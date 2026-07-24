VOX denuncia el incremento de la inseguridad y exige medidas al PSOE: “La situación en Vícar es insostenible”

GabinetedePrensa julio 24, 2026 0
La portavoz de VOX en Ayuntamiento de Vicar Alejandra Ceballos

La portavoz, Alejandra Ceballos, recuerda que “somos el municipio donde más ha aumentado el índice de criminalidad”. Exigiendo “una mayor dotación de agentes de Policía Local y Guardia Civil”   Durante la mañana de hoy, viernes 24 de julio, se ha celebrado un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Vícar tras las muchas peticiones por parte del grupo municipal de VOX ante la notable falta de seguridad que existe en la localidad, sobre todo tras el incremento de delitos que se han vivido durante los últimos meses. La portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Alejandra Ceballos, ha explicado que “hemos exigido celebrar este pleno para que, entre todos los grupos políticos, busquemos soluciones como sería el aumento del número de policías locales. Además, también queremos solicitar al Ministerio del Interior la dotación de más efectivos de la Guardia Civil en Vícar”. Ya durante 2025, y gracias a la insistencia de VOX, se celebró una Junta Local de Seguridad en Vícar, donde se denunció el aumento de la criminalidad y la pasividad del Gobierno municipal del PSOE ante esto. Un año después “nada ha cambiado” y “el número de delitos que se cometen en nuestro municipio sigue aumentando sin control”. Ceballos ha recordado que “actualmente solo tenemos 24 agentes de Policía Local, algo que no se corresponde con la ratio que haría falta por el número de habitantes que tiene Vícar”. Y es que“el cuerpo de la Policía Local debería tener entre 45 y 60 agentes”. “Ahora mismo no tenemos los policías suficientes ni para que haya un solo coche patrullando las 24 horas, por lo que hay noches en las que no hay ninguna patrulla en las calles”. Lo que se suma a que “el número de agentes de la Guardia Civil tampoco haya subido y estén actuando tanto en Vícar como en La Mojonera, lo que supone un perjuicio para la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha concluido Alejandra Ceballos.  

Más historias

La moto de agua en el recinto portuario.

La Capitanía Marítima de Almería abre expediente sancionador a una moto náutica que accedió al recinto portuario comercial de Carboneras

GabinetedePrensa julio 24, 2026 0
Autovia enlace Roquetas de Mar

Obras en autovía A-7 y en carretera N-340ª

GabinetedePrensa julio 24, 2026 0
Vicar Manzano es portavoz del PP

ANTONIO BONILLA NIEGA QUE VÍCAR SEA UN MUNICIPIO INSEGURO E IMPIDE VOTAR EN CONTRA DEL CIERRE DEL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE ROQUETAS

GabinetedePrensa julio 24, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

Hospital Universitario Poniente visita estudiantes IRAK II

El Hospital Universitario Poniente recibe la visita de un grupo de estudiantes iraquíes

GabinetedePrensa julio 24, 2026 0
Antonio Sanz MIR

Antonio Sanz destaca que Andalucía consolida su apuesta por formar a los profesionales que necesita el sistema sanitario público

GabinetedePrensa julio 24, 2026 0
La moto de agua en el recinto portuario.

La Capitanía Marítima de Almería abre expediente sancionador a una moto náutica que accedió al recinto portuario comercial de Carboneras

GabinetedePrensa julio 24, 2026 0
Autovia enlace Roquetas de Mar

Obras en autovía A-7 y en carretera N-340ª

GabinetedePrensa julio 24, 2026 0
La portavoz de VOX en Ayuntamiento de Vicar Alejandra Ceballos

VOX denuncia el incremento de la inseguridad y exige medidas al PSOE: “La situación en Vícar es insostenible”

GabinetedePrensa julio 24, 2026 0