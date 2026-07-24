La Capitanía Marítima de Almería abre expediente sancionador a una moto náutica que accedió al recinto portuario comercial de Carboneras

La sanción podría oscilar entre los 12.000 y los 15.000 euros

Interfirió, generando peligro, en las maniobras de atraque de un

buque mercante, según el informe del práctico de guardia en el

puerto.

Las matriculaciones de motos de agua se han incrementado más

del 90% desde el año 2020 en la Capitanía Marítima de Almería.



La Capitanía Marítima de Almería, dependiente de la Dirección General de

la Marina Mercante, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible,

ha iniciado un expediente administrativo sancionador a una moto náutica

que accedió al recinto portuario comercial de Carboneras e interfirió,

generando peligro, en la maniobra de atraque de un buque mercante. La

sanción podría oscilar entre los 12.000 y los 15.000 euros.

El día 19 de julio la Capitanía Marítima de Almería recibió un informe,

elaborado por parte del práctico de guardia en Carboneras, en el que

relataba una serie de infracciones cometidas por una moto náutica que

había accedido al recinto portuario comercial durante la maniobra de

atraque del buque cementero “GRIT CEMENT” estorbándola gravemente

y generando una situación de peligro.

Esta es la primera vez que se produce un incidente de estas características

en el entorno de la Capitanía Marítima de Almería en la que, solo en 6

años, se ha incrementado en más de un 90% el número de matriculaciones

de motos de agua, pasando de 724 en 2020 a 1384 en junio de este año.

Las infracciones cometidas están consideradas graves, según la normativa

vigente, ya que una moto náutica no puede navegar en el interior de un

recinto portuario y debe mantener, además, una distancia de, al menos, 50

metros de otra moto náutica, artefacto flotante, buque o embarcación.

También es sancionable que la moto realice maniobras peligrosas para las

circunstancias de la zona y para las condiciones reinantes en la misma,

creando un riesgo para la navegación y para la vida humana en la mar.

Asimismo, la acción consistente en estorbar el tránsito de buques y

embarcaciones en las aguas de servicio de los puertos comerciales vulnera

lo establecido en las normas para prevenir los abordajes.

Ahora, la Dirección General de la Marina Mercante dispone de 12 meses

para resolver este expediente.

En la moto de agua, sensatez

El incumplimiento de normas de seguridad por parte de las motos de agua

es cada vez más frecuente. La Dirección General de la Marina Mercante

ha detectado que, en un solo año, ha habido un incremento del 11% de los

expedientes sancionadores graves relacionados con este tipo de

embarcaciones, de ahí que haya centrado la campaña de verano de

seguridad náutica en mensajes de prevención y recomendaciones para

que los usuarios de las motos náuticas respeten el espacio marítimo. La

campaña, con el lema ‘En la moto de agua, sensatez’ también pone de

relieve el cumplimiento de las normas básicas de educación y de civismo

hacia el resto de usuarios que comparten el mar por parte de los

navegantes de las motos de agua.

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