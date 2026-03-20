Wisteria Lane regresa a la UAL para dar el pistoletazo de salida al DIGO!Fest

El programa de Radio Nacional de España, presentado por Paco Tomás, regresa al campus en el marco del festival organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad. El programa, grabado en el patio de la Casa del Estudiante, ha despertado el interés de la comunidad universitaria. Como invitados ha estado Laura González, Amanda Ortiz y Malvin Montero

Wisteria Lane, el programa de Radio Nacional de España que trata temáticas relevantes para el colectivo LGTBI con un punto de humor, presentado por Paco Tomás, ha regresado un año más al campus universitario en el marco del DIGO!Fest, un espacio de encuentro imprescindible para la cultura, el pensamiento crítico y las narrativas queer. Este programa de radio se ha convertido en una de las citas ineludibles del festival, y en una de las que mayor expectación despierta. El equipo de RNE ha aterrizado en la plaza de la Casa del Estudiante para grabar dos programas. Tras la presentación, ha arrancado este viernes una intensa programación que se prolongará hasta el domingo.

DIGO!Fest se ha consolidado como una cita multidisciplinar que reúne literatura, arte, música, performance y comunicación social desde una mirada inclusiva, diversa y comprometida con la visibilidad LGTBIQ+.

El programa ha contado con la participación de la escritora Laura González de Araujo, autora del libro ‘Ser muchas y una íntima desconocida’, que habla del sentimiento lésbico, de la maternidad, de la identidad femenina en un contexto muy concreto. La autora, que ha felicitado a la Universidad de Almería por la celebración de DIGO!Fest, ha explicado que “es una novela que trata sobre el viaje interior de una mujer que decide pensar cómo ha llegado a ser lo que es a partir de dos experiencias: por un lado, un tratamiento de reproducción asistida y, por otro lado, las sesiones con su psicoanalista. Ambos procesos hacen que se haga la pregunta de si puede o no conocerse, y empieza a hacer una especie de inventario de su interioridad y a pensar cómo ha sido su relación con su madre, cuál es su deseo de maternidad, a pensar la amistad, su relación con el dinero, su relación con su terapeuta, su relación con la noche o el after, la relación con la moda….”.

El programa también ha contado con Amanda Ortiz, que imparte un taller sobre sexualidad y sobre descubrir tu propio deseo. Tendrá lugar mañana sábado a las 11:00 horas en la sala de cultura de la Fundación Unicaja, en el Paseo de Almería, bajo el título ‘Descubre tu deseo’. “La idea es, como ahora mismo hay tanta supuesta patología con el deseo sexual, la falta del deseo sexual, etc., enseñar a la gente a que sepa manejar su propio deseo sexual, darles herramientas para quitar esa idea de patología que existe con el deseo, que verdaderamente se debe a que el ritmo de vida no va acorde a la naturaleza del deseo. Voy a darles herramientas para que sepan cómo funciona verdaderamente a nivel cerebral para que puedan manejarlo. Vamos a trabajar a partir de los cinco sentidos para conectar con el presente, que es lo que necesita el cerebro para sentir y percibir. Y, toda esta teoría mi compañera la va a trasladar de forma práctica a partir del baile”.

Por último, el programa ha contado con Malvin Montero, que también a través del cuerpo habla del tema de la colonización y del fetichismo. “Mi obra ‘Rocco Mango’ es una danza que celebra el desorden. Es una pieza multidisciplinar que habla de la deconstrucción del hombre caribeño y el mambo dominicano”.

Paco Tomás, presentador del programa, ha señalado la buena salud del DIGO!Fest. “Este tipo de actividades creo que cada vez son más necesarias. Hay que seguir reivindicando, hay que seguir visibilizando. Es natural que vaya progresando y que vaya teniendo cada vez más participación, más invitados, más difusión. Lo contrario para mí sería un error, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Hay mucha gente que cuestiona nuestra existencia, nuestra visibilidad, nuestro lugar en el mundo, nuestro lugar en el espacio público. Después de tantos años de lucha para visibilizarnos y ocupar un lugar, ahora hay gente que dice que molestamos y que tenemos que volver a escondernos. Por eso creo que es en este momento precisamente cuando hay que demostrar que estamos aquí, y este tipo de actividades, como Digo!fest, contribuyen a eso. A demostrar que estamos aquí, por qué estamos aquí y quiénes somos”.

También ha explicado cuáles son, a su juicio, las claves de este retroceso. “No es algo que solo afecta a España, es un retroceso planetario. Tiene que ver con crisis clarísimas de valores, como ha sucedido siempre, porque estamos viendo el mismo panorama ahora que el que sucedió en el periodo de entreguerras en el siglo XX. Es exactamente el mismo caldo de cultivo, y eso hace que las fuerzas de extrema derecha aprovechen esa circunstancia para infundir odio, para crear enemistad entre, precisamente, las personas más desfavorecidas. Esto no significa que los homófobos, los tránsfobos, los machistas no existieran hace treinta años o cuarenta años. Significa que estaban cuestionados. Ahora ya hay alguien que, desde medios de comunicación, que desde una tribuna parlamentaria, les está diciendo: «Lo tuyo está bien, no cambies, ser machista no es un problema, ser racista no es un problema, ser homófobo no es un problema». Entonces, se están envalentonando. Y ahora más que nunca es necesario que no demos un paso atrás con lo que nos ha costado dar tres pasos para adelante”.