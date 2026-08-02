Miski Liu Suria

Despertar no es cambiar quién eres, sino desechar lo que no eres.

Agosto muy intenso

Lluvia de protones

Explosión de energía

Ciclo planetario soberano

Tormenta de radiación solar

Histórica ascensión planetaria

Hemos alcanzado la masa crítica

Despertar cósmico del león dorado

Aumento espectacular de la energía

Agosto es el mes más intenso del año, según Natalia Alba. Todo ocurre simultáneamente, a medida que elevamos nuestra conciencia y ascendemos a una nueva banda de frecuencia. Durante agosto, experimentamos una purificación cósmica sin precedentes, transformando nuestra densidad emocional y nuestras heridas en un estado armónico donde nuestra alma podrá anclar con seguridad la energía iluminada de esta histórica ascensión planetaria.

Si julio creó un portal interdimensional para que abandonaran muchas almas nuestro planeta y entraran otras nuevas, agosto nos prepara para un proceso de anclaje como nunca antes en la historia humana, un portal que reside en nuestro corazón y que nos alinea con la trayectoria de la nueva Tierra, para que podamos seguir ayudando aquí.

Agosto es un mes para seguir aceptando lo que no podemos controlar en nuestra vida. Debemos centrarnos en lo que sí funciona y está en nuestras manos, ya que no podemos controlar las acciones de los demás, el caos que se está generando, ni las circunstancias.

Ahora, hemos entrado en un ciclo planetario soberano y libre, sabiendo quiénes somos y cuál es nuestra misión, un espacio desde donde nosotros, como seres unificados, descendemos a la Tierra todo lo que aprendimos previamente, compartiendo, guiando y co-creando a nuestra manera única con el Todo.

Lo que vamos a atravesar no tiene como objetivo quebrarnos, sino encender un fuego indestructible en nuestro interior, despertando nuestra divinidad y la conciencia de que podemos conquistarlo todo si tenemos la voluntad, pues ya poseemos dentro de nosotros el poder y la sabiduría necesarios para hacerlo.

ECLIPSE

El eclipse solar total de Luna nueva el 12 de agosto será el primer eclipse que ocurre en el eje Leo-Acuario, y sirve para experimentar una integración, reajuste y reconexión del cuerpo de luz. Éste es el primer eclipse solar total visible desde la Península Ibérica en más de un siglo, lo que marca un hito cósmico trascendental. Esto tendrá un impacto enorme en España y en otros países afectados, como Portugal, Islandia y Groenlandia.

El eclipse solar en Leo desencadena el cambio cósmico que estamos experimentando y que marcará la creación gradual de un nuevo orden geopolítico. El nuevo reinicio cósmico implica la siembra de una nueva conciencia, que desmontará la inteligencia artificial. Nos invita a soltar lo que fuimos para convertirnos en quienes somos.

El 28 de agosto, tendrá lugar un eclipse lunar parcial de Luna llena en Piscis, que cierra un ciclo. Ese eclipse será visible en toda Europa, África y América. Representará una purificación en nuestra vida. Será una activación profunda que potenciará la compasión, la sensibilidad, la fe, la creatividad y la intuición.

LLUVIA DE PROTONES

Una erupción solar de larga duración aceleró un flujo de protones energéticos hacia la Tierra. Estos están impactando en nuestra atmósfera en este momento. Esto se denomina «tormenta de radiación solar». El nivel actual de la tormenta es menor, lo que significa que los protones no representan una amenaza para los astronautas ni para los pasajeros aéreos. Sin embargo, la tormenta está causando un apagón de radio de onda corta dentro del Círculo Polar Ártico.

https://www.spaceweather.com

TORMENTA

El viernes 31 de julio de 2026, se produjo una intensa tormenta de radiación solar que comenzó con un plasma de protones. La tecnología muestra manchas blancas largas y anchas que indican que impactaron partículas muy cargadas, provocando ondas expansivas.

Se han producido enormes explosiones durante varios días y continuarán a medida que se alcance el punto máximo de la puerta del león el 8 de agosto y tenga lugar el eclipse solar del 12 de agosto. La humanidad está experimentando una acumulación de energía cósmica a medida que su cuerpo físico se esfuerza por alinearse con el punto al que ha llegado la conciencia.

Han entrado en la conciencia corrientes de luz que traen un conocimiento superior para navegar este tiempo de actualización, transformación y liberación de densidad para que puedan existir nuevas células que darán capacidades que parecerán asombrosas e increíbles para muchos. Se manifestará una energía cósmica más intensa y acelerada durante este mes de agosto al abrirse un nuevo escenario cósmico.

Propóngase retirarse lo máximo posible este fin de semana, ya que la oleada de protones entrantes sigue anunciando un mes de agosto muy intenso, tanto en lo que respecta a las orquestaciones humanas como a las limpiezas cósmicas y la sintonización con la Fuente.

