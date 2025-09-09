La Casa del Poeta acogerá una lectura dramatizada de versos de Valente por la actriz Mar Galera el próximo jueves

El programa ‘Verano en Verso’ desarrollará su quinta actividad, con entradas agotadas, dentro del programa de dinamización de este espacio museístico

El teatro y la poesía son dos géneros que se entienden a la perfección, y así se demostrará una vez más el próximo jueves, 11 de septiembre, con la nueva actividad del programa ‘Verano en verso’ en la Casa del Poeta. La actriz Mar Galera realizará una lectura dramatizada de versos de José Ángel Valente, desde las 19:30 horas, con entradas ya agotadas.

Una hora en la que se realizará un paseo por las diferentes estancias de la Casa del Poeta, y donde la actriz recitará los versos que le inspiran cada espacio de este centro cultural. Hay que recordar que Mar Galera es una actriz almeriense, muy reconocida y con un recorrido muy relevante en la escena española, que le ha llevado a interpretar la pasada campaña la obra ‘Juana’ en la Gran Vía de Madrid, con excelentes críticas y aplausos del público, por lo que continuará con las representaciones en el otoño. Por tanto, esta lectura dramatizada es una oportunidad para disfrutar con su arte, en una cuidada escenografía.

El programa ‘Verano en verso’ es una idea creada por Contraportada y Asiento Vip para el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades. A lo largo de los meses de agosto y septiembre se está desarrollando una programación para todos los segmentos de la población, con lecturas poéticas, cuentacuentos, freestyler, taller de dibujo, y otras propuestas, y siempre con las entradas agotadas, lo que refleja el interés de los almerienses y turistas.

El concejal Joaquín Pérez de la Blanca afirmó, en la presentación, que “queremos potenciar las visitas a la Casa del Poeta, un espacio museístico muy especial, con un programa cultural alrededor de la poesía, en el que, a la vez, reconocemos a José Ángel Valente y su estrecha vinculación con Almería”.

La última actividad de ‘Verano en Verso’ será un cuentacuentos en formato taller por Paula Mandarina, el 18 de septiembre, a las 19:30 horas. La actividad será gratuita, con inscripción previa en el email asientovip@gmail.com y como las demás, se espera que las invitaciones se agoten rápido.