Obras en autovía A-7 y en carretera N-340ª

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se va a continuar con las actuaciones contra el ruido, salvo causas de fuerza mayor,

La autovía A-7

Entre los PPKK 805+500 (T.M. Vícar y 825+300 (T.M. El Ejido) en ambos sentidos de la circulación se realiza cortes alternativos de carriles. Dichas actuaciones están previstas:

Desde las 0:00 h. del 27 de julio hasta las 06:00 h. del 27 de julio.

Desde las 22:00 h. del 27 de julio hasta las 06:00 h. del 31 de julio.

Entre los PPKK 775+400 a 778+700 (T.M. Viator) en ambos sentidos de la circulación se realizarán cortes alternativos de carriles, en horario previsto de:

Desde las 09:00 del 27 de julio hasta las 13:00 del 31 de julio.

Desde las 09:00 del 03 de agosto hasta las 13:00 del 07 de agosto.

La N-340a (El Cañarete)

Entre los PPKK 434+000 y 436+700, en ambos sentidos de la circulación se realizará corte de carriles con circulación alterna.

El período de las obras será:

Desde las 10:00 hasta las 18:00 y de 21:00 a 7:00 h. delos días 27 a 31 de julio 2026.

Desde las 21:00 a 7:00 h. delos días 3 a 7 de agosto 2026.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

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