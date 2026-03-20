La Cátedra Aqualia marca la hoja de ruta hídrica de Almería: infraestructuras, sostenibilidad y colaboración entre administraciones   

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Antonio Urdiales, participa en la jornada organizada con motivo del Día Mundial del Agua, donde se ha debatido sobre infraestructuras clave, digitalización y planificación

La historia del agua en Almería ha tenido también un papel principal de la mano de Javier Martínez, jefe de sección de Explotación del Ciclo Hidráulico de Diputación y profesor de Historia de la Universidad

El Salón de Actos de la Escuela Municipal de Música de Almería ha acogido hoy la jornada por el Día Mundial del Agua, organizada por la Cátedra Aqualia del Ciclo Integral del Agua. El evento ha reunido a los principales representantes institucionales para abordar los retos hídricos de la provincia. La apertura institucional ha corrido a cargo de Fernando Carvajal, Vicerrector de Postgrados y Relaciones Institucionales de la Universidad de Almería, quien ha dado la bienvenida a los asistentes destacando la importancia del vínculo entre la investigación académica y la gestión pública.

Bajo el lema ‘Almería, pasado, presente y futuro del agua’, el bloque central de la jornada ha consistido en una mesa redonda moderada por Jose Colomina, co-director de la Cátedra Aqualia, en la que se han debatido políticas de planificación, sostenibilidad e infraestructuras estratégicas, así como la necesidad de adaptación al cambio climático y de colaboración interadministrativa.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, ha subrayado que la planificación hídrica del Ayuntamiento se basa en un principio fundamental de “anticipación”, señalando a la desaladora municipal como la infraestructura estratégica y diferencial que actúa como “el pilar de nuestra garantía de suministro”.

Urdiales ha puesto en valor el éxito de las políticas de concienciación y modernización, destacando que Almería consume hoy la mitad de agua que hace 30 años a pesar de haber incrementado su población en un 25%, lo que califica como “el mejor dato de una política de concienciación y modernización exitosa”.

En esta línea de trabajo frente al cambio climático, el edil ha detallado una hoja de ruta centrada en la diversificación de fuentes y la reutilización de aguas tratadas para riego y limpieza urbana, con el objetivo de consolidar una Almería “100% resiliente”. Según ha concluido, la monitorización permanente del ciclo integral permite “prever incidencias y actuar de forma proactiva” para que las infraestructuras resistan mejor fenómenos meteorológicos extremos, tanto sequías persistentes como lluvias torrenciales.

La delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha reivindicado la «necesidad de acometer obra hidráulica» como una prioridad estratégica desde el inicio del mandato de Juanma Moreno. Martín ha destacado que el plan de choque comenzó por «activar todas las depuradoras contempladas» desde 2010, apoyándose en cuatro Decretos de Sequía que han permitido una inversión superior a los 200 M€ en la provincia.

Tras un año marcado por la culminación de infraestructuras como la «ETAP del Almanzora» y la conexión desaladora en Roquetas, la delegada subrayó que el objetivo actual es mantener el «ritmo de obras de depuración» mediante el «Plan Parra y Plan Regadía». Para este ejercicio, Martín detalló una partida de 67 M€ destinada a proyectos clave como la «garantía de abastecimiento de El Ejido y la EDAR de Mojácar, orientados a incrementar el uso de las aguas regeneradas».

Por su parte, Antonio Jesús Rodríguez, diputado de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, ha agradecido a Aqualia y a la Universidad de Almería la puesta en marcha de la Cátedra del Ciclo Integral del Agua y que se lleve a cabo esta iniciativa para reflexionar y poner en valor todo el trabajo que se realiza desde las diferentes administraciones para potenciar los recursos hídricos de la provincia.

En este sentido, ha recordado que «Diputación atiende de forma especial a los municipios más pequeños y, en materia de agua, centramos nuestros esfuerzos en que esta sea de calidad y llegue en las mejores condiciones a todos los rincones de nuestra tierra. Por eso continuamente invertimos en infraestructuras hídricas en todos los municipios. Es el gran tesoro con el que contamos y pieza clave para nuestros sectores productivos como la agricultura y el turismo».

Tras un receso, la jornada ha continuado con la intervención de Ana Agüera, directora de la Cátedra Aqualia, quien ha detallado la actividad que realiza ésta desde su creación, enfocada en la promoción del conocimiento sobre la gestión del agua y su valor, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el ciclo integral del agua. Agüera puso el acento en el papel de la Cátedra Aqualia como apoyo a los investigadores emergentes mediante investigaciones conjuntas entre Aqualia y Universidad o los premios TFG, TFM y Máster. La directora de la Cátedra ha señalado como actividad estrella de ésta los cursos de verano que se vienen organizando desde 2021 y que este año tendrá una nueva edición que se titulará “Agua 2030: innova

Posteriormente, Javier Martínez, jefe de Sección de Explotación del Ciclo Hidráulico de la Diputación y profesor de Historia en la UAL, ha ofrecido una charla magistral sobre la evolución histórica del riego y el consumo humano en Almería y sus vegas, aportando una necesaria perspectiva sobre la gestión colectiva de este recurso natural. Ha hablado de todas las infraestructuras hidráulicas de la provincia desde 1800 y los hitos que se han ido sucediendo desde entonces.

La clausura ha sido realizada por Gabriel Acién, Catedrático de Ingeniería Química, quien ha sintentizado las conclusiones del día.

La Cátedra Aqualia

En 2020, la Universidad de Almería y Aqualia, empresa gestora de los Servicios Municipales de Agua de varios municipios de la provincia, entre ellos de la capital, se aliaron para crear la Cátedra Aqualia del Ciclo Integral del Agua. Tras varios años de colaboración en diferentes proyectos de investigación, ambas entidades decidieron unir sus esfuerzos bajo el paraguas de esta cátedra, que tiene como objetivo la investigación en los distintos procesos del ciclo del agua, especialmente la depuración con microalgas, la regeneración, el aprovechamiento energético de las aguas residuales, la optimización energética en el proceso de desalación y depuración incluyendo energías renovables y la potabilización mediante desinfección solar.

También se fomentan otros aspectos como la gestión inteligente del ciclo integral del agua, la valorización de los residuos del agua residual, implantando el concepto de economía circular, y cualquier otra actividad relacionada con el ciclo integral del agua.