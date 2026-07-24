La Capitanía Marítima de Almería abre expediente sancionador a una moto náutica que accedió al recinto portuario comercial de Carboneras
La sanción podría oscilar entre los 12.000 y los 15.000 euros
Interfirió, generando peligro, en las maniobras de atraque de un
buque mercante, según el informe del práctico de guardia en el
puerto.
Las matriculaciones de motos de agua se han incrementado más
del 90% desde el año 2020 en la Capitanía Marítima de Almería.
La Capitanía Marítima de Almería, dependiente de la Dirección General de
la Marina Mercante, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible,
ha iniciado un expediente administrativo sancionador a una moto náutica
que accedió al recinto portuario comercial de Carboneras e interfirió,
generando peligro, en la maniobra de atraque de un buque mercante. La
sanción podría oscilar entre los 12.000 y los 15.000 euros.
El día 19 de julio la Capitanía Marítima de Almería recibió un informe,
elaborado por parte del práctico de guardia en Carboneras, en el que
relataba una serie de infracciones cometidas por una moto náutica que
había accedido al recinto portuario comercial durante la maniobra de
atraque del buque cementero “GRIT CEMENT” estorbándola gravemente
y generando una situación de peligro.
Esta es la primera vez que se produce un incidente de estas características
en el entorno de la Capitanía Marítima de Almería en la que, solo en 6
años, se ha incrementado en más de un 90% el número de matriculaciones
de motos de agua, pasando de 724 en 2020 a 1384 en junio de este año.
Las infracciones cometidas están consideradas graves, según la normativa
vigente, ya que una moto náutica no puede navegar en el interior de un
recinto portuario y debe mantener, además, una distancia de, al menos, 50
metros de otra moto náutica, artefacto flotante, buque o embarcación.
También es sancionable que la moto realice maniobras peligrosas para las
circunstancias de la zona y para las condiciones reinantes en la misma,
creando un riesgo para la navegación y para la vida humana en la mar.
Asimismo, la acción consistente en estorbar el tránsito de buques y
embarcaciones en las aguas de servicio de los puertos comerciales vulnera
lo establecido en las normas para prevenir los abordajes.
Ahora, la Dirección General de la Marina Mercante dispone de 12 meses
para resolver este expediente.
En la moto de agua, sensatez
El incumplimiento de normas de seguridad por parte de las motos de agua
es cada vez más frecuente. La Dirección General de la Marina Mercante
ha detectado que, en un solo año, ha habido un incremento del 11% de los
expedientes sancionadores graves relacionados con este tipo de
embarcaciones, de ahí que haya centrado la campaña de verano de
seguridad náutica en mensajes de prevención y recomendaciones para
que los usuarios de las motos náuticas respeten el espacio marítimo. La
campaña, con el lema ‘En la moto de agua, sensatez’ también pone de
relieve el cumplimiento de las normas básicas de educación y de civismo
hacia el resto de usuarios que comparten el mar por parte de los
navegantes de las motos de agua.