Arranca una nueva edición del Programa de Refuerzo y Prevención del Absentismo Escolar en Vícar

NOELIA MARTÍN

Se trata de una iniciativa puesta en marcha a través del Área de Servicios Sociales donde se trabaja junto al alumnado y las familias

El Ayuntamiento de Vícar, a través del Área de Servicios Sociales, ha puesto en marcha una nueva edición del Programa de Refuerzo en la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. Una iniciativa destinada a garantizar el derecho a la educación y fomentar la permanencia activa del alumnado en el sistema educativo.

Como se señala desde el equipo de trabajo, el absentismo escolar es una problemática que afecta no solo al rendimiento académico del alumnado, sino también a su desarrollo personal y social. De esta forma, el programa nace con el objetivo de detectar de forma temprana las situaciones de riesgo de absentismo, intervenir de manera coordinada y ofrecer apoyo tanto al alumnado como a sus familias. Dentro de dicho programa se contemplan acciones como: seguimiento individualizado del alumnado con faltas reiteradas, reuniones periódicas con las familias para establecer compromisos educativos, talleres formativos sobre habilidades parentales y apoyo escolar, coordinación con los servicios sociales y centros educativos y acciones de sensibilización comunitaria sobre la importancia de la asistencia regular a clase.

Esta edición del programa dio comienzo el pasado lunes 23 de febrero y se extenderá hasta el 30 de abril. Estas actividades se realizarán siguiendo los objetivos generales del Programa de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, así como para la atención del alumnado inmigrante para el curso 2025/2026 en el ámbito de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.