El Ayuntamiento recupera el Parque del Boticario como pulmón verde con más de 11 hectáreas para el disfrute de los almerienses

El espacio, integrado en la red municipal de parques desde el 1 de julio, permanece abierto todos los días de 8.00 a 23.00 horas con más de 115.000 m2 de naturaleza, ocio, deporte y educación ambiental

El Ayuntamiento de Almería ha abierto al público el Parque del Boticario, un nuevo gran espacio verde que desde el pasado 1 de julio forma parte de la red municipal de parques y zonas verdes de la ciudad, tras la rehabilitación impulsada por la Junta de Andalucía – con una inversión cercana a los 2,5 millones de euros – y la asunción por parte del Consistorio de las labores de conservación y mantenimiento.

Con una superficie de 115.000 metros cuadrados, más de 1.800 árboles y una amplia representación de la flora y los ecosistemas más característicos de la provincia, El Boticario se incorpora como uno de los principales referentes ambientales de la capital y un nuevo espacio pensado para el paseo, la práctica deportiva, el ocio familiar y la educación ambiental. El recinto permanecerá abierto al público todos los días en horario ininterrumpido de 8.00 a 23.00 horas.

El concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juan José Segura, ha señalado que “la incorporación de este espacio a la gestión municipal supone una responsabilidad que asumimos con el compromiso de seguir manteniendo, mejorando y poniendo en valor este gran parque para que los almerienses encuentren siempre un espacio cuidado, limpio y seguro”.

Segura ha explicado que, desde el primer día de apertura, los servicios municipales trabajan de forma permanente en el mantenimiento de las zonas verdes, los sistemas de riego, las fuentes, los bebederos y las áreas infantiles para que “el ocio, el deporte y la naturaleza vayan de la mano y vecinos y visitantes puedan disfrutar de este espacio con todas las garantías”.

El edil ha querido agradecer asimismo “la apuesta realizada por la Junta de Andalucía para recuperar un espacio que el Ayuntamiento siempre ha defendido como un gran pulmón verde para la ciudad”, destacando que “hoy los almerienses disponen por fin de un parque recuperado, rehabilitado y preparado para prestar un servicio de calidad a la ciudadanía”.

La incorporación de El Boticario a la red municipal de grandes zonas verdes llega después de que el Pleno del Ayuntamiento aprobara el pasado mes de junio, por unanimidad, la declaración de este enclave como Parque Periurbano, culminando así el proceso iniciado con la rehabilitación ejecutada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el convenio suscrito entre ambas administraciones para su gestión municipal.

El parque ofrece una combinación de espacios naturales, recreativos y educativos, con zonas de cultivo tradicional, pérgolas, áreas de juegos infantiles, láminas de agua naturalizadas, estanques y amplias superficies ajardinadas. Destaca además la recreación de distintos ecosistemas almerienses —como ramblas, arenales costeros, bosque mediterráneo, sierras litorales, estepas áridas o zonas lacustres— junto a espacios dedicados a especies vegetales endémicas de la provincia.

La actuación desarrollada ha permitido igualmente mejorar senderos y recorridos peatonales, crear rutas botánicas, modernizar los sistemas de riego y alumbrado, recuperar las láminas de agua e incorporar nuevos espacios para la divulgación ambiental y la observación de la biodiversidad, consolidando El Boticario como un enclave de referencia dentro de la estrategia municipal de sostenibilidad y calidad de vida.

Con la apertura al público de este espacio, el Ayuntamiento continúa reforzando su red de parques y zonas verdes, poniendo a disposición de los almerienses un nuevo entorno natural de más de once hectáreas concebido para el encuentro, el ocio saludable, la práctica deportiva y el disfrute del patrimonio ambiental de la ciudad.

Datos de interés

La superficie es de unos 115.000 m².

Hay en este espacio más de 1.800 árboles.

El parque incluye zona de cultivo tradicional. Cultivos herbaceos: 527 m² Cultivos horticolas: 908 m² Hay pérgolas y zonas de juegos infantiles. Laminas naturalizadas de agua y estanques: 3.000 m² Zonas arbustivas: 37.350 m² Zonas Tapizantes: 2.900 m² Distintas zonas de vegetación almeriense. Arenales costeros: 1.025 m² Ramblas Almerienses: 2.630 m² Subdesiertos almerienses: 1.511 m² Sierras Litorales: 2.004 m² Bosque Mediterráneo: 21.765 m² Estepa arida: 1.976 m² Alta Montaña almeriense: 654 m² Espacios Costeros: 2.843 m² Endemismos almerienses Zonas lacustres



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