EXPLOSIÓN DE ENERGÍA

El 26 de julio marcó el inicio de una poderosa ola energética de varias semanas: un flujo continuo de luz divina que se manifiesta en la realidad física, vinculada al gran destello solar y a la expansión de la nueva tierra, según Drue86, quien menciona la Luna llena del Ciervo y la resonancia Schumann como señales de una nueva explosión de alta energía.

Está aumentando la energía espectacularmente. Somos perfectamente capaces de superar cualquier tormenta que nos azote en las próximas semanas. Hemos alcanzado la masa crítica. La resonancia Schumann nunca antes había llegado al cien por ciento.

We have reached critical mass 😱



The Schuman Resonance has never reached 100% before 👀👀 pic.twitter.com/rLMEue4uya — TraderGirlQ (@TraderGirlQ) July 31, 2026

DESPLOME

Esa dinámica está provocando el desplome de la matrix, la exposición de secretos ocultos y una ruptura de la realidad cotidiana, mientras que avanzan hacia un colapso quienes permanecen en niveles 3D y 4D inferiores. Mientras tanto, las operaciones están llevando a cabo una ofensiva relámpago, y sigue fluyendo la frecuencia más alta, preparándonos para el gran destello solar.

Drue86 afirma además que se está produciendo un cambio de paradigma y que el gran despertar avanza en tiempo real, con una bifurcación de líneas temporales que se refleja en experiencias físicas distintas. En esa clave, sostiene que están desplegando su poder los seres humanos y las semillas estelares despiertas y están recordando su verdadera identidad y propósito.

Éste es, sin duda, el momento más emocionante para estar vivo. Estamos presenciando un cambio de paradigma total. El gran despertar se desarrolla en tiempo real, y la bifurcación de las líneas temporales se manifiesta en experiencias de vida física muy diferentes.

Están desplegando todo su poder los seres humanos y las semillas estelares que han despertado. Cada vez más gente recuerda quién es realmente y por qué vino aquí. Se expande la nueva tierra, y la energía de la puerta del León lo amplía todo.

PODER DE LA LUZ

La luz se ha vuelto tan poderosa que ya no puede permanecer oculto lo que antes se escondía en la sombra, según KejRaj. La oscuridad no está aumentando. Está quedando al descubierto. Aquello que operó de forma invisible durante generaciones, se ve obligado a salir a la luz ahora, despojado de su disfraz, a medida que continúa aumentando la frecuencia.

Estas no son señales de decadencia de la humanidad. Son señales inequívocas de un despertar acelerado. A medida que se expande la conciencia, el engaño pierde su capacidad de permanecer oculto. Quedará al descubierto toda institución construida sobre la distorsión, todo sistema sostenido por el miedo y toda máscara usada para mantener la ilusión.

Por eso parece que se están desmoronando tantas cosas. Ha comenzado la gran inauguración. No confundas la revelación con la derrota. La exposición es la etapa final antes de la transformación. Lo que sale a la luz no se muestra para infundir miedo, sino para ofrecer a cada alma una última oportunidad de ver con claridad, de elegir conscientemente y de alinearse con un camino superior antes de que se desarrolle la siguiente fase de la evolución de la humanidad.

CAMBIO DE LÍNEA TEMPORAL

En esta transición, no todos cruzarán la puerta al mismo tiempo, según el Arcángel Miguel a través de James McConnell. De hecho, cada uno la cruzará a su propio ritmo, en su propio lapso de tiempo, en su propia línea temporal. Así que, en cierto sentido, cada uno tendrá su propia línea temporal personal.

Pero esas líneas temporales personales se convertirán al final en una sola que se separará de todas las demás. Y luego, una vez que suceda eso, esa línea temporal comenzará a transformarse en muchas líneas temporales nuevas. Pero todas esas líneas nuevas estarán en la quinta dimensión y más allá, al otro lado de la puerta dimensional.

PUERTA DEL LEÓN

Patricia Cota-Robles sostiene que la apertura de la puerta del león ocurrirá el 8 de agosto y atribuye a ese periodo un aumento de la abundancia y de las frecuencias de luz. Afirma que, a lo largo de 2026, la humanidad, el reino elemental y la madre Tierra han sido preparados para recibir con seguridad energía más alta a nivel atómico y subatómico y el portal del león intensifica la frecuencia de la abundancia divina infinita y ofrece la oportunidad de recibir bendiciones especiales.

También presenta el portal del león como un umbral custodiado por dos leones, vinculados al león del ayer y al león del mañana. Al pasar entre ambos el 8 de agosto, la gente puede dejar atrás el control del pasado y del futuro para alinearse con el momento eterno del ahora. El propósito de esta apertura es favorecer la creación de la nueva tierra. El mensaje insiste en la recepción de abundancia como parte de un proceso de transformación colectiva.

Enlace al vídeo en español:

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