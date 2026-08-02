La Comisión aprueba la modificación del régimen español de ayudas estatales para apoyar a las empresas de elevado consumo energético

La Comisión Europea ha aprobado, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, la modificación de un régimen español de ayudas destinado a empresas con un elevado consumo energético, consistente en reducciones de las tasas sobre la electricidad.

El régimen fue aprobado inicialmente por la Comisión en marzo de 2023. En virtud del mismo, la ayuda se concede en forma de reducciones de determinados gravámenes sobre el consumo de electricidad para las empresas de elevado consumo energético. El objetivo del régimen es mitigar el riesgo de que, debido a estos gravámenes, las empresas de gran consumo de energía puedan trasladar sus actividades a lugares fuera de la UE con políticas climáticas menos ambiciosas.

España notificó a la Comisión su intención de ampliar el ámbito de aplicación del régimen para incluir una reducción de la contribución de las empresas de elevado consumo energético derivada del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, cuyo objetivo es alcanzar los objetivos de eficiencia energética de España. La enmienda supone un aumento presupuestario de 50 millones de euros a lo largo de la vigencia del régimen, con lo que el presupuesto total del mismo asciende a 446 millones de euros.

La Comisión ha evaluado el régimen modificado con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, en particular el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite a los Estados miembros apoyar actividades económicas en determinadas condiciones, y las Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía 2022, que permiten a los Estados miembros conceder ayudas en forma de reducciones de los gravámenes sobre la electricidad para los grandes consumidores de energía.

La Comisión ha constatado que el régimen modificado facilita el desarrollo de actividades económicas que dependen en gran medida de la electricidad y están especialmente expuestas a la competencia internacional. Además, el régimen sigue siendo necesario y adecuado para contribuir a la consecución de los objetivos del Pacto por una Industria Limpia. Además, el régimen sigue siendo proporcionado, ya que los importes de las ayudas individuales se ajustan a las condiciones de las Directrices y el régimen se limita a los sectores enumerados en ellas. La Comisión también ha llegado a la conclusión de que los efectos positivos del régimen compensan cualquier posible efecto negativo sobre la competencia y el comercio en la UE. Sobre esta base, la Comisión ha aprobado la modificación con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE.

La versión no confidencial de la Decisión se publicará con el número SA.123095 en el Registro de Ayudas Estatales del sitio web de competencia de la Comisión, una vez que se hayan resuelto los problemas de confidencialidad.

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