amsterdam ha reunido las recomendaciones en materia fiscal en el libro ‘Hacienda y el Estado Dual’, un trabajo profundo y sólido, sobre la España actual basado en el concepto de que ciertos gobiernos represivos operan con dos modelos de autoridad que coexisten. Por un lado, el Estado normativo opera de forma más o menos clara y transparente, ofreciendo al ciudadano resultados predecibles en asuntos como el derecho contractual. Al mismo tiempo, sin embargo, el Estado contiene un elemento absolutamente prerrogativo que no está limitado por la ley. Atomiza a la población y gobierna infundiendo en los ciudadanos el temor a resultados impredecibles que pueden destruir su libertad económica y, en algunos casos, privarles de su propia libertad.

En su intervención, ha querido dedicar unas palabras especialmente a los autónomos, que “me recuerdan a las minorías perseguidas en el mundo. Está claro que el Gobierno español quiere destruir la clase media, no conozco ningún Gobierno que obligue a los autónomos a cumplir tantos requisitos, que hacen imposible seguir adelante con sus negocios. Está estudiado que las pequeñas empresas en España pagan un 20% más de lo que deberían porque no pueden permitirse litigios que se eternizan”.

También avisa que “las prácticas abusivas alejan a la inversión extranjera y cifra en “un millón los puestos de trabajo que se pierden por los chantajes y excesos de Hacienda”.

Conversaciones con la Unión Europea

Las críticas de Robert Amsterdam han llegado a las puertas de la Unión Europea. “La UE tiene un grave problema con España y lo está analizando. Pero para que se materialice no puede ser sólo una acción jurídica, debe ser principalmente política. Debe haber en España un partido político que se haga cargo del cumplimiento del Estado de Derecho, y elimine las sobreexigencias que Hacienda impone a los ciudadanos y las empresas. Por mi parte, estoy exponiendo a la Unión Europea lo que sucede y desde la Unión Europea han entendido mi mensaje”.

Ante la atenta mirada de los empresarios almerienses, Robert Amsterdam ha manifestado que “los ciudadanos que quieren la verdad no saben dónde acudir, porque se encuentran con un sistema parlamentario que está destruido, y un Gobierno que lleva tres años sin nuevos presupuestos. Por lo tanto, España se encuentra con un sistema burocrático en el que los oponentes políticos del actual Gobierno, son perseguidos por Hacienda y se les realizan muchísimas auditorías e inspecciones. Los que hablan abiertamente en contra de Hacienda con automáticamente inspeccionados. Un ejemplo es el fiscal general del Estado, imputado. Eso habla del nivel de corrupción política del Estado”.

Reformas necesarias

Durante su intervención, Robert Amsterdam ha expuesto el conjunto de reformas orientadas a reforzar la seguridad jurídica y recuperar la confianza en el sistema tributario español, recogidas en el libro ‘Hacienda y el Estado Dual’.

Entre las cuestiones que Robert Amsterdam considera prioritarias para reformar figura el sistema de incentivos de la Agencia Tributaria. El jurista sostiene que “los bonos por abrir inspecciones alimentan la percepción de que la actuación inspectora está orientada principalmente a maximizar la recaudación”. A su juicio, la evaluación del desempeño de los inspectores debería basarse en criterios de calidad técnica, respeto a las garantías procesales y correcta aplicación del Derecho, y no en resultados económicos.

Otra de las críticas centrales de Robert Amsterdam se dirige al principio conocido como ‘pagar primero y reclamar después’. Según explica, el actual funcionamiento del sistema obliga a los contribuyentes y empresas a hacer frente al pago antes de que un tribunal independiente se pronuncie sobre el fondo del litigio. En su opinión, “este mecanismo sitúa a muchos ciudadanos y empresas en una posición de desventaja, ya que puede generar graves tensiones de liquidez e incluso comprometer la continuidad de negocios que posteriormente podrían obtener una resolución judicial favorable”.

Para el abogado, un Estado de Derecho plenamente garantista “debería asegurar que los contribuyentes puedan impugnar las actuaciones de la Administración en condiciones de igualdad, evitando que el coste económico previo se convierta, en la práctica, en un obstáculo para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva”.

Ambas cuestiones, a su juicio, “van en contra de los derechos humanos y los derechos fundamentales”.

Entre las principales medidas propuestas también destacan:

Restablecer plenamente el principio de seguridad jurídica, garantizando que los plazos de prescripción sean efectivos y no puedan ampliarse mediante interpretaciones administrativas que prolonguen indefinidamente la incertidumbre para empresas y ciudadanos.

Reforzar la presunción de inocencia del contribuyente, evitando que las actuaciones inspectoras partan de presunciones de culpabilidad y garantizando que la carga de la prueba recaiga sobre la Administración cuando corresponda.

Limitar la discrecionalidad de la Agencia Tributaria, estableciendo controles más estrictos sobre la actuación inspectora y criterios homogéneos que reduzcan la inseguridad derivada de interpretaciones cambiantes.

Fortalecer la tutela judicial efectiva, agilizando los procedimientos de revisión y garantizando que los contribuyentes puedan obtener resoluciones independientes en plazos razonables antes de afrontar consecuencias económicas irreversibles.

Incrementar la responsabilidad y rendición de cuentas de la Administración tributaria, mediante mecanismos de supervisión que permitan corregir actuaciones irregulares y mejorar la transparencia institucional.

Acercar el modelo español a las mejores prácticas internacionales, tomando como referencia sistemas tributarios que combinan sólidas garantías para los contribuyentes y un marco estable para la inversión.

Robert Amsterdam ha concluido aseverando que “estas reformas no solo beneficiarían a los contribuyentes, sino que contribuirían a mejorar la competitividad de la economía española, atraer inversión y fortalecer la confianza de empresas nacionales e internacionales”. Tras su conferencia, se ha desarrollado un interesante diálogo con los empresarios que han llenado el salón noble del Círculo Mercantil de Almería.

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