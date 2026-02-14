La Comisión anuncia los nombres de los ganadores del concurso escolar de traducción de la UE de 2025

La Comisión Europea ha anunciado hoy los nombres de los 27 ganadores —uno por cada país de la UE— de los 716 centros que participaron en el concurso de traducción escolar de la UE Juvenes Translatores para jóvenes de 17 años.

Esta vez, 3 004 estudiantes se lanzaron a traducir un texto entre dos de las 24 lenguas oficiales de la UE. Si bien el inglés ocupó un lugar destacado, entre las 155 combinaciones lingüísticas elegidas por los estudiantes también se incluían pares de lenguas como las de búlgaro-griego, danés-checo, irlandés-español y croata-sueco. Traductores funcionarios de la Comisión Europea han seleccionado a los ganadores, así como a los 186 estudiantes que han recibido menciones especiales por su impresionante trabajo.

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el 27 de marzo de 2026. Se enseñará a los 27 jóvenes traductores, a quienes acompañarán su profesorado y sus padres y madres, cómo trabajan diariamente los traductores de la Comisión Europea. Esta visita servirá también como punto de encuentro de la UE para que se reúnan y conozcan la manera en que la Unión Europea trabaja en su favor.

Desde 2007, la Dirección General de Traducción de la Comisión organiza cada año el concurso Juvenes Translatores, financiado por el programa Erasmus+, para promover la traducción y el multilingüismo. Este concurso se ha convertido en una experiencia que marca un antes y un después en la vida de muchos de los participantes y ganadores. Algunos han decidido estudiar traducción en la universidad y otros se han incorporado a la Dirección General de Traducción de la Comisión como becarios o como traductores o intérpretes a tiempo completo